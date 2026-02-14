https://sarabic.ae/20260214/مصر-والسعودية-تؤكدان-أولوية-خفض-التصعيد-واحتواء-التوترات-في-المنطقة-1110367202.html
مصر والسعودية تؤكدان أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، على أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات في... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T15:47+0000
2026-02-14T15:47+0000
2026-02-14T15:47+0000
وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: "جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين".وأكمل البيان أن الطرفين "أكدا أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية".وتابع البيان: "تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية".ولفت البيان إلى أن الطرفين ناقشا الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع "مجلس السلام" المرتقب في واشنطن، وأكدا أهمية استمرار التنسيق العربي والإسلامي في هذا الإطار بما يدعم جهود تثبيت التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، على أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: "جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين".
وتابع البيان أن الطرفين "شددا على أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة، وتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".
وأكمل البيان أن الطرفين "أكدا أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية".
وأوضح البيان أن عبد العاطي شدد على ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية.
وتابع البيان: "تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية".
ولفت البيان إلى أن الطرفين ناقشا الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع "مجلس السلام" المرتقب في واشنطن، وأكدا أهمية استمرار التنسيق العربي والإسلامي في هذا الإطار بما يدعم جهود تثبيت التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.