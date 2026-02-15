عربي
مدار الليل والنهار
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: مقتل 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية شرقي لبنان
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت، اليوم الأحد، سيارة عند الحدود اللبنانية – السورية بين نقطة المصنع ومنطقة جديدة يابوس، ما أسفر عن سقوط إصابات.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف عناصر تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة مجدل عنجر داخل الأراضي اللبنانية.ونشر الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بيانا أوضح من خلاله أنه هاجم بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، شملت مستودعات استخدمت لتخزين وسائل قتالية ومنصات صاروخية.وادعى الجيش أن "حزب الله" يواصل محاولته لإعادة إعمار بنى تحتية وصفها بـ"الإرهابية" في جنوب لبنان بهدف استهداف دولة إسرائيل، منوها بأن "وجود الوسائل القتالية التي تم استهدافها يعد خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان بالإضافة إلى كونها تعرض سكان المنطقة للخطر"، مشيرا في بيانه العسكري أنه سيواصل العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل.وقالت المتحدثة باسم قوات "اليونيفيل" كانديس أرديل، في تصريح لها، إن "هذا التقليص سيتبعه استكمال تنفيذ الإجراء بشكل كامل مع نهاية العام نفسه".
20:43 GMT 15.02.2026 (تم التحديث: 20:44 GMT 15.02.2026)
سلسلة من الغارات الإسرائيلية تستهدف مناطق وبلدات عدة جنوبي لبنان والبقاع الغربي
سلسلة من الغارات الإسرائيلية تستهدف مناطق وبلدات عدة جنوبي لبنان والبقاع الغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
قُتل أربعة أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة مجدل عنجر بمحافظة البقاع شرقي لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت، اليوم الأحد، سيارة عند الحدود اللبنانية – السورية بين نقطة المصنع ومنطقة جديدة يابوس، ما أسفر عن سقوط إصابات.
وأوضحت أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في السيارة الواقعة بين الجانبين اللبناني والسوري، وانتشلت جثامين أربعة قتلى من داخلها.
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع متعددة جنوب لبنان
02:37 GMT
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف عناصر تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة مجدل عنجر داخل الأراضي اللبنانية.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، شن سلسلة غارات جوية على عدة مواقع في جنوب لبنان، قال إنها تضم بنى تحتية لـ"حزب الله".
ونشر الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بيانا أوضح من خلاله أنه هاجم بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، شملت مستودعات استخدمت لتخزين وسائل قتالية ومنصات صاروخية.
إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
3 قتلى بينهم طفل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
9 فبراير, 11:02 GMT
وادعى الجيش أن "حزب الله" يواصل محاولته لإعادة إعمار بنى تحتية وصفها بـ"الإرهابية" في جنوب لبنان بهدف استهداف دولة إسرائيل، منوها بأن "وجود الوسائل القتالية التي تم استهدافها يعد خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان بالإضافة إلى كونها تعرض سكان المنطقة للخطر"، مشيرا في بيانه العسكري أنه سيواصل العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل.
وفي السياق نفسه، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة جنوبي لبنان "يونيفيل"، أنها تعتزم تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين بحلول منتصف عام 2027.
وقالت المتحدثة باسم قوات "اليونيفيل" كانديس أرديل، في تصريح لها، إن "هذا التقليص سيتبعه استكمال تنفيذ الإجراء بشكل كامل مع نهاية العام نفسه".
