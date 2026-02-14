https://sarabic.ae/20260214/ستارمر-يدعو-أوروبا-إلى-تقليل-اعتمادها-الدفاعي-على-الولايات-المتحدة-1110344123.html

ستارمر يدعو أوروبا إلى تقليل اعتمادها الدفاعي على الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حضّ أوروبا على الحد من اعتمادها على الولايات المتحدة على الصعيد الدفاعي، وذلك في كلمة سيلقيها في مؤتمر ميونيخ للأمن،... 14.02.2026, سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

مؤتمر ميونخ

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093384163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_179ea4d17ee34062dbd22fa5ed09727f.jpg

وجاء في مقتطفات من الكلمة التي سيلقيها ستارمر يوم السبت، ونشرتها رئاسة الحكومة: "أتحدث عن رؤية للأمن الأوروبي وعن قدر أكبر من الاستقلالية الأوروبية" من دون أن يعني ذلك انسحابًا أمريكيًا "بل تلبية لنداء يدعو إلى تقاسم أكبر للأعباء ويعيد صياغة الروابط".في السياق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ثقة أوروبا في الولايات المتحدة قد تزعزعت، مشيرة إلى أن التزام الولايات المتحدة بالقيم المشتركة قد تضرر بالفعل، وأن القادة الأوروبيين بعد منتدى دافوس لم يعودوا يراهنون على استعادة العلاقات عبر الأطلسي كما كانت.وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين ربما لاحظوا ذلك، ولذلك لم يكن هناك سخرية علنية من أوروبا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن. على العكس، تم توجيه الثناء للحلفاء، وبخاصة ألمانيا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد أوروبا في خطابه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قائلاً إنها تسير في الاتجاه الخاطئ، واصفًا الولايات المتحدة بمحرك الاقتصاد العالمي.وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن دبلوماسيًا أوروبيًا صرح بعد خطاب ترامب في دافوس بأن الحلم الأمريكي لأوروبا قد مات.

الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مؤتمر ميونخ