https://sarabic.ae/20260215/إعلام-واشنطن-تدعو-أوروبا-إلى-التخلي-عن-حماية-النظام-العالمي-القديم-1110376222.html
إعلام: واشنطن تدعو أوروبا إلى التخلي عن حماية "النظام العالمي القديم"
إعلام: واشنطن تدعو أوروبا إلى التخلي عن حماية "النظام العالمي القديم"
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤول أوروبي سابق، أن الولايات المتحدة أشارت في مؤتمر ميونخ للأمن إلى أوروبا بأن النظام العالمي القديم لا يستحق الدفاع عنه. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال المسؤول السابق للصحيفة: "الرسالة الضمنية واحدة: لسنا بحاجة إلى حلفاء ضعفاء، لا تدافعوا عن النظام القديم".وحسب المسؤول السابق، إذا كان "القاسم المشترك الأدنى" الذي تجده الولايات المتحدة مع أوروبا هو تاريخ مشترك يعود إلى زمن كولومبوس، ومصالح أمنية قومية ضيقة، وحضارة مشتركة، فإن هذا وحده يُظهر مدى التباعد بين أوروبا والولايات المتحدة.وصرح روبيو، يوم السبت، في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، بأن الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية تنبع من قلق واشنطن العميق بشأن مستقبل أوروبا، بينما تهتم الولايات المتحدة بأوروبا قوية وتؤمن بأن مصير الجانبين "سيبقى متشابكاً".وقد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوروبا مراراً وتكراراً لضعف مساهمتها في القدرات الدفاعية لحلف الناتو، وطالب جميع الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.روبيو: أفكار مثل عالم بلا حدود أثبتت "حماقتها" ودفعنا ثمنها غاليا
https://sarabic.ae/20260214/روبيو-واشنطن-لن-تتخلى-عن-تسوية-النزاع-في-أوكرانيا-لأنه-التزام-فريد-من-نوعه-1110356426.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: واشنطن تدعو أوروبا إلى التخلي عن حماية "النظام العالمي القديم"

© AP Photo / Jacquelyn Martinترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤول أوروبي سابق، أن الولايات المتحدة أشارت في مؤتمر ميونخ للأمن إلى أوروبا بأن النظام العالمي القديم لا يستحق الدفاع عنه.
وقال المسؤول السابق للصحيفة: "الرسالة الضمنية واحدة: لسنا بحاجة إلى حلفاء ضعفاء، لا تدافعوا عن النظام القديم".
وحسب المسؤول السابق، إذا كان "القاسم المشترك الأدنى" الذي تجده الولايات المتحدة مع أوروبا هو تاريخ مشترك يعود إلى زمن كولومبوس، ومصالح أمنية قومية ضيقة، وحضارة مشتركة، فإن هذا وحده يُظهر مدى التباعد بين أوروبا والولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، أعرب أكثر من اثني عشر مسؤولاً أوروبياً عن قلقهم في تصريحات للصحيفة من أن سياسة واشنطن تجاه أوروبا لم تتغير إلا قليلاً، على الرغم من تصريحات روبيو.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
روبيو: واشنطن لن تتخلى عن تسوية النزاع في أوكرانيا لأنه التزام "فريد من نوعه"
أمس, 12:13 GMT
وصرح روبيو، يوم السبت، في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، بأن الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية تنبع من قلق واشنطن العميق بشأن مستقبل أوروبا، بينما تهتم الولايات المتحدة بأوروبا قوية وتؤمن بأن مصير الجانبين "سيبقى متشابكاً".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن دبلوماسي ألماني لم تسمه، أن أوروبا لم تكن راضية عن خطاب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في ميونخ، لاعتقادها بأنه موجه إلى الجمهور الأمريكي لا إلى حلفائه.

وقد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوروبا مراراً وتكراراً لضعف مساهمتها في القدرات الدفاعية لحلف الناتو، وطالب جميع الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
روبيو: أفكار مثل عالم بلا حدود أثبتت "حماقتها" ودفعنا ثمنها غاليا
