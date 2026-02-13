https://sarabic.ae/20260213/في-اليوم-العالمي-للإذاعة-وزير-الإعلام-اللبناني-لـسبوتنيك-متمسكون-بروحية-الإعلام-المسموع--1110316768.html

في اليوم العالمي للإذاعة.. وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": متمسكون بروحية الإعلام المسموع

بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، تحدث وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي"، عن دور الإذاعات بشكل عام في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده... 13.02.2026

وأكد مرقص، على استمرار أهمية الإذاعة، مشيرًا إلى أن "الأخبار انطلقت في الإعلام التقليدي المعروف من الصحف والإذاعات، وهذا الأثير لن يندثر، وإن كان انتشاره قد تراجع أمام انتشار الوسائل الإلكترونية والحديثة والمواقع الرقمية، إلا أنه ما زال يحظى بجمهور واسع، ولا سيما لدى الجيل المخضرم الذي لا يزال يفضل سماع الإذاعة وقراءة الصحف، رغم تغلب الوسائل الحديثة على الوسائل التقليدية".وأوضح مرقص أن "وزارة الإعلام في لبنان، حريصة جدًا على الإبقاء على روحية الإعلام المسموع"، مشيرًا إلى أن "الملف الأساسي يتمثل في التركيز على إذاعة لبنان، بعد الانتهاء من تجهيز الوكالة الوطنية للإعلام، ومن النهوض بإدارة تلفزيون لبنان ووضعه على السكة الصحيحة، علما أنه ما زال يحتاج إلى الكثير من العمل، إذ إن آخر إدارة لتلفزيون لبنان عُيّنت منذ 26 عاما".وختم مرقص بالقول: "هذه مناسبة لنوجّه تحية إلى إذاعة "سبوتنيك عربي"، ونؤكد أننا نفخر ونعتز بكل الإعلام اللبناني وبجميع الإعلاميات والإعلاميين، وندعوهم إلى مزيد من العطاء والنجاح، ليكبر حضورنا أينما كنا في لبنان والخارج، ولا سيما في الدول العربية، حيث نلمس انخراطهم في تطور الإعلام ونهضته، سواء على مستوى الإدارة أو المضمون أو البرامج والأخبار".

