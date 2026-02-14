عربي
الصين تحذر من أن "تآمر" أمريكا بشأن تايوان قد يؤدي إلى "مواجهة"
حذّر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية من "التآمر" بشأن تايوان، قائلًا إن ذلك قد يؤدي إلى "مواجهة" مع الصين.
2026-02-14T12:02+0000
2026-02-14T12:02+0000
الصين
أخبار تايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
فيما دعا واشنطن، خلال كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن، إلى انتهاج سياسة "إيجابية وعملية"، مؤكدًا أن "التعاون هو أفضل نتيجة ممكنة للطرفين".وقال وزير الخارجية الصيني في هذا الصدد: "يحاولون فصل تايوان عن الصين، ويتجاوزون الخطوط الحمراء الصينية، الأمر الذي من المرجح أن يدفع الصين والولايات المتحدة إلى صراع". وتعتبر الصين تايوان، ذات الحكم الذاتي، جزءا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.وقال وانغ يي إن "بكين شعرت بالتفاؤل إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض، والتي تُظهر احتراما للرئيس الصيني، شي جين بينغ، والشعب الصيني".وتتزايد مخاوف أمريكا والدول الأوروبية بشأن اعتمادها المتزايد على الصين في المواد الخام والمكونات الحيوية لسلاسل التوريد الصناعية، وقد تعالت الأصوات المطالبة بتقليل هذا الاعتماد.
الصين تحذر من أن "تآمر" أمريكا بشأن تايوان قد يؤدي إلى "مواجهة"

12:02 GMT 14.02.2026
© REUTERS Liesa Johannssenوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© REUTERS Liesa Johannssen
تابعنا عبر
حذّر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية من "التآمر" بشأن تايوان، قائلًا إن ذلك قد يؤدي إلى "مواجهة" مع الصين.
فيما دعا واشنطن، خلال كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن، إلى انتهاج سياسة "إيجابية وعملية"، مؤكدًا أن "التعاون هو أفضل نتيجة ممكنة للطرفين".
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
الصين تعلن حالة التأهب القصوى بعد مرور مدمرة أمريكية بالقرب من تايوان
17 يناير, 13:00 GMT
وقال وزير الخارجية الصيني في هذا الصدد: "يحاولون فصل تايوان عن الصين، ويتجاوزون الخطوط الحمراء الصينية، الأمر الذي من المرجح أن يدفع الصين والولايات المتحدة إلى صراع".

وأكد أن "بكين، من جانبها، ترغب في رؤية الاحتمال الأول، وأعتقد أنكم تشاركونها الرأي، لكن الصين مستعدة تماما لمواجهة جميع أنواع المخاطر".

وتعتبر الصين تايوان، ذات الحكم الذاتي، جزءا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.
أمّت سفينة مساعدات من جمهورية الصين الشعبية ميناء اللاذقية، صباح اليوم، تحمل على متنها 225 وحدة سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
الصين تطبق إعفاء جمركيا شاملا على 53 دولة أفريقية ابتداء من مايو المقبل
09:09 GMT
وقال وانغ يي إن "بكين شعرت بالتفاؤل إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض، والتي تُظهر احتراما للرئيس الصيني، شي جين بينغ، والشعب الصيني".

واجتمع وزير الخارجية الصيني مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، أمس الجمعة، في اجتماع وصفه مسؤول أمريكي بأنه "إيجابي وبنّاء"، وناقشا خلاله زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المُزمعة إلى بكين في شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وتتزايد مخاوف أمريكا والدول الأوروبية بشأن اعتمادها المتزايد على الصين في المواد الخام والمكونات الحيوية لسلاسل التوريد الصناعية، وقد تعالت الأصوات المطالبة بتقليل هذا الاعتماد.
