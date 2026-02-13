في اليوم العالمي للإذاعة.. وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": متمسكون بروحية الإعلام المسموع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
في اليوم العالمي للإذاعة.. وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": متمسكون بروحية الإعلام المسموع

07:54 GMT 13.02.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayوزير الاعلام اللبناني بول مرقص
وزير الاعلام اللبناني بول مرقص - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
حصري
بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، تحدث وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي"، عن دور الإذاعات بشكل عام في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده وسائل الإعلام الحديثة، وكيفية عمل وزارة الإعلام على تطوير الإعلام الرسمي، ولا سيما الإذاعي، إضافة إلى تقييمه دور "سبوتنيك" ومكانتها في الساحة الإعلامية اللبنانية.
وأكد مرقص، على استمرار أهمية الإذاعة، مشيرًا إلى أن "الأخبار انطلقت في الإعلام التقليدي المعروف من الصحف والإذاعات، وهذا الأثير لن يندثر، وإن كان انتشاره قد تراجع أمام انتشار الوسائل الإلكترونية والحديثة والمواقع الرقمية، إلا أنه ما زال يحظى بجمهور واسع، ولا سيما لدى الجيل المخضرم الذي لا يزال يفضل سماع الإذاعة وقراءة الصحف، رغم تغلب الوسائل الحديثة على الوسائل التقليدية".

وأضاف: "التحدي اليوم يكمن في الحفاظ على الإذاعة والإعلام التقليدي، ليس فقط من حيث الأصالة في الشكل، بل أيضًا من حيث الأصالة في المحتوى، لناحية التدقيق والحرفية والمهنية والأخلاقيات، التي تسود الإعلام التقليدي أكثر مما هي عليه في بعض جوانب الإعلام الحديث أو الرقمي".

ملتقى الإعلام العربي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
ملتقى الإعلام العربي.. لبنان يلعب دورا مؤثرا في صناعة الرأي العام العربي والعالمي
29 أكتوبر 2025, 12:51 GMT
وأوضح مرقص أن "وزارة الإعلام في لبنان، حريصة جدًا على الإبقاء على روحية الإعلام المسموع"، مشيرًا إلى أن "الملف الأساسي يتمثل في التركيز على إذاعة لبنان، بعد الانتهاء من تجهيز الوكالة الوطنية للإعلام، ومن النهوض بإدارة تلفزيون لبنان ووضعه على السكة الصحيحة، علما أنه ما زال يحتاج إلى الكثير من العمل، إذ إن آخر إدارة لتلفزيون لبنان عُيّنت منذ 26 عاما".

واعتبر مرقص أن "الإذاعة ما زالت تحظى بمكانة خاصة كونها تُسمع في السيارة والمنازل والمحلات وأينما يوجد اللبنانيون"، وشدد أن " التعلق بالإذاعة سيبقى قائمًا، إنما التحدي يكمن في الحفاظ عليها وتعزيز العمل الإذاعي ومواكبته للتطور التكنولوجي".

وختم مرقص بالقول: "هذه مناسبة لنوجّه تحية إلى إذاعة "سبوتنيك عربي"، ونؤكد أننا نفخر ونعتز بكل الإعلام اللبناني وبجميع الإعلاميات والإعلاميين، وندعوهم إلى مزيد من العطاء والنجاح، ليكبر حضورنا أينما كنا في لبنان والخارج، ولا سيما في الدول العربية، حيث نلمس انخراطهم في تطور الإعلام ونهضته، سواء على مستوى الإدارة أو المضمون أو البرامج والأخبار".
