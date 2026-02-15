عربي
أوباما يكسر صمته بشأن فيديو "القردين" المسيء الذي نشره ترامب
أوباما يكسر صمته بشأن فيديو "القردين" المسيء الذي نشره ترامب
أوباما يكسر صمته بشأن فيديو "القردين" المسيء الذي نشره ترامب
سبوتنيك عربي
تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وبشكل غير مباشر عن فيديو عنصري نُشر عبر حسابات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا أن مفاهيم "الخجل" و"اللياقة"... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T06:26+0000
2026-02-15T06:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110376856_0:0:1298:730_1920x0_80_0_0_62fd7bdfb1e91487a7e77a01c12e5910.jpg
وتضمن الفيديو مشهدا يُصور أوباما وزوجته ميشيل، على هيئة قردين، مع إدراج في الخلفية أغنية "The Lion Sleeps Tonight"، في نهاية مقطع نُشر على حساب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، وتناول مزاعم غير مثبتة بشأن انتخابات 2020 التي خسر فيها، ما أثار موجة استنكار من ديمقراطيين وجمهوريين.ودافع البيت الأبيض عن المقطع، واعتبر الغضب "مفتعلا"، قبل أن يتم حذف المنشور، ويُنسب إلى أحد الموظفين، فيما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين إنه لم يشاهد الجزء المسيء، وأكد: "لم أرتكب خطأً".وجاءت تصريحات أوباما خلال مقابلة مع مقدم البودكاست الليبرالي، بريان تايلر كوهين، إذ أشار إلى أن غالبية الأمريكيين يعتبرون هذا النوع من السلوك مقلقا، رغم أنه يجذب الانتباه ويشتت النقاش العام.وخلال المقابلة، تطرق الرئيس الأمريكي الأسبق إلى قضايا أخرى، بينها الاحتجاجات السلمية ضد سياسات الهجرة، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى مشروع مكتبته الرئاسية، المرتقب افتتاحها في شيكاغو العام المقبل.
https://sarabic.ae/20260207/ترامب-يرفض-الاعتذار-بشأن-الفيديو-المسيء-لأوباما-وزوجته-1110094726.html
https://sarabic.ae/20260206/البيت-الأبيض-يرد-على-نشر-ترامب-فيديو-مسيء-لأوباما-وزوجته-كـالقرود-1110078193.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110376856_137:0:1298:871_1920x0_80_0_0_48f128636766b212501b1bc5cd1783e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

أوباما يكسر صمته بشأن فيديو "القردين" المسيء الذي نشره ترامب

06:26 GMT 15.02.2026
© AP Photo / Steve Helberالرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما
الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Steve Helber
تابعنا عبر
تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وبشكل غير مباشر عن فيديو عنصري نُشر عبر حسابات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا أن مفاهيم "الخجل" و"اللياقة" التي كانت تضبط سلوك المسؤولين في السابق تراجعت بشكل واضح.
وتضمن الفيديو مشهدا يُصور أوباما وزوجته ميشيل، على هيئة قردين، مع إدراج في الخلفية أغنية "The Lion Sleeps Tonight"، في نهاية مقطع نُشر على حساب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، وتناول مزاعم غير مثبتة بشأن انتخابات 2020 التي خسر فيها، ما أثار موجة استنكار من ديمقراطيين وجمهوريين.
ودافع البيت الأبيض عن المقطع، واعتبر الغضب "مفتعلا"، قبل أن يتم حذف المنشور، ويُنسب إلى أحد الموظفين، فيما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين إنه لم يشاهد الجزء المسيء، وأكد: "لم أرتكب خطأً".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا، يودعان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وزوجته ميشيل، أثناء مغادرتهما عقب تنصيب ترامب في مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، في 20 يناير/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
ترامب يرفض الاعتذار بشأن الفيديو المسيء لأوباما وزوجته
7 فبراير, 09:51 GMT
وجاءت تصريحات أوباما خلال مقابلة مع مقدم البودكاست الليبرالي، بريان تايلر كوهين، إذ أشار إلى أن غالبية الأمريكيين يعتبرون هذا النوع من السلوك مقلقا، رغم أنه يجذب الانتباه ويشتت النقاش العام.
باراك أوباما ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
البيت الأبيض يرد على نشر ترامب فيديو مسيء لأوباما وزوجته كـ"القرود"
6 فبراير, 18:13 GMT
كما شدد على أنه "ما زال يلتقي بأمريكيين يؤمنون بالكياسة واحترام المنصب"، منتقدا ما وصفه بـ"المهزلة" الدائرة على وسائل التواصل والإعلام، وأكد أن "الإحساس بالمسؤولية والذوق العام قد تراجع".
وخلال المقابلة، تطرق الرئيس الأمريكي الأسبق إلى قضايا أخرى، بينها الاحتجاجات السلمية ضد سياسات الهجرة، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى مشروع مكتبته الرئاسية، المرتقب افتتاحها في شيكاغو العام المقبل.
