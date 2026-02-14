إعلام: إسرائيل تجهز مسيرات لإطلاق الغاز المسيل للدموع بالضفة في شهر رمضان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الحرس الوطني الإسرائيلي يستعد لشهر رمضان المقبل بشراء أنظمة تُركَّب على طائرات مسيّرة لإطلاق الغاز المسيل للدموع في... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن لجنة المناقصات التابعة للشرطة وافقت على شراء 3 أنظمة لإسقاط كبسولات الغاز المسيل للدموع من طائرات مسيّرة، بقيمة إجمالية تقارب 49 ألف دولار. وأشارت القناة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تمتلك بالفعل 19 منظومة من هذا النوع فعالة قبل إبرام الصفقة الجديدة. وبحسب وثائق التعاقد التي اطلعت عليها القناة، تم تصنيف الحاجة إلى هذا الشراء على أنها "عاجلة"، وذلك في إطار الاستعدادات العملياتية للأحداث المتوقعة خلال شهر رمضان الذي يبدأ هذا الأسبوع.وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد حذّر، من تداعيات القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بشأن توسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، معتبرًا أنها "تمثل أحدث حلقة في سلسلة إجراءات تهدف إلى ضم الأراضي، في خرق صارخ للحق في تقرير المصير، وتجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرًا مستحيلًا".وأكد أن "تنفيذ هذه القرارات سيؤدي إلى تسريع تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسرًا، وإنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، فضلًا عن زيادة حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى".وأضاف تورك أن "هناك خطوات متسارعة لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة بشكل دائم، عبر تجريد سكانها من أراضيهم وإجبارهم على الرحيل".وفي وقت سابق، أدان عدد من الدول وممثلو الأمم المتحدة والسلطات الفلسطينية، خطط إسرائيل لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية وصولًا إلى نهر الأردن.جاءت هذه القرارات، التي قدمها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في توقيت حساس سبق زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها لمناقشة مفاوضات أمريكا مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن "الخطوط الحمراء" السابقة.
18:15 GMT 14.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالاقتصاد الفلسطيني ينزف على صخور الضفة الغربية جراء القيود الإسرائيلية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الحرس الوطني الإسرائيلي يستعد لشهر رمضان المقبل بشراء أنظمة تُركَّب على طائرات مسيّرة لإطلاق الغاز المسيل للدموع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن لجنة المناقصات التابعة للشرطة وافقت على شراء 3 أنظمة لإسقاط كبسولات الغاز المسيل للدموع من طائرات مسيّرة، بقيمة إجمالية تقارب 49 ألف دولار.
إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية تزامنا مع تواصل غاراتها الجوية على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
بكين: الصين تعارض محاولات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية
12 فبراير, 08:37 GMT
وأوضحت أن الأنظمة المعنية هي 3 منظومات من طراز "بيضة المفاجأة"، تُركَّب على طائرات مسيّرة من نوع "ماتريس"، ومصممة خصيصاً لإسقاط كبسولات الغاز المسيل للدموع من الجو بهدف تفريق المظاهرات.
وأشارت القناة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تمتلك بالفعل 19 منظومة من هذا النوع فعالة قبل إبرام الصفقة الجديدة.
وبحسب وثائق التعاقد التي اطلعت عليها القناة، تم تصنيف الحاجة إلى هذا الشراء على أنها "عاجلة"، وذلك في إطار الاستعدادات العملياتية للأحداث المتوقعة خلال شهر رمضان الذي يبدأ هذا الأسبوع.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
أردوغان: تركيا ترفض قرارات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
11 فبراير, 16:41 GMT
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد حذّر، من تداعيات القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بشأن توسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، معتبرًا أنها "تمثل أحدث حلقة في سلسلة إجراءات تهدف إلى ضم الأراضي، في خرق صارخ للحق في تقرير المصير، وتجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرًا مستحيلًا".
ونقل موقع "أخبار الأمم المتحدة" عن تورك، قوله إن "هذه الإجراءات ستؤدي إلى تغيير القوانين بما يسمح للسلطات والأفراد الإسرائيليين بتملك الأراضي في تلك المناطق".
وأكد أن "تنفيذ هذه القرارات سيؤدي إلى تسريع تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسرًا، وإنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، فضلًا عن زيادة حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى".
وأضاف تورك أن "هناك خطوات متسارعة لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة بشكل دائم، عبر تجريد سكانها من أراضيهم وإجبارهم على الرحيل".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
ترامب يؤكد معارضته ضم إسرائيل للضفة الغربية
11 فبراير, 00:08 GMT
وفي وقت سابق، أدان عدد من الدول وممثلو الأمم المتحدة والسلطات الفلسطينية، خطط إسرائيل لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية وصولًا إلى نهر الأردن.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت في وقت سابق، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.
جاءت هذه القرارات، التي قدمها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في توقيت حساس سبق زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها لمناقشة مفاوضات أمريكا مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن "الخطوط الحمراء" السابقة.
