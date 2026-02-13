قطر تحتفل بـ"الماسلينيتسا" الروسية بحلقات الرقص الشعبي والفطائر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260213/قطر-تحتفل-بـالماسلينيتسا-الروسية-بحلقات-الرقص-الشعبي-والفطائر-1110336573.html
قطر تحتفل بـ"الماسلينيتسا" الروسية بحلقات الرقص الشعبي والفطائر
قطر تحتفل بـ"الماسلينيتسا" الروسية بحلقات الرقص الشعبي والفطائر
سبوتنيك عربي
احتفل ضيوف المهرجان الأول للثقافة الروسية بنهاية فصل الشتاء في روسيا وحلول عيد "الماسلينيتسا" (عيد الفطائر) في دولة قطر الدافئة، وذلك من خلال الأغاني... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T17:38+0000
2026-02-13T17:38+0000
العالم
روسيا
قطر
ماسلينيتسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102259/86/1022598614_0:250:2754:1799_1920x0_80_0_0_860c15983970e07bf64af664c3e78b21.jpg
وقالت المواطنة القطرية "أم جاسم"، لوكالة "سبوتنيك"، والتي شارك ابنها بنشاط في الاحتفالات المرتبطة بالعيد، إنهم استمتعوا بأن يكونوا جزءًا من التقاليد الروسية.وقدم أعضاء نادي الشباب الناطق بالروسية "بيريكريستوك" (الملتقى) المقيمون في قطر عرضًا ترفيهيًا بعنوان "الماسلينيتسا"، ونجحوا في جذب الكبار والصغار من ضيوف المهرجان للمشاركة في الرقصات الشعبية الروسية، حيث استدعوا شخصية "الماسلينيتسا" إلى المسرح، ثم احتفلوا بوداعها بتقديم فطائر "البليني" التقليدية.وتمكن جميع الراغبين من تذوق الفطائر الرقيقة التي ترمز، حسب التقاليد، إلى "الشمس" خلال أيام هذا العيد.يذكر أن يوم الأربعاء الماضي شهد افتتاح أول مهرجان ثقافي روسي ضخم في قطر، تضمن عروضاً لفرق رقص وغناء من موسكو، وتتارستان، وقلميقيا، وداغستان
https://sarabic.ae/20250224/1098109159.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102259/86/1022598614_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_14d5713d6ccefbfab35ac5b4060bad38.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, قطر, ماسلينيتسا
العالم, روسيا, قطر, ماسلينيتسا

قطر تحتفل بـ"الماسلينيتسا" الروسية بحلقات الرقص الشعبي والفطائر

17:38 GMT 13.02.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsynانتهاء "أسبوع الماسلينيتسا" (أ, أسبوع المرافع) بحرق دمية من القش، وهي ترمز إلى الشتاء الراحل، حيث توضع الدمية في وسط ساحة ما وتضرم شعلة نار ويرافق توديع العيد أو الشتاء رقص وأغان شعبية. وبعد أن تحترق الدمية، أو بالأحرى "يحترق الشتاء"،
انتهاء أسبوع الماسلينيتسا (أ, أسبوع المرافع) بحرق دمية من القش، وهي ترمز إلى الشتاء الراحل، حيث توضع الدمية في وسط ساحة ما وتضرم شعلة نار ويرافق توديع العيد أو الشتاء رقص وأغان شعبية. وبعد أن تحترق الدمية، أو بالأحرى يحترق الشتاء، - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
تابعنا عبر
احتفل ضيوف المهرجان الأول للثقافة الروسية بنهاية فصل الشتاء في روسيا وحلول عيد "الماسلينيتسا" (عيد الفطائر) في دولة قطر الدافئة، وذلك من خلال الأغاني التقليدية، وحلقات الرقص الشعبي، وتناول الفطائر.
وقالت المواطنة القطرية "أم جاسم"، لوكالة "سبوتنيك"، والتي شارك ابنها بنشاط في الاحتفالات المرتبطة بالعيد، إنهم استمتعوا بأن يكونوا جزءًا من التقاليد الروسية.
وأضافت: "لقد كان الأمر ممتعاً للغاية ومفيداً، حيث تعلمنا أشياء جديدة عن روسيا وأعيادها الشعبية".
Масленица в рамках проекта Зима в Москве на Манежной площади в Москве - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
وسائط متعددة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينيتسا" في مهرجان شعبي ساحر
24 فبراير 2025, 12:38 GMT
وقدم أعضاء نادي الشباب الناطق بالروسية "بيريكريستوك" (الملتقى) المقيمون في قطر عرضًا ترفيهيًا بعنوان "الماسلينيتسا"، ونجحوا في جذب الكبار والصغار من ضيوف المهرجان للمشاركة في الرقصات الشعبية الروسية، حيث استدعوا شخصية "الماسلينيتسا" إلى المسرح، ثم احتفلوا بوداعها بتقديم فطائر "البليني" التقليدية.
وتمكن جميع الراغبين من تذوق الفطائر الرقيقة التي ترمز، حسب التقاليد، إلى "الشمس" خلال أيام هذا العيد.
يذكر أن يوم الأربعاء الماضي شهد افتتاح أول مهرجان ثقافي روسي ضخم في قطر، تضمن عروضاً لفرق رقص وغناء من موسكو، وتتارستان، وقلميقيا، وداغستان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала