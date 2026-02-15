https://sarabic.ae/20260215/إعلام-فشل-المفاوضات-في-ميونيخ-بشأن-تمويل-نظام-كييف-1110378555.html
وكتبت مجلة "شبيغل" الألمانية: "فشل الأوروبيون في إيجاد حل لمشاكل التمويل، ففي اجتماع بين مؤيدي أوكرانيا والرئيس زيلينسكي، على هامش مؤتمر ميونيخ، فشل اقتراح برلين باستخدام أكثر من 90 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لشراء المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة".ووفقًا للمجلة الألمانية، جاء هذا الفشل في لحظة حرجة للغاية بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بدأت الذخيرة تنفد.وأضافت المجلة أن المشاكل على الجبهة أجبرت زيلينسكي على تغيير خطابه تجاه شركائه الأوروبيين، الذين انتقدَهم في منتدى دافوس.وعلى مدى السنوات الماضية، عانت أوكرانيا من عجز قياسي في الميزانية، آملةً في تغطيته بالمساعدات الغربية، التي يجري تقليصها تدريجيًا.وقد أُقرت ميزانية هذا العام بعجز قدره 1.9 تريليون غريفنيا (45 مليار دولار أمريكي)، وكما صرّح النائب دميترو رازومكوف، عضو البرلمان الأوكراني، قد لا تتوفر الأموال الكافية، بما في ذلك رواتب الجيش الأوكراني والأسلحة، بحلول فبراير المقبل.
إعلام: فشل المفاوضات في ميونيخ بشأن تمويل نظام كييف
أفادت وسائل إعلام غربية، بفشل المحادثات التي جرت أمس في ألمانيا بين قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بشأن تمويل أوكرانيا.
وكتبت مجلة "شبيغل" الألمانية: "فشل الأوروبيون في إيجاد حل لمشاكل التمويل، ففي اجتماع بين مؤيدي أوكرانيا والرئيس زيلينسكي، على هامش مؤتمر ميونيخ، فشل اقتراح برلين باستخدام أكثر من 90 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لشراء المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة".
ووفقًا للمجلة الألمانية، جاء هذا الفشل في لحظة حرجة للغاية بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بدأت الذخيرة تنفد.
ونقل المقال عن زيلينسكي قوله في المؤتمر: إنها من أسوأ الأمور التي يمكن أن يسمعها قائد دولة أثناء النزاع: عندما يقول قائد القوات الجوية إن منصات الدفاع الجوي فارغة.
وأضافت المجلة أن المشاكل على الجبهة أجبرت زيلينسكي على تغيير خطابه تجاه شركائه الأوروبيين، الذين انتقدَهم في منتدى دافوس.
وعلى مدى السنوات الماضية، عانت أوكرانيا من عجز قياسي في الميزانية، آملةً في تغطيته بالمساعدات الغربية، التي يجري تقليصها تدريجيًا.
وقد أُقرت ميزانية هذا العام بعجز قدره 1.9 تريليون غريفنيا (45 مليار دولار أمريكي)، وكما صرّح النائب دميترو رازومكوف، عضو البرلمان الأوكراني، قد لا تتوفر الأموال الكافية، بما في ذلك رواتب الجيش الأوكراني والأسلحة، بحلول فبراير المقبل.