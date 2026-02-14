عربي
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس التشيكي: أوروبا بحاجة إلى "هزة" لتدرك أهمية تغيير موقفها
وقال الرئيس التشيكي بيتر بافل يوم الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، ونقلته قناة التلفزيون التشيكي:"من حين لآخر، يجب هزّ أوروبا لتدرك أن الوقت قد حان لتغيير موقفها تجاه قضية ما، لتستيقظ، وهذا ما ينجح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيدًا".وأضاف بافل:"في البداية بدا أن الخلافات بين حلفاء الناتو، الولايات المتحدة وأوروبا، خطيرة للغاية، حتى بدا أنها تشير إلى انقسام. ولكن عندما تم التدقيق أكثر، تبين أن الأمر يتعلق فقط بتوضيح العلاقات. في الواقع، كانت العلاقات بيننا غير متوازنة، فالولايات المتحدة كانت تدفع أكثر من اللازم مقابل أمن أوروبا على حساب مواطنيها. لقد كان وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض بأسلوبه المباشر والحاسم ضروريًا ليعي الأوروبيون الوضع. يبدو أنهم بحاجة إلى هزّهم من وقت لآخر بالفعل".وأوضح بافل أن أسلاف ترامب في البيت الأبيض حاولوا أيضًا توضيح مجريات الأمور لحلفائهم الأوروبيين، لكن بأسلوب دقيق جدًا. والآن، يفهم الجميع في أوروبا أنها بمواردها الغنية وإمكاناتها العلمية الهائلة قادرة على تأمين أمنها بنفسها، وليس فقط أمنها، كما يظهر مثال أوكرانيا، بحسب ما أشار الرئيس التشيكي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد أوروبا في خطابه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قائلاً إنها تسير في الاتجاه الخاطئ، واصفًا الولايات المتحدة بمحرك الاقتصاد العالمي.
صرح رئيس جمهورية التشيك بيتر بافل بأن أوروبا تحتاج أحيانًا إلى "هزة" لتدرك ضرورة تغيير موقفها تجاه بعض القضايا، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح في توضيح الأمور بأسلوب مباشر وحاسم.
وقال الرئيس التشيكي بيتر بافل يوم الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، ونقلته قناة التلفزيون التشيكي:"من حين لآخر، يجب هزّ أوروبا لتدرك أن الوقت قد حان لتغيير موقفها تجاه قضية ما، لتستيقظ، وهذا ما ينجح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيدًا".
وأضاف بافل:"في البداية بدا أن الخلافات بين حلفاء الناتو، الولايات المتحدة وأوروبا، خطيرة للغاية، حتى بدا أنها تشير إلى انقسام. ولكن عندما تم التدقيق أكثر، تبين أن الأمر يتعلق فقط بتوضيح العلاقات. في الواقع، كانت العلاقات بيننا غير متوازنة، فالولايات المتحدة كانت تدفع أكثر من اللازم مقابل أمن أوروبا على حساب مواطنيها. لقد كان وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض بأسلوبه المباشر والحاسم ضروريًا ليعي الأوروبيون الوضع. يبدو أنهم بحاجة إلى هزّهم من وقت لآخر بالفعل".
وأوضح بافل أن أسلاف ترامب في البيت الأبيض حاولوا أيضًا توضيح مجريات الأمور لحلفائهم الأوروبيين، لكن بأسلوب دقيق جدًا. والآن، يفهم الجميع في أوروبا أنها بمواردها الغنية وإمكاناتها العلمية الهائلة قادرة على تأمين أمنها بنفسها، وليس فقط أمنها، كما يظهر مثال أوكرانيا، بحسب ما أشار الرئيس التشيكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد أوروبا في خطابه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قائلاً إنها تسير في الاتجاه الخاطئ، واصفًا الولايات المتحدة بمحرك الاقتصاد العالمي.
