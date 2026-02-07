https://sarabic.ae/20260207/ترامب-يرفض-الاعتذار-بشأن-الفيديو-المسيء-لأوباما-وزوجته-1110094726.html

ترامب يرفض الاعتذار بشأن الفيديو المسيء لأوباما وزوجته

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتذار بعد نشره عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، مقطع فيديو عنصري تم حذفه لاحقًا، يصور سلفه الأسبق باراك أوباما،... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-07T09:51+0000

2026-02-07T09:51+0000

2026-02-07T09:51+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110094569_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_2d50b6ec33b20568b79ebe08eff6ab06.jpg

واعترف ترامب، في تصريحات للصحفيين، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بأنه شاهد جزءا على الأقل من الفيديو.وقال الرئيس الأمريكي: "لقد شاهدت بدايته، كان جيدًا"، في إشارة إلى الجزء الأول من الفيديو، الذي يتناول عملية فحص أجهزة التصويت المستخدمة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسر فيها ترامب أمام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ولا يزال ترامب يطعن في نتائجها.وقال ترامب إنه وبعد مشاهدته الجزء الأول من الفيديو، سلمه لأحد مساعديه، و"الذي كان عليه أن يشاهده حتى النهاية"، وفق قوله.وأردف: "لقد أغفل أحدهم جزءًا صغيرًا جدًا من الفيديو".لكن عندما سُئل ترامب مباشرة عما إذا كان سيعتذر وسط دعوات من الحزب الجمهوري للقيام بذلك، رفض الرئيس الأمريكي.وعندما سُئل عما إذا كان الفيديو قد يضر بمكانة الجمهوريين لدى "الناخبين السود"، أجاب الرئيس الأمريكي بالنفي، ودافع عن إنجازاته.وقال: "أنا، بالمناسبة، أقل رئيس عنصري عرفتموه منذ زمن طويل".وكان البيت الأبيض، صرح أمس الجمعة، بعد حذف الفيديو، بأن أحد الموظفين نشره عن طريق الخطأ.ونُشر الفيديو في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، وبقي متاحا على شبكة الإنترنت لما يقرب من 12 ساعة، قبل أن يحذفه البيت الأبيض.وفي نهاية الفيديو، ظهر قردان لمدة ثانية تقريبا، وُضعت صور أوباما وزوجته على رأسيهما، وظهر في خلفيتها أغنية "الأسد ينام الليلة" لفرقة "ذا توكنز" الأمريكية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا مطلع الشهر الجاري، إلى اعتقال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في خضم تحقيق جارٍ بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، متهمًا إياه بأنه كان وراء اتهامات "مفبركة" بشأن ما عرف بقضية "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.وكانت روسيا، نفت مرارًا الاتهامات الأمريكية بـ"التدخل"، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. ووصفها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأنها "عارية تمامًا عن الصحة". وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثًا عن مزاعم "التدخل الروسي" في انتخابات دول مختلفة، بأنه لا توجد حقائق تؤكد ذلك.

الولايات المتحدة الأمريكية

