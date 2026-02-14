https://sarabic.ae/20260214/الصين-تحذر-من-أن-تآمر-أمريكا-بشأن-تايوان-قد-يؤدي-إلى-مواجهة-1110356200.html

الصين تحذر من أن "تآمر" أمريكا بشأن تايوان قد يؤدي إلى "مواجهة"

الصين تحذر من أن "تآمر" أمريكا بشأن تايوان قد يؤدي إلى "مواجهة"

سبوتنيك عربي

حذّر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية من "التآمر" بشأن تايوان، قائلًا إن ذلك قد يؤدي إلى "مواجهة" مع الصين. 14.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-14T12:02+0000

2026-02-14T12:02+0000

2026-02-14T12:02+0000

الصين

أخبار تايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110356041_0:0:1040:585_1920x0_80_0_0_1b2fd648d048922e547bd5f32a4d4210.jpg

فيما دعا واشنطن، خلال كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن، إلى انتهاج سياسة "إيجابية وعملية"، مؤكدًا أن "التعاون هو أفضل نتيجة ممكنة للطرفين".وقال وزير الخارجية الصيني في هذا الصدد: "يحاولون فصل تايوان عن الصين، ويتجاوزون الخطوط الحمراء الصينية، الأمر الذي من المرجح أن يدفع الصين والولايات المتحدة إلى صراع". وتعتبر الصين تايوان، ذات الحكم الذاتي، جزءا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.وقال وانغ يي إن "بكين شعرت بالتفاؤل إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض، والتي تُظهر احتراما للرئيس الصيني، شي جين بينغ، والشعب الصيني".وتتزايد مخاوف أمريكا والدول الأوروبية بشأن اعتمادها المتزايد على الصين في المواد الخام والمكونات الحيوية لسلاسل التوريد الصناعية، وقد تعالت الأصوات المطالبة بتقليل هذا الاعتماد.

https://sarabic.ae/20260117/الصين-تعلن-حالة-التأهب-القصوى-بعد-مرور-مدمرة-أمريكية-بالقرب-من-تايوان-1109337225.html

https://sarabic.ae/20260214/الصين-تطبق-إعفاء-جمركيا-شاملا-على-53-دولة-أفريقية-ابتداء-من-مايو-المقبل-1110352217.html

الصين

أخبار تايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن