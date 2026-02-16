آبي أحمد: إثيوبيا بلا أطماع توسعية وتتمسك بحسن الجوار وعدم تهديد أمن المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/آبي-أحمد-إثيوبيا-بلا-أطماع-توسعية-وتتمسك-بحسن-الجوار-وعدم-تهديد-أمن-المنطقة-1110400387.html
آبي أحمد: إثيوبيا بلا أطماع توسعية وتتمسك بحسن الجوار وعدم تهديد أمن المنطقة
آبي أحمد: إثيوبيا بلا أطماع توسعية وتتمسك بحسن الجوار وعدم تهديد أمن المنطقة
سبوتنيك عربي
وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الإثنين، رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان إلى الشعب الإثيوبي، لا سيما المسلمين، وإلى المسلمين حول العالم، دعا فيها... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T06:32+0000
2026-02-16T06:32+0000
أخبار إثيوبيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار سد النهضة الإثيوبي
خلافات سد النهضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109939834_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_25a3982ea8cfc03342394be627225362.jpg
وأشار في كلمته بالعربية التي نشرها عبر منصة "إكس"، إلى مكانة إثيوبيا التاريخية بوصفها "أرض الصدق" وموطن الهجرة الأولى في التاريخ الإسلامي، مؤكدا أن إرثها القائم على العدالة والوفاء لا يزال يشكل أساس توجهاتها ومواقفها الراهنة.وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، شدد على أن "بلاده لا تضمر أطماعا توسعية ولا تسعى لتهديد جيرانها، بل تلتزم بمبادئ حسن الجوار والتعاون، وأن مسارها التنموي لا يستهدف المساس بحقوق أي دولة".وفي ملف المياه، أوضح أن "استفادة إثيوبيا من مواردها المائية لا تعني الإضرار بحصص الآخرين"، مؤكدا أن "نهر النيل يجب أن يكون منطلقا للتعاون العادل والتكامل الإقليمي، لا سببا للنزاع".كما أكد أن "سعي بلاده للحصول على منفذ بحري يمثل ضرورة تنموية سلمية، تقوم على الشراكة واحترام سيادة الدول"، مشيرا إلى أن "ازدهار إثيوبيا سينعكس إيجابا على المنطقة بأسرها".وختم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالته بالتأكيد على أن نهضة إثيوبيا مشروع أخلاقي وإنساني قبل أن يكون اقتصاديا، داعياً إلى توجيه الجهود نحو التنمية والتعليم والصحة، ومتمنيا أن يحمل رمضان الخير والسلام للجميع.ويعد سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
https://sarabic.ae/20260215/صور-حديثة-من-الأقمار-الاصطناعية-تكشف-تعثرا-في-تشغيل-سد-النهضة-1110381720.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109939834_140:0:1500:1020_1920x0_80_0_0_a4105d501f57c168135074c31b6cea19.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة

آبي أحمد: إثيوبيا بلا أطماع توسعية وتتمسك بحسن الجوار وعدم تهديد أمن المنطقة

06:32 GMT 16.02.2026
© REUTERS Tiksa Negeriرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© REUTERS Tiksa Negeri
تابعنا عبر
وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الإثنين، رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان إلى الشعب الإثيوبي، لا سيما المسلمين، وإلى المسلمين حول العالم، دعا فيها إلى التمسك بقيم التقوى والتسامح والسلام التي يجسدها الشهر الكريم.
وأشار في كلمته بالعربية التي نشرها عبر منصة "إكس"، إلى مكانة إثيوبيا التاريخية بوصفها "أرض الصدق" وموطن الهجرة الأولى في التاريخ الإسلامي، مؤكدا أن إرثها القائم على العدالة والوفاء لا يزال يشكل أساس توجهاتها ومواقفها الراهنة.
وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، شدد على أن "بلاده لا تضمر أطماعا توسعية ولا تسعى لتهديد جيرانها، بل تلتزم بمبادئ حسن الجوار والتعاون، وأن مسارها التنموي لا يستهدف المساس بحقوق أي دولة".
وفي ملف المياه، أوضح أن "استفادة إثيوبيا من مواردها المائية لا تعني الإضرار بحصص الآخرين"، مؤكدا أن "نهر النيل يجب أن يكون منطلقا للتعاون العادل والتكامل الإقليمي، لا سببا للنزاع".
كما أكد أن "سعي بلاده للحصول على منفذ بحري يمثل ضرورة تنموية سلمية، تقوم على الشراكة واحترام سيادة الدول"، مشيرا إلى أن "ازدهار إثيوبيا سينعكس إيجابا على المنطقة بأسرها".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
صور حديثة من الأقمار الاصطناعية تكشف تعثرا في تشغيل "سد النهضة"
أمس, 11:25 GMT
وختم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالته بالتأكيد على أن نهضة إثيوبيا مشروع أخلاقي وإنساني قبل أن يكون اقتصاديا، داعياً إلى توجيه الجهود نحو التنمية والتعليم والصحة، ومتمنيا أن يحمل رمضان الخير والسلام للجميع.
ويعد سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала