ملتقى الإعلام العربي.. لبنان يلعب دورا مؤثرا في صناعة الرأي العام العربي والعالمي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayملتقى الإعلام العربي في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
صرح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أن "انعقاد ملتقى الإعلام العربي في بيروت، يحمل طابعًا استثنائيًا، إذ يُعقد للمرة الأولى خارج الكويت، وبعد غياب طويل للبنان عن المؤتمرات العربية والخليجية".
وقال مرقص في حديث لوكالة "سبوتنيك": "رمزية هذا اللقاء تكمن في استضافة بيروت لهذا الحدث العربي الكبير، في رسالة ترحيب بالضيوف العرب والخليجيين، وتأكيد على أن لبنان ليس بلدهم الثاني، بل بلدهم".
وأضاف: "لبنان سيبقى على تواصل دائم مع العالم العربي، فهو رئته وعمقه وجسره بين الشرق والغرب".
📹انطلقت في بيروت أعمال الدورة الـ21 لملتقى الإعلام العربي، تحت عنوان "الإعلام والتنمية… شركاء الحاضر تحالف المستقبل"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 29, 2025
🔸وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إن "انعقاد الملتقى في بيروت، يحمل طابعاً استثنائيًا، إذ يُعقد للمرة الأولى خارج الكويت، وبعد غياب… https://t.co/1nJmoKrEHC pic.twitter.com/7BL65Rk1Mk
من جانبه، شدد رئيس لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني النائب جورج عدوان، على أهمية دور الإعلام في التنمية المستدامة، قائلًا: "الإعلام لم يعد ناقلًا للخبر فقط، بل أصبح صانعًا للرأي العام".
وأكد أن "لبنان، الذي لطالما كان بلد الحريات، لعب دورا مؤثرا في صناعة الرأي العام العربي والعالمي، ويسعى اليوم إلى استعادة دوره بعد مرحلة من التراجع بسبب الظروف الصعبة وضعف مؤسسات الدولة".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انطلقت أعمال ملتقى الإعلام العربي بنسخته الـ21 للمرة الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، وبالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي ووزارة الإعلام في لبنان، تحت شعار: "الإعلام والتنمية المستدامة: شركاء الحاضر – تحالف المستقبل".
📷 ملتقى الإعلام العربي بنسخته الـ21 في بيروت— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 29, 2025
يُعقد ملتقى الإعلام العربي بنسخته الـ21، للمرة الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، يومي 29 و30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، وبالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي ووزارة الإعلام في لبنان،… https://t.co/miiIllLUVe pic.twitter.com/X3rdMtWWTs
ويأتي الملتقى هذا العام ليؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل العربي في المجال الإعلامي، من خلال تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الإعلامية والقطاعات التنموية والاقتصادية والثقافية.
ويشارك في أعمال الملتقى نخبة من الوزراء والإعلاميين العرب وقادة الرأي والخبراء والمتخصصين، الذين سيناقشون عبر جلسات وحوارات مفتوحة محاور عدة تتعلق بدور الإعلام في التنمية، وتحديات العصر الرقمي، والمسؤولية المجتمعية للإعلام العربي.