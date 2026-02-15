https://sarabic.ae/20260215/مشهد-مؤثر-لإنقاذ-كلب-بانتشاله-من-دوامات-فيضانات-ألانيا-فيديو-1110384856.html
مشهد مؤثر لإنقاذ كلب بانتشاله من دوامات فيضانات ألانيا... فيديو
مشهد مؤثر لإنقاذ كلب بانتشاله من دوامات فيضانات ألانيا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات إنقاذ كلب كاد أن يغرق جراء الفيضانات العارمة التي ضربت مدينة ألانيا التابعة لمحافظة أنطاليا التركية.
ويظهر في الفيديو الكلب وهو عالق وسط المياه المتدفقة بقوة، بينما يحاول رجلان احتميا فوق سطح أحد المباني سحبه إليهما قبل أن تجرفه السيول. وبعد دقائق عصيبة ومحاولات متكررة، تمكنا من الإمساك به ورفعه إلى مكان آمن، في مشهد إنساني مؤثر يحبس الأنفاس. وبحسب وسائل إعلام محلية، تسببت أمطار غزيرة استمرت طوال الليل في فيضانات واسعة بعدة بلدات في محافظة أنطاليا، حيث غمرت مياه نهر ديم أحياء كاملة نتيجة ارتفاع منسوب المياه.
مشهد مؤثر لإنقاذ كلب بانتشاله من دوامات فيضانات ألانيا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات إنقاذ كلب كاد أن يغرق جراء الفيضانات العارمة التي ضربت مدينة ألانيا التابعة لمحافظة أنطاليا التركية.
ويظهر في الفيديو الكلب وهو عالق وسط المياه المتدفقة بقوة، بينما يحاول رجلان احتميا فوق سطح أحد المباني سحبه إليهما قبل أن تجرفه السيول. وبعد دقائق عصيبة ومحاولات متكررة، تمكنا من الإمساك به ورفعه إلى مكان آمن، في مشهد إنساني مؤثر يحبس الأنفاس.
وبحسب وسائل إعلام محلية، تسببت أمطار غزيرة استمرت طوال الليل في فيضانات واسعة بعدة بلدات في محافظة أنطاليا، حيث غمرت مياه نهر ديم أحياء كاملة نتيجة ارتفاع منسوب المياه.