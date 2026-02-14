https://sarabic.ae/20260214/بريطانيا-تطالب-المجتمع-الدولي-بمنع-تصدير-الأسلحة-إلى-السودان-1110373855.html
بريطانيا تطالب المجتمع الدولي بمنع تصدير الأسلحة إلى السودان
بريطانيا تطالب المجتمع الدولي بمنع تصدير الأسلحة إلى السودان
سبوتنيك عربي
دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لمنع توريد الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة في السودان. 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T21:35+0000
2026-02-14T21:35+0000
2026-02-14T21:35+0000
بريطانيا
أخبار السودان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099581583_0:10:540:314_1920x0_80_0_0_78c6a762158869b74a01ab2dc1b44ec3.jpg
جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث قالت كوبر إن تقديرات بلادها تشير إلى تورط أكثر من عشر دول بشكل أو بآخر في توريدات الأسلحة، سواء من خلال التمويل أو الإنتاج أو النقل أو التدريب، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأوضحت الوزيرة البريطانية أن بلادها تعمل على معالجة هذه القضية بالتنسيق مع دول الآلية الرباعية الخاصة بالسودان، والتي تضم الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، إلى جانب الاتحاد الإفريقي والدول المجاورة للسودان.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20260214/رئيس-وزراء-السودان-نمتلك-مبادرة-سلام-وتمثل-الطريق-الأمثل-لإنهاء-الحرب-1110372828.html
https://sarabic.ae/20260214/وزير-الخارجية-المصري-يجدد-تأكيد-رفض-بلاده-أي-مساع-لتقسيم-السودان-1110363440.html
https://sarabic.ae/20260213/السودان-وزيرة-الصحة-في-جنوب-كردفان-تعلن-نجاتها-من-محاولة-اغتيال-1110337284.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099581583_54:0:486:324_1920x0_80_0_0_062645bd1695b18711afcdb182077c53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن
بريطانيا, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن
بريطانيا تطالب المجتمع الدولي بمنع تصدير الأسلحة إلى السودان
دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لمنع توريد الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة في السودان.
جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث قالت كوبر إن تقديرات بلادها تشير إلى تورط أكثر من عشر دول بشكل أو بآخر في توريدات الأسلحة، سواء من خلال التمويل أو الإنتاج أو النقل أو التدريب، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأضافت: "عندما تكون هناك مشاركة دولية وضغوط، ينبغي على الأطراف توحيد الجهود ومنع توريد الأسلحة".
وأوضحت الوزيرة البريطانية أن بلادها تعمل على معالجة هذه القضية بالتنسيق مع دول الآلية الرباعية الخاصة بالسودان، والتي تضم الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر
، إلى جانب الاتحاد الإفريقي والدول المجاورة للسودان.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان
، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص
، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.