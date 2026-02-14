https://sarabic.ae/20260214/بريطانيا-تطالب-المجتمع-الدولي-بمنع-تصدير-الأسلحة-إلى-السودان-1110373855.html

بريطانيا تطالب المجتمع الدولي بمنع تصدير الأسلحة إلى السودان

دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لمنع توريد الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة في السودان. 14.02.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث قالت كوبر إن تقديرات بلادها تشير إلى تورط أكثر من عشر دول بشكل أو بآخر في توريدات الأسلحة، سواء من خلال التمويل أو الإنتاج أو النقل أو التدريب، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأوضحت الوزيرة البريطانية أن بلادها تعمل على معالجة هذه القضية بالتنسيق مع دول الآلية الرباعية الخاصة بالسودان، والتي تضم الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، إلى جانب الاتحاد الإفريقي والدول المجاورة للسودان.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

