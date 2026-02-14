عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260214/وزير-الخارجية-الصيني-اتفاق-السلام-بشأن-أوكرانيا-لن-يسقط-من-السماء-1110362964.html
وزير الخارجية الصيني: اتفاق السلام بشأن أوكرانيا لن يسقط من السماء
وزير الخارجية الصيني: اتفاق السلام بشأن أوكرانيا لن يسقط من السماء
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، أن اتفاق السلام بشأن أوكرانيا "لن يأتي من السماء"، بحسب تعبيره، مشددا على أن الحوار يجب أن يستمر. 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T14:27+0000
2026-02-14T14:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110362637_0:55:1000:618_1920x0_80_0_0_651564c43eeb4b5ccd82af6293c1d474.jpg
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أخيرا، نرى أن محادثات السلام [لحل الأزمة الأوكرانية] قد بدأت، ويبدو لي أن القضايا الحقيقية يتم مناقشتها الآن، نرحب بهذا، لأنه كيف يمكن للسلام أن يتحقق إن لم نواصل الحوار؟ اتفاق السلام لن يأتي من السماء".وأعرب الوزير عن أمله في أن تُثمر الجهود المشتركة المتواصلة عن اتفاق سلام شامل ودائم وملزم ومقبول من جميع الأطراف.وأضاف: "أعتقد أن هذا هو هدف مشترك للمجتمع الدولي، بما في ذلك الصين".وأكد وانغ أن بكين ملتزمة بسياسة ثابتة، وتدعم سيادة أوكرانيا دون أي تراجع، وأضاف أن "الصين، بصفتها قوة عظمى، تفي بالتزاماتها المعلنة بالكامل".وشدد وزير الخارجية الصيني على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعلى رأسها احترام السيادة والسلامة الإقليمية، فضلا عن مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، مؤكدا أن "الصين ستفي بتعهداتها وستبقى قوة دافعة للسلام".وفي عام 2024، حدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 4 مبادئ لموقف الصين من أزمة أوكرانيا، وهي: دعم سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لجميع الدول، ودعم جميع مبادرات خفض التصعيد.
https://sarabic.ae/20260214/الصين-تحذر-من-أن-تآمر-أمريكا-بشأن-تايوان-قد-يؤدي-إلى-مواجهة-1110356200.html
https://sarabic.ae/20251230/وزير-الخارجية-الصيني-الصين-تأمل-التوصل-إلى-السلام-في-أوكرانيا-1108713408.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110362637_86:0:974:666_1920x0_80_0_0_06deeb41462942e2119825db561156b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

وزير الخارجية الصيني: اتفاق السلام بشأن أوكرانيا لن يسقط من السماء

14:27 GMT 14.02.2026
© REUTERS Liesa Johannssenوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© REUTERS Liesa Johannssen
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، أن اتفاق السلام بشأن أوكرانيا "لن يأتي من السماء"، بحسب تعبيره، مشددا على أن الحوار يجب أن يستمر.
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أخيرا، نرى أن محادثات السلام [لحل الأزمة الأوكرانية] قد بدأت، ويبدو لي أن القضايا الحقيقية يتم مناقشتها الآن، نرحب بهذا، لأنه كيف يمكن للسلام أن يتحقق إن لم نواصل الحوار؟ اتفاق السلام لن يأتي من السماء".
وأعرب الوزير عن أمله في أن تُثمر الجهود المشتركة المتواصلة عن اتفاق سلام شامل ودائم وملزم ومقبول من جميع الأطراف.
وأضاف: "أعتقد أن هذا هو هدف مشترك للمجتمع الدولي، بما في ذلك الصين".
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
الصين تحذر من أن "تآمر" أمريكا بشأن تايوان قد يؤدي إلى "مواجهة"
12:02 GMT
وأكد وانغ أن بكين ملتزمة بسياسة ثابتة، وتدعم سيادة أوكرانيا دون أي تراجع، وأضاف أن "الصين، بصفتها قوة عظمى، تفي بالتزاماتها المعلنة بالكامل".
وشدد وزير الخارجية الصيني على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعلى رأسها احترام السيادة والسلامة الإقليمية، فضلا عن مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، مؤكدا أن "الصين ستفي بتعهداتها وستبقى قوة دافعة للسلام".
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
وزير الخارجية الصيني: الصين تأمل التوصل إلى السلام في أوكرانيا
30 ديسمبر 2025, 03:44 GMT
وفي عام 2024، حدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 4 مبادئ لموقف الصين من أزمة أوكرانيا، وهي: دعم سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لجميع الدول، ودعم جميع مبادرات خفض التصعيد.
