https://sarabic.ae/20260215/نتنياهو-أخبرت-ترمب-أن-أي-اتفاق-مع-إيران-يجب-أن-يشمل-النووي-والباليستي-والوكلاء---عاجل-1110391835.html
نتنياهو: أخبرت ترامب بشروط إسرائيل بشأن أي اتفاق مع إيران
نتنياهو: أخبرت ترامب بشروط إسرائيل بشأن أي اتفاق مع إيران
نتنياهو: أخبرت ترامب بشروط إسرائيل بشأن أي اتفاق مع إيران
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يشمل الملف النووي وملفات... 15.02.2026
2026-02-15T16:52+0000
2026-02-15T17:59+0000
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108746509_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_4acfc2f5020ada5c083a6a8031615fa4.jpg
وتابع في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "لدي شكوك في كل ما يتعلق بأي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران فطهران اعتادت على الكذب والخديعة".وأردف نتنياهو: "أكدنا في محادثاتنا في واشنطن على ضرورة عدم الإبقاء على البرنامج الصاروخي الإيراني وطالبنا بحصر مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية في 300 كلم فقط".واستطرد: "كما طالبنا بتفكيك كل البنية التحتية التي تتيح لإيران تخصيب اليورانيوم مع ضرورة إخراج المواد المخصبة من البلاد".وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
https://sarabic.ae/20260214/لجنة-الأمن-القومي-والسياسة-الخارجية-في-إيران-ترد-على-ترامب-لا-تقلق-الآن-لدينا-هدفان-لإغراقهما-1110349517.html
https://sarabic.ae/20260213/إعلام-ترامب-يدرس-ضربات-عسكرية-إلى-منشآت-نووية-وصاروخية-إيرانية-1110345111.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108746509_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_b19463db27a3222bd5a066d3056f29cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو

نتنياهو: أخبرت ترامب بشروط إسرائيل بشأن أي اتفاق مع إيران

16:52 GMT 15.02.2026 (تم التحديث: 17:59 GMT 15.02.2026)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يشمل الملف النووي وملفات الصواريخ الباليستية وما وصفه بـ "وكلاء طهران في المنطقة".
وتابع في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "لدي شكوك في كل ما يتعلق بأي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران فطهران اعتادت على الكذب والخديعة".
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في إيران ترد على ترامب: "لا تقلق.. الآن لدينا هدفان لإغراقهما"
أمس, 06:34 GMT
وأردف نتنياهو: "أكدنا في محادثاتنا في واشنطن على ضرورة عدم الإبقاء على البرنامج الصاروخي الإيراني وطالبنا بحصر مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية في 300 كلم فقط".
واستطرد: "كما طالبنا بتفكيك كل البنية التحتية التي تتيح لإيران تخصيب اليورانيوم مع ضرورة إخراج المواد المخصبة من البلاد".
وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
إعلام: ترامب يدرس شن ضربات عسكرية على منشآت نووية وصاروخية إيرانية
13 فبراير, 23:25 GMT
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
