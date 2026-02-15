https://sarabic.ae/20260215/كيف-يستطيع-الذكاء-الاصطناعي-إنقاذ-حياة-الحوامل-1110379295.html

كيف يستطيع الذكاء الاصطناعي إنقاذ حياة الحوامل؟

كيف يستطيع الذكاء الاصطناعي إنقاذ حياة الحوامل؟

نجح فريق من الباحثين في تطوير نموذجا قائما على الذكاء الاصطناعي، قد يسهم في تحسين اكتشاف متلازمة التصاق المشيمة، أحد مضاعفات الحمل عالية الخطورة التي غالبًا ما... 15.02.2026, سبوتنيك عربي

وتحدث هذه المتلازمة عندما تلتصق المشيمة بعمق غير طبيعي في جدار الرحم، ما قد يسبب نزيفا حادا أثناء الولادة أو بعدها، ويعد سببا رئيسيا لوفيات واعتلال الأمهات. وعلى الرغم من خطورة الحالة، فإن غالبية الحالات لا يتم اكتشافها أثناء الحمل، مما يزيد الحاجة إلى أدوات تشخيص دقيقة قبل الولادة، وفقا لموقع "News Medical".وخلال اجتماع الجمعية الأمريكية لطب الأم والجنين لعام 2026، قدم الباحثون بيانات حول نموذج ذكاء اصطناعي يهدف لتحسين تشخيص المشيمة الملتصقة في مرحلة مبكرة.وقالت زميلة في طب الأم والجنين بكلية بايلور للطب في هيوستن، ألكسندرا هامر كويست: "فريقنا متحمس للآثار السريرية المحتملة لهذا النموذج في التشخيص المبكر والدقيق لمتلازمة التصاق المشيمة، ونأمل أن يساعد في خفض معدلات اعتلال ووفيات الأمهات".وتم تدريب النموذج باستخدام حوالي 40,000 صورة ثنائية الأبعاد بالأبيض والأسود للمشيمة بالموجات فوق الصوتية، مع مراعاة عوامل الخطر مثل العمليات القيصرية السابقة.واستندت التنبؤات إلى نتائج التصوير وبيانات المريضات، وأظهرت الاختبارات أن النموذج تنبأ بوجود أو عدم وجود المتلازمة بنسبة دقة 88%، مع حساسية 100% وخصوصية 75%. وتمكن النموذج من تحديد جميع النساء المصابات بالمتلازمة قبل الولادة، مع حالتين إيجابيتين خاطئتين فقط، دون أي نتائج سلبية خاطئة. وأشار الباحثون إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات قبل تطبيق النموذج سريريا على نطاق واسع، مؤكدين تفاؤلهم بالأداء الحالي.وخلص الفريق إلى أن النتائج تدعم استخدام النموذج كأداة فحص لتقليل حالات التشخيص الخاطئ، مع الحاجة لإجراء تجارب مستقبلية لتقييم فعاليته بشكل كامل.

