ترامب يرفض الاعتذار بشأن الفيديو المسيء لأوباما وزوجته

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يرفض الاعتذار بشأن الفيديو المسيء لأوباما وزوجته
واعترف ترامب، في تصريحات للصحفيين، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بأنه شاهد جزءا على الأقل من الفيديو.وقال الرئيس الأمريكي: "لقد شاهدت بدايته، كان جيدًا"، في إشارة إلى الجزء الأول من الفيديو، الذي يتناول عملية فحص أجهزة التصويت المستخدمة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسر فيها ترامب أمام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ولا يزال ترامب يطعن في نتائجها.وقال ترامب إنه وبعد مشاهدته الجزء الأول من الفيديو، سلمه لأحد مساعديه، و"الذي كان عليه أن يشاهده حتى النهاية"، وفق قوله.وأردف: "لقد أغفل أحدهم جزءًا صغيرًا جدًا من الفيديو".لكن عندما سُئل ترامب مباشرة عما إذا كان سيعتذر وسط دعوات من الحزب الجمهوري للقيام بذلك، رفض الرئيس الأمريكي.وعندما سُئل عما إذا كان الفيديو قد يضر بمكانة الجمهوريين لدى "الناخبين السود"، أجاب الرئيس الأمريكي بالنفي، ودافع عن إنجازاته.وقال: "أنا، بالمناسبة، أقل رئيس عنصري عرفتموه منذ زمن طويل".وكان البيت الأبيض، صرح أمس الجمعة، بعد حذف الفيديو، بأن أحد الموظفين نشره عن طريق الخطأ.ونُشر الفيديو في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، وبقي متاحا على شبكة الإنترنت لما يقرب من 12 ساعة، قبل أن يحذفه البيت الأبيض.وفي نهاية الفيديو، ظهر قردان لمدة ثانية تقريبا، وُضعت صور أوباما وزوجته على رأسيهما، وظهر في خلفيتها أغنية "الأسد ينام الليلة" لفرقة "ذا توكنز" الأمريكية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا مطلع الشهر الجاري، إلى اعتقال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في خضم تحقيق جارٍ بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، متهمًا إياه بأنه كان وراء اتهامات "مفبركة" بشأن ما عرف بقضية "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.وكانت روسيا، نفت مرارًا الاتهامات الأمريكية بـ"التدخل"، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. ووصفها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأنها "عارية تمامًا عن الصحة". وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثًا عن مزاعم "التدخل الروسي" في انتخابات دول مختلفة، بأنه لا توجد حقائق تؤكد ذلك.
© REUTERS Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا، يودعان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وزوجته ميشيل، أثناء مغادرتهما عقب تنصيب ترامب في مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، في 20 يناير/ كانون الأول 2017
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا، يودعان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وزوجته ميشيل، أثناء مغادرتهما عقب تنصيب ترامب في مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، في 20 يناير/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتذار بعد نشره عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، مقطع فيديو عنصري تم حذفه لاحقًا، يصور سلفه الأسبق باراك أوباما، وزوجته ميشيل، على هيئة قردين في غابة.
واعترف ترامب، في تصريحات للصحفيين، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بأنه شاهد جزءا على الأقل من الفيديو.
وقال الرئيس الأمريكي: "لقد شاهدت بدايته، كان جيدًا"، في إشارة إلى الجزء الأول من الفيديو، الذي يتناول عملية فحص أجهزة التصويت المستخدمة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسر فيها ترامب أمام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ولا يزال ترامب يطعن في نتائجها.

وتابع: "كان منشورًا قويًا جدًا فيما يتعلق بتزوير الانتخابات، لم يكن أحد يعلم بذلك في النهاية، لو أنهم دققوا النظر فيه، لرأوا ذلك، ولربما كان لديهم الحس السليم لحذفه".

وقال ترامب إنه وبعد مشاهدته الجزء الأول من الفيديو، سلمه لأحد مساعديه، و"الذي كان عليه أن يشاهده حتى النهاية"، وفق قوله.
وأردف: "لقد أغفل أحدهم جزءًا صغيرًا جدًا من الفيديو".
لكن عندما سُئل ترامب مباشرة عما إذا كان سيعتذر وسط دعوات من الحزب الجمهوري للقيام بذلك، رفض الرئيس الأمريكي.
وقال ترامب: "لا، لم أرتكب أي خطأ، لكني أدين الجزء العنصري منه".
وعندما سُئل عما إذا كان الفيديو قد يضر بمكانة الجمهوريين لدى "الناخبين السود"، أجاب الرئيس الأمريكي بالنفي، ودافع عن إنجازاته.
وقال: "أنا، بالمناسبة، أقل رئيس عنصري عرفتموه منذ زمن طويل".
وكان البيت الأبيض، صرح أمس الجمعة، بعد حذف الفيديو، بأن أحد الموظفين نشره عن طريق الخطأ.
ونُشر الفيديو في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، وبقي متاحا على شبكة الإنترنت لما يقرب من 12 ساعة، قبل أن يحذفه البيت الأبيض.
وفي نهاية الفيديو، ظهر قردان لمدة ثانية تقريبا، وُضعت صور أوباما وزوجته على رأسيهما، وظهر في خلفيتها أغنية "الأسد ينام الليلة" لفرقة "ذا توكنز" الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا مطلع الشهر الجاري، إلى اعتقال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في خضم تحقيق جارٍ بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، متهمًا إياه بأنه كان وراء اتهامات "مفبركة" بشأن ما عرف بقضية "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

ونقل موقع "أمريكان كونسيرفاتيف" عن ترامب، قوله إن أوباما حاول تنفيذ "انقلاب سياسي" خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، عبر استخدام "ملف روسيا" لتقويض شرعيته والنيل من فوزه في السباق الرئاسي.

وكانت روسيا، نفت مرارًا الاتهامات الأمريكية بـ"التدخل"، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. ووصفها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأنها "عارية تمامًا عن الصحة". وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثًا عن مزاعم "التدخل الروسي" في انتخابات دول مختلفة، بأنه لا توجد حقائق تؤكد ذلك.
