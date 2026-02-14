بوتين يؤكد أن روسيا تدعم جهود إيران في حماية حق السيادة ومصالحها المشروعة وأمن البلاد

عربي
وهنأ الرئيس بوتين نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تتسم بالطابع الودي وحسن الجوار بحسب الخدمة الصحفية للرئاسة الإيرانية.وأضافت: "أكد الرئيس بوتين أن روسيا تدعم جهود إيران في حماية حق السيادة ومصالحها المشروعة وتأمين أمن البلاد في الظروف الدولية الحرجة الحالية".وتجدر الإشارة إلى أن الثورة الإسلامية في إيران اندلعت في 11 فبراير/شباط 1979. وبعد عام من الإضرابات والاضطرابات، فرّ الشاه محمد رضا بهلوي من البلاد. وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، أجرت القيادة المؤقتة استفتاءً لاختيار نظام حكم جديد لإيران، حيث صوّت الشعب لصالح قيام الجمهورية الإسلامية. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، تمّ اعتماد دستور جديد، نُقلت بموجبه جميع السلطات إلى رجال الدين الإسلامي، وعلى رأسهم الإمام روح الله الخميني. وبعد وفاته عام 1989، تولّى خليفته علي خامنئي الزعامة الدينية.
أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا تدعم جهود إيران في حماية حق السيادة ومصالحها المشروعة وتأمين أمن البلاد.
وهنأ الرئيس بوتين نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تتسم بالطابع الودي وحسن الجوار بحسب الخدمة الصحفية للرئاسة الإيرانية.
وقالت الرئاسة الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل رسالة تهنئة لنظيره الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا أن العلاقات بين إيران وروسيا تتسم بالطابع الودي وحسن الجوار".
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
خامنئي: الشعب الإيراني أدخل اليأس إلى قلوب الأعداء
12 فبراير, 15:53 GMT
وأضافت: "أكد الرئيس بوتين أن روسيا تدعم جهود إيران في حماية حق السيادة ومصالحها المشروعة وتأمين أمن البلاد في الظروف الدولية الحرجة الحالية".
وأكدت أن "الرئيس بوتين أعرب عن ثقته في أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران ستُعزز بشكل مستمر، متمنيا للرئيس الإيراني الصحة والنجاح، ولكافة الشعب الإيراني السعادة والرفاهية".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
عراقجي: نسعى لدبلوماسية عادلة ومتوازنة بشأن برنامجنا النووي
12 فبراير, 01:59 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن الثورة الإسلامية في إيران اندلعت في 11 فبراير/شباط 1979. وبعد عام من الإضرابات والاضطرابات، فرّ الشاه محمد رضا بهلوي من البلاد.
وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، أجرت القيادة المؤقتة استفتاءً لاختيار نظام حكم جديد لإيران، حيث صوّت الشعب لصالح قيام الجمهورية الإسلامية. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، تمّ اعتماد دستور جديد، نُقلت بموجبه جميع السلطات إلى رجال الدين الإسلامي، وعلى رأسهم الإمام روح الله الخميني. وبعد وفاته عام 1989، تولّى خليفته علي خامنئي الزعامة الدينية.
