وزير الخارجية الصيني: اتفاق السلام بشأن أوكرانيا لن يسقط من السماء
وزير الخارجية الصيني: اتفاق السلام بشأن أوكرانيا لن يسقط من السماء
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، أن اتفاق السلام بشأن أوكرانيا "لن يأتي من السماء"، بحسب تعبيره، مشددا على أن الحوار يجب أن يستمر.
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أخيرا، نرى أن محادثات السلام [لحل الأزمة الأوكرانية] قد بدأت، ويبدو لي أن القضايا الحقيقية يتم مناقشتها الآن، نرحب بهذا، لأنه كيف يمكن للسلام أن يتحقق إن لم نواصل الحوار؟ اتفاق السلام لن يأتي من السماء".وأعرب الوزير عن أمله في أن تُثمر الجهود المشتركة المتواصلة عن اتفاق سلام شامل ودائم وملزم ومقبول من جميع الأطراف.وأضاف: "أعتقد أن هذا هو هدف مشترك للمجتمع الدولي، بما في ذلك الصين".وأكد وانغ أن بكين ملتزمة بسياسة ثابتة، وتدعم سيادة أوكرانيا دون أي تراجع، وأضاف أن "الصين، بصفتها قوة عظمى، تفي بالتزاماتها المعلنة بالكامل".وشدد وزير الخارجية الصيني على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعلى رأسها احترام السيادة والسلامة الإقليمية، فضلا عن مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، مؤكدا أن "الصين ستفي بتعهداتها وستبقى قوة دافعة للسلام".وفي عام 2024، حدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 4 مبادئ لموقف الصين من أزمة أوكرانيا، وهي: دعم سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لجميع الدول، ودعم جميع مبادرات خفض التصعيد.
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أخيرا، نرى أن محادثات السلام [لحل الأزمة الأوكرانية] قد بدأت، ويبدو لي أن القضايا الحقيقية يتم مناقشتها الآن، نرحب بهذا، لأنه كيف يمكن للسلام أن يتحقق إن لم نواصل الحوار؟ اتفاق السلام لن يأتي من السماء".
وأعرب الوزير عن أمله في أن تُثمر الجهود المشتركة المتواصلة عن اتفاق سلام شامل ودائم وملزم ومقبول من جميع الأطراف.
وأضاف: "أعتقد أن هذا هو هدف مشترك للمجتمع الدولي، بما في ذلك الصين".
وأكد وانغ أن بكين ملتزمة بسياسة ثابتة، وتدعم سيادة أوكرانيا دون أي تراجع، وأضاف أن "الصين، بصفتها قوة عظمى، تفي بالتزاماتها المعلنة بالكامل".
وشدد وزير الخارجية الصيني على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعلى رأسها احترام السيادة والسلامة الإقليمية، فضلا عن مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، مؤكدا أن "الصين ستفي بتعهداتها وستبقى قوة دافعة للسلام".
وفي عام 2024، حدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 4 مبادئ لموقف الصين من أزمة أوكرانيا، وهي: دعم سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لجميع الدول، ودعم جميع مبادرات خفض التصعيد.