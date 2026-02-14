https://sarabic.ae/20260214/بوتين-يؤكد-أن-روسيا-تدعم-جهود-إيران-في-حماية-حق-السيادة-ومصالحها-المشروعة-وتأمين-أمن-البلاد---عاجل-1110368116.html
بوتين يؤكد أن روسيا تدعم جهود إيران في حماية حق السيادة ومصالحها المشروعة وأمن البلاد
أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا تدعم جهود إيران في حماية حق السيادة ومصالحها المشروعة وتأمين أمن البلاد. 14.02.2026, سبوتنيك عربي
وهنأ الرئيس بوتين نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تتسم بالطابع الودي وحسن الجوار بحسب الخدمة الصحفية للرئاسة الإيرانية.وأضافت: "أكد الرئيس بوتين أن روسيا تدعم جهود إيران في حماية حق السيادة ومصالحها المشروعة وتأمين أمن البلاد في الظروف الدولية الحرجة الحالية".وتجدر الإشارة إلى أن الثورة الإسلامية في إيران اندلعت في 11 فبراير/شباط 1979. وبعد عام من الإضرابات والاضطرابات، فرّ الشاه محمد رضا بهلوي من البلاد. وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، أجرت القيادة المؤقتة استفتاءً لاختيار نظام حكم جديد لإيران، حيث صوّت الشعب لصالح قيام الجمهورية الإسلامية. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، تمّ اعتماد دستور جديد، نُقلت بموجبه جميع السلطات إلى رجال الدين الإسلامي، وعلى رأسهم الإمام روح الله الخميني. وبعد وفاته عام 1989، تولّى خليفته علي خامنئي الزعامة الدينية.
وهنأ الرئيس بوتين نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تتسم بالطابع الودي وحسن الجوار بحسب الخدمة الصحفية للرئاسة الإيرانية.
وقالت الرئاسة الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل رسالة تهنئة لنظيره الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا أن العلاقات بين إيران وروسيا تتسم بالطابع الودي وحسن الجوار".
وأضافت: "أكد الرئيس بوتين أن روسيا تدعم جهود إيران في حماية حق السيادة ومصالحها المشروعة
وتأمين أمن البلاد في الظروف الدولية الحرجة الحالية".
وأكدت أن "الرئيس بوتين أعرب عن ثقته في أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران ستُعزز بشكل مستمر، متمنيا للرئيس الإيراني الصحة والنجاح، ولكافة الشعب الإيراني السعادة والرفاهية".
وتجدر الإشارة إلى أن الثورة الإسلامية في إيران اندلعت في 11 فبراير/شباط 1979. وبعد عام من الإضرابات والاضطرابات، فرّ الشاه محمد رضا بهلوي من البلاد.
وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، أجرت القيادة المؤقتة استفتاءً لاختيار نظام حكم جديد لإيران
، حيث صوّت الشعب لصالح قيام الجمهورية الإسلامية. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، تمّ اعتماد دستور جديد، نُقلت بموجبه جميع السلطات إلى رجال الدين الإسلامي، وعلى رأسهم الإمام روح الله الخميني. وبعد وفاته عام 1989، تولّى خليفته علي خامنئي الزعامة الدينية.