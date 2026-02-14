https://sarabic.ae/20260214/5-دول-عربية-تسيطر-على-إنتاج-التين-عالميا-تعرف-على-الـ10-الكبار-1110349778.html

5 دول عربية تسيطر على إنتاج التين عالميا... تعرف على الـ10 الكبار

تتصدر دول عربية، مشهد إنتاج التين عالميًا، ضمن قائمة تتربع على قمتها تركيا التي تستحوذ وحدها على نحو 27% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ قرابة 1.3 مليون طن. 14.02.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب بيانات "World Population Review"، يُزرع التين في مناطق متعددة حول العالم، إلا أن عام 2023 شهد تفوق تركيا كأكبر منتج، تلتها مصر مباشرة، فيما جاء المغرب والجزائر وإيران ضمن الدول التي تجاوز إنتاجها معظم دول العالم الأخرى.ويُعد المناخ الدافئ والجاف، البيئة المثالية لنمو أشجار التين، لذلك تشكل منطقة البحر الأبيض المتوسط حاضنة طبيعية لهذه الزراعة، إلى جانب جنوب ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.وحظي التين بمكانة خاصة عبر التاريخ، إذ ورد ذكره في نصوص دينية وأساطير قديمة، ما يعكس حضوره العريق في الثقافة الإنسانية.وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للتين عالميا:وبهذه الأرقام، يواصل التين تأكيد مكانته كفاكهة متوسطية بامتياز، مع حضور عربي لافت في خريطة الإنتاج العالمي، وبينما يستمتع الكثيرون اليوم بتناول التين الطازج، يُمكن أيضًا تناوله مجففًا أو معلبًا أو مجمدًا.

