https://sarabic.ae/20260215/الجيش-السوري-يسيطر-على-قاعدة-الشدادي-في-ريف-الحسكة-بعد-التنسيق-مع-واشنطن-1110380207.html

الجيش السوري يسيطر على "قاعدة الشدادي" في ريف الحسكة بعد التنسيق مع واشنطن

الجيش السوري يسيطر على "قاعدة الشدادي" في ريف الحسكة بعد التنسيق مع واشنطن

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، تسلمه قاعدة الشدادي العسكرية شمال شرق البلاد، بعد التنسيق مع الولايات المتحدة. 15.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-15T09:48+0000

2026-02-15T09:48+0000

2026-02-15T09:48+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102694243_0:47:457:304_1920x0_80_0_0_71d0a778f9879f08b54b35a2f3abb0f1.png

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: "تسلمت قوات الجيش العربي السوري قاعدة الشدادي العسكرية بريف الحسكة بعد التنسيق مع الجانب الأمريكي".وجاءت هذه الخطوة عقب انسحاب الولايات المتحدة من قاعدة التنف، في إطار اتفاق تم التوصل إليه لدمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضمن مؤسسات الدولة السورية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت اكتمال انسحاب قواتها من قاعدة "التنف" العسكرية الواقعة في أقصى جنوب شرقي سوريا بمحافظة حمص. ورغم ذلك، شدد قائد القيادة الأدميرال براد كوبر، على أن القوات الأمريكية لا تزال على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول). وقالت القيادة المركزية في بيان: "أكملت القيادة المركزية المغادرة المنظمة للقوات الأمريكية من حامية التنف في سوريا في 11 شباط/فبراير، وذلك في إطار عملية انتقال مشروطة ومدروسة من قبل قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات - عملية العزم الصلب". وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الخميس الماضي، تسلمها قاعدة التنف شرقي سوريا، من القوات الأمريكية، التي كانت موجودة داخلها، وتأمين القاعدة ومحيطها.

https://sarabic.ae/20260213/ما-وراء-الانسحاب-الأمريكي-من-قاعدة-التنف-في-سوريا-وهل-يعود-داعش-للواجهة-1110332205.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية