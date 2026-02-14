عربي
5 دول عربية تسيطر على إنتاج التين عالميا... تعرف على الـ10 الكبار
5 دول عربية تسيطر على إنتاج التين عالميا... تعرف على الـ10 الكبار
وبحسب بيانات "World Population Review"، يُزرع التين في مناطق متعددة حول العالم، إلا أن عام 2023 شهد تفوق تركيا كأكبر منتج، تلتها مصر مباشرة، فيما جاء المغرب والجزائر وإيران ضمن الدول التي تجاوز إنتاجها معظم دول العالم الأخرى.ويُعد المناخ الدافئ والجاف، البيئة المثالية لنمو أشجار التين، لذلك تشكل منطقة البحر الأبيض المتوسط حاضنة طبيعية لهذه الزراعة، إلى جانب جنوب ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.وحظي التين بمكانة خاصة عبر التاريخ، إذ ورد ذكره في نصوص دينية وأساطير قديمة، ما يعكس حضوره العريق في الثقافة الإنسانية.وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للتين عالميا:وبهذه الأرقام، يواصل التين تأكيد مكانته كفاكهة متوسطية بامتياز، مع حضور عربي لافت في خريطة الإنتاج العالمي، وبينما يستمتع الكثيرون اليوم بتناول التين الطازج، يُمكن أيضًا تناوله مجففًا أو معلبًا أو مجمدًا.
تابعنا عبر
تتصدر دول عربية، مشهد إنتاج التين عالميًا، ضمن قائمة تتربع على قمتها تركيا التي تستحوذ وحدها على نحو 27% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ قرابة 1.3 مليون طن.
وبحسب بيانات "World Population Review"، يُزرع التين في مناطق متعددة حول العالم، إلا أن عام 2023 شهد تفوق تركيا كأكبر منتج، تلتها مصر مباشرة، فيما جاء المغرب والجزائر وإيران ضمن الدول التي تجاوز إنتاجها معظم دول العالم الأخرى.
ويُعد المناخ الدافئ والجاف، البيئة المثالية لنمو أشجار التين، لذلك تشكل منطقة البحر الأبيض المتوسط حاضنة طبيعية لهذه الزراعة، إلى جانب جنوب ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
حبات التين الشهية في صحن صغير - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
فاكهة صغيرة تصنع المعجزات... ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين؟
17 أبريل 2022, 13:07 GMT
وحظي التين بمكانة خاصة عبر التاريخ، إذ ورد ذكره في نصوص دينية وأساطير قديمة، ما يعكس حضوره العريق في الثقافة الإنسانية.
ويرجّح أن يكون موطن التين الأصلي غرب آسيا، قبل أن تسهم الهجرات البشرية في انتشاره عالميًا، مستفيدًا من سهولة زراعته وقدرته على توفير قيمة غذائية عالية، الأمر الذي جعله رفيقًا مثاليًا للرحلات الطويلة قديمًا.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للتين عالميا:

1.
تركيا – نحو 356 ألف طن سنويًا، مستفيدة من مناخ بحر إيجه وشبكات تصدير قوية إلى أوروبا والشرق الأوسط.
2.
مصر – نحو 193 ألف طن، مع انتشار الزراعة في الساحل الشمالي وسيناء والدلتا وتزايد ملحوظ في الطلب المحلي.
3.
المغرب – قرابة 119 ألف طن، خاصة في مناطق الشمال مثل شفشاون وتاونات، مع توسع في إنتاج التين المجفف.
4.
الجزائر – نحو 116 ألف طن، وتبرز منطقة القبائل كمركز أساسي للإنتاج، مع تركيز أكبر على السوق المحلية.
5.
إيران – نحو 73.5 ألف طن، وتشتهر بإنتاج وتصدير التين المجفف عالي الجودة.
6.
أفغانستان – قرابة 60.7 ألف طن، ويُعد محصولًا مهمًا في المناطق شبه الجافة، مع حضور متنامٍ في أسواق آسيا.
7.
سوريا – نحو 40.8 ألف طن، خصوصًا في إدلب وريف اللاذقية، حيث تمتد زراعة التين لقرون.
8.
إسبانيا – نحو 39.6 ألف طن، وتتصدر الإنتاج الأوروبي مستفيدة من مناخ إكستريمادورا والأندلس.
9.
السعودية – قرابة 28.7 ألف طن، بدعم من مشاريع التوسع الزراعي الحديثة في الطائف والقصيم.
10.
الولايات المتحدة الأمريكية – نحو 27.7 ألف طن، ويتركز الإنتاج بشكل أساسي في كاليفورنيا.
وبهذه الأرقام، يواصل التين تأكيد مكانته كفاكهة متوسطية بامتياز، مع حضور عربي لافت في خريطة الإنتاج العالمي، وبينما يستمتع الكثيرون اليوم بتناول التين الطازج، يُمكن أيضًا تناوله مجففًا أو معلبًا أو مجمدًا.
