قطر تحتفل بـ"الماسلينيتسا" الروسية بحلقات الرقص الشعبي والفطائر
قطر تحتفل بـ"الماسلينيتسا" الروسية بحلقات الرقص الشعبي والفطائر
احتفل ضيوف المهرجان الأول للثقافة الروسية بنهاية فصل الشتاء في روسيا وحلول عيد "الماسلينيتسا" (عيد الفطائر) في دولة قطر الدافئة، وذلك من خلال الأغاني... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
يذكر أن يوم الأربعاء الماضي شهد افتتاح أول مهرجان ثقافي روسي ضخم في قطر، تضمن عروضاً لفرق رقص وغناء من موسكو، وتتارستان، وقلميقيا، وداغستان
احتفل ضيوف المهرجان الأول للثقافة الروسية بنهاية فصل الشتاء في روسيا وحلول عيد "الماسلينيتسا" (عيد الفطائر) في دولة قطر الدافئة، وذلك من خلال الأغاني التقليدية، وحلقات الرقص الشعبي، وتناول الفطائر.
وقالت المواطنة القطرية "أم جاسم"، لوكالة "سبوتنيك"، والتي شارك ابنها بنشاط في الاحتفالات المرتبطة بالعيد، إنهم استمتعوا بأن يكونوا جزءًا من التقاليد الروسية.
وأضافت: "لقد كان الأمر ممتعاً للغاية ومفيداً، حيث تعلمنا أشياء جديدة عن روسيا وأعيادها الشعبية".
24 فبراير 2025, 12:38 GMT
وقدم أعضاء نادي الشباب الناطق بالروسية "بيريكريستوك" (الملتقى) المقيمون في قطر عرضًا ترفيهيًا بعنوان "الماسلينيتسا"، ونجحوا في جذب الكبار والصغار من ضيوف المهرجان للمشاركة في الرقصات الشعبية الروسية، حيث استدعوا شخصية "الماسلينيتسا" إلى المسرح، ثم احتفلوا بوداعها بتقديم فطائر "البليني" التقليدية.
وتمكن جميع الراغبين من تذوق الفطائر الرقيقة التي ترمز، حسب التقاليد، إلى "الشمس" خلال أيام هذا العيد.
يذكر أن يوم الأربعاء الماضي شهد افتتاح أول مهرجان ثقافي روسي ضخم في قطر، تضمن عروضاً لفرق رقص وغناء من موسكو، وتتارستان، وقلميقيا، وداغستان