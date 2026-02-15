https://sarabic.ae/20260215/أوباما-يكسر-صمته-بشأن-فيديو-القردين-المسيء-الذي-نشره-ترامب-1110377014.html
أوباما يكسر صمته بشأن فيديو "القردين" المسيء الذي نشره ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
وجاءت تصريحات أوباما خلال مقابلة مع مقدم البودكاست الليبرالي، بريان تايلر كوهين، إذ أشار إلى أن غالبية الأمريكيين يعتبرون هذا النوع من السلوك مقلقا، رغم أنه يجذب الانتباه ويشتت النقاش العام.وخلال المقابلة، تطرق الرئيس الأمريكي الأسبق إلى قضايا أخرى، بينها الاحتجاجات السلمية ضد سياسات الهجرة، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى مشروع مكتبته الرئاسية، المرتقب افتتاحها في شيكاغو العام المقبل.
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
أوباما يكسر صمته بشأن فيديو "القردين" المسيء الذي نشره ترامب
تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وبشكل غير مباشر عن فيديو عنصري نُشر عبر حسابات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا أن مفاهيم "الخجل" و"اللياقة" التي كانت تضبط سلوك المسؤولين في السابق تراجعت بشكل واضح.
وتضمن الفيديو مشهدا يُصور أوباما وزوجته ميشيل، على هيئة قردين، مع إدراج في الخلفية أغنية "The Lion Sleeps Tonight"، في نهاية مقطع نُشر على حساب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، وتناول مزاعم غير مثبتة بشأن انتخابات 2020 التي خسر فيها، ما أثار موجة استنكار من ديمقراطيين وجمهوريين.
ودافع البيت الأبيض عن المقطع، واعتبر الغضب "مفتعلا"، قبل أن يتم حذف المنشور، ويُنسب إلى أحد الموظفين، فيما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين إنه لم يشاهد الجزء المسيء، وأكد: "لم أرتكب خطأً".
وجاءت تصريحات أوباما خلال مقابلة مع مقدم البودكاست الليبرالي، بريان تايلر كوهين، إذ أشار إلى أن غالبية الأمريكيين يعتبرون هذا النوع من السلوك مقلقا، رغم أنه يجذب الانتباه ويشتت النقاش العام.
كما شدد على أنه "ما زال يلتقي بأمريكيين يؤمنون بالكياسة واحترام المنصب"، منتقدا ما وصفه بـ"المهزلة" الدائرة على وسائل التواصل والإعلام، وأكد أن "الإحساس بالمسؤولية والذوق العام قد تراجع".
وخلال المقابلة، تطرق الرئيس الأمريكي الأسبق إلى قضايا أخرى، بينها الاحتجاجات السلمية ضد سياسات الهجرة، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى مشروع مكتبته الرئاسية، المرتقب افتتاحها في شيكاغو العام المقبل.