نتنياهو: أخبرت ترامب بشروط إسرائيل بشأن أي اتفاق مع إيران
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يشمل الملف النووي وملفات الصواريخ الباليستية وما وصفه بـ "وكلاء طهران في المنطقة".
وتابع في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "لدي شكوك في كل ما يتعلق بأي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران فطهران اعتادت على الكذب والخديعة".وأردف نتنياهو: "أكدنا في محادثاتنا في واشنطن على ضرورة عدم الإبقاء على البرنامج الصاروخي الإيراني وطالبنا بحصر مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية في 300 كلم فقط".واستطرد: "كما طالبنا بتفكيك كل البنية التحتية التي تتيح لإيران تخصيب اليورانيوم مع ضرورة إخراج المواد المخصبة من البلاد".وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
الأخبار
16:52 GMT 15.02.2026 (تم التحديث: 17:59 GMT 15.02.2026)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يشمل الملف النووي وملفات الصواريخ الباليستية وما وصفه بـ "وكلاء طهران في المنطقة".
وتابع في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "لدي شكوك في كل ما يتعلق بأي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران فطهران اعتادت على الكذب والخديعة".
وأردف نتنياهو: "أكدنا في محادثاتنا في واشنطن على ضرورة عدم الإبقاء على البرنامج الصاروخي الإيراني وطالبنا بحصر مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية في 300 كلم فقط".
واستطرد: "كما طالبنا بتفكيك كل البنية التحتية
التي تتيح لإيران تخصيب اليورانيوم مع ضرورة إخراج المواد المخصبة من البلاد".
وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران
، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية
، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".