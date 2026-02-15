https://sarabic.ae/20260215/إعلام-واشنطن-تدعو-أوروبا-إلى-التخلي-عن-حماية-النظام-العالمي-القديم-1110376222.html

إعلام: واشنطن تدعو أوروبا إلى التخلي عن حماية "النظام العالمي القديم"

أفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤول أوروبي سابق، أن الولايات المتحدة أشارت في مؤتمر ميونخ للأمن إلى أوروبا بأن النظام العالمي القديم لا يستحق الدفاع عنه. 15.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال المسؤول السابق للصحيفة: "الرسالة الضمنية واحدة: لسنا بحاجة إلى حلفاء ضعفاء، لا تدافعوا عن النظام القديم".وحسب المسؤول السابق، إذا كان "القاسم المشترك الأدنى" الذي تجده الولايات المتحدة مع أوروبا هو تاريخ مشترك يعود إلى زمن كولومبوس، ومصالح أمنية قومية ضيقة، وحضارة مشتركة، فإن هذا وحده يُظهر مدى التباعد بين أوروبا والولايات المتحدة.وصرح روبيو، يوم السبت، في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، بأن الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية تنبع من قلق واشنطن العميق بشأن مستقبل أوروبا، بينما تهتم الولايات المتحدة بأوروبا قوية وتؤمن بأن مصير الجانبين "سيبقى متشابكاً".وقد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوروبا مراراً وتكراراً لضعف مساهمتها في القدرات الدفاعية لحلف الناتو، وطالب جميع الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.روبيو: أفكار مثل عالم بلا حدود أثبتت "حماقتها" ودفعنا ثمنها غاليا

