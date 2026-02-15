إعلام: فشل المفاوضات في ميونيخ بشأن تمويل نظام كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260215/إعلام-فشل-المفاوضات-في-ميونيخ-بشأن-تمويل-نظام-كييف-1110378555.html
إعلام: فشل المفاوضات في ميونيخ بشأن تمويل نظام كييف
إعلام: فشل المفاوضات في ميونيخ بشأن تمويل نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، بفشل المحادثات التي جرت أمس في ألمانيا بين قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بشأن تمويل... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T08:01+0000
2026-02-15T08:01+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109613426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af939735bc190e76b31b3eec19fc5970.jpg
وكتبت مجلة "شبيغل" الألمانية: "فشل الأوروبيون في إيجاد حل لمشاكل التمويل، ففي اجتماع بين مؤيدي أوكرانيا والرئيس زيلينسكي، على هامش مؤتمر ميونيخ، فشل اقتراح برلين باستخدام أكثر من 90 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لشراء المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة".ووفقًا للمجلة الألمانية، جاء هذا الفشل في لحظة حرجة للغاية بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بدأت الذخيرة تنفد.وأضافت المجلة أن المشاكل على الجبهة أجبرت زيلينسكي على تغيير خطابه تجاه شركائه الأوروبيين، الذين انتقدَهم في منتدى دافوس.وعلى مدى السنوات الماضية، عانت أوكرانيا من عجز قياسي في الميزانية، آملةً في تغطيته بالمساعدات الغربية، التي يجري تقليصها تدريجيًا.وقد أُقرت ميزانية هذا العام بعجز قدره 1.9 تريليون غريفنيا (45 مليار دولار أمريكي)، وكما صرّح النائب دميترو رازومكوف، عضو البرلمان الأوكراني، قد لا تتوفر الأموال الكافية، بما في ذلك رواتب الجيش الأوكراني والأسلحة، بحلول فبراير المقبل.رئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تحرير 12 بلدة منذ بداية شهر فبراير
https://sarabic.ae/20260214/زاخاروفا-زيلينسكي-نازي-جديد-دمر-جيش-بلاده-بأموال-أوروبية-1110372558.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109613426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7237fec92b2fe6b210df82d1dc2b328a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا

إعلام: فشل المفاوضات في ميونيخ بشأن تمويل نظام كييف

08:01 GMT 15.02.2026
© AP Photoرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفلاديمير زيلينسكي
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، بفشل المحادثات التي جرت أمس في ألمانيا بين قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بشأن تمويل أوكرانيا.
وكتبت مجلة "شبيغل" الألمانية: "فشل الأوروبيون في إيجاد حل لمشاكل التمويل، ففي اجتماع بين مؤيدي أوكرانيا والرئيس زيلينسكي، على هامش مؤتمر ميونيخ، فشل اقتراح برلين باستخدام أكثر من 90 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لشراء المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة".
ووفقًا للمجلة الألمانية، جاء هذا الفشل في لحظة حرجة للغاية بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بدأت الذخيرة تنفد.
ونقل المقال عن زيلينسكي قوله في المؤتمر: إنها من أسوأ الأمور التي يمكن أن يسمعها قائد دولة أثناء النزاع: عندما يقول قائد القوات الجوية إن منصات الدفاع الجوي فارغة.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
زاخاروفا: زيلينسكي نازي جديد دمر جيش بلاده بأموال أوروبية
أمس, 20:31 GMT
وأضافت المجلة أن المشاكل على الجبهة أجبرت زيلينسكي على تغيير خطابه تجاه شركائه الأوروبيين، الذين انتقدَهم في منتدى دافوس.
وعلى مدى السنوات الماضية، عانت أوكرانيا من عجز قياسي في الميزانية، آملةً في تغطيته بالمساعدات الغربية، التي يجري تقليصها تدريجيًا.
وقد أُقرت ميزانية هذا العام بعجز قدره 1.9 تريليون غريفنيا (45 مليار دولار أمريكي)، وكما صرّح النائب دميترو رازومكوف، عضو البرلمان الأوكراني، قد لا تتوفر الأموال الكافية، بما في ذلك رواتب الجيش الأوكراني والأسلحة، بحلول فبراير المقبل.
رئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تحرير 12 بلدة منذ بداية شهر فبراير
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала