أوباما يكسر صمته بشأن فيديو "القردين" المسيء الذي نشره ترامب

أوباما يكسر صمته بشأن فيديو "القردين" المسيء الذي نشره ترامب

تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وبشكل غير مباشر عن فيديو عنصري نُشر عبر حسابات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا أن مفاهيم "الخجل" و"اللياقة"...

وتضمن الفيديو مشهدا يُصور أوباما وزوجته ميشيل، على هيئة قردين، مع إدراج في الخلفية أغنية "The Lion Sleeps Tonight"، في نهاية مقطع نُشر على حساب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، وتناول مزاعم غير مثبتة بشأن انتخابات 2020 التي خسر فيها، ما أثار موجة استنكار من ديمقراطيين وجمهوريين.ودافع البيت الأبيض عن المقطع، واعتبر الغضب "مفتعلا"، قبل أن يتم حذف المنشور، ويُنسب إلى أحد الموظفين، فيما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين إنه لم يشاهد الجزء المسيء، وأكد: "لم أرتكب خطأً".وجاءت تصريحات أوباما خلال مقابلة مع مقدم البودكاست الليبرالي، بريان تايلر كوهين، إذ أشار إلى أن غالبية الأمريكيين يعتبرون هذا النوع من السلوك مقلقا، رغم أنه يجذب الانتباه ويشتت النقاش العام.وخلال المقابلة، تطرق الرئيس الأمريكي الأسبق إلى قضايا أخرى، بينها الاحتجاجات السلمية ضد سياسات الهجرة، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى مشروع مكتبته الرئاسية، المرتقب افتتاحها في شيكاغو العام المقبل.

