https://sarabic.ae/20260216/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدعو-إسرائيل-إلى-التراجع-عن-قرار-استئناف-تسجيل-الأراضي-في-الضفة--1110439636.html
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار استئناف تسجيل الأراضي في الضفة
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار استئناف تسجيل الأراضي في الضفة
سبوتنيك عربي
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، قرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة،... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T19:50+0000
2026-02-16T19:50+0000
2026-02-16T19:50+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105724574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94fcca5c27ea727632a66ea12c17c06d.jpg
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك، الذي أشار إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الإسرائيلي في مايو 2025، وتم تنفيذه أمس الأحد، "قد يؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم ويهدد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة". وأضاف دوجاريك أن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "ليست مزعزعة للاستقرار فحسب، بل إنها غير قانونية، كما أشارت محكمة العدل الدولية". وأكد الأمين العام مجددًا أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، "ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". وختم البيان بدعوة غوتيريش لكافة الأطراف إلى الحفاظ على المسار الوحيد للسلام الدائم، وهو حل الدولتين عن طريق التفاوض، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي.وصادقت الحكومة الاسرائيلية، في جلستها أمس الأحد، على قرار يسمح لها بتسجيل أراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة، لأول مرة منذ نكسة عام 1967.وقدم المقترح كلٌ من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسيُتيح تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة.وتابع البيان المشترك: "ستتيح إجراءات التسوية فحص الحقوق بشفافية وعمق، بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية، ويُمكن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظمة".من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الحكومة تصدق للمرة الأولى منذ 1967 على قرارنا لبدء تسجيل الأراضي بالضفة الغربية، مؤكدا أن القرار يتيح تسجيل مناطق واسعة من أراضي الضفة كأملاك لإسرائيل.
https://sarabic.ae/20260216/السعودية-ترفض-تحويل-إسرائيل-أراضي-الضفة-الغربية-إلى-أملاك-دولة-1110406534.html
https://sarabic.ae/20260215/الخارجية-التركية-ندين-القرار-الإسرائيلي-الذي-يؤدي-لفرض-سيادتها-على-الضفة-الغربية-1110390235.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105724574_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f3397e03595eca11212709b1d45e2b8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, منظمة الأمم المتحدة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, منظمة الأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار استئناف تسجيل الأراضي في الضفة
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، قرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أنه يهدد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم.
جاء ذلك في بيان
صادر عن المتحدث باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك، الذي أشار إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الإسرائيلي في مايو 2025، وتم تنفيذه أمس الأحد، "قد يؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم ويهدد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة".
وأضاف دوجاريك أن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "ليست مزعزعة للاستقرار فحسب، بل إنها غير قانونية، كما أشارت محكمة العدل الدولية".
ودعا غوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات، محذرًا من أن المسار الحالي على الأرض يقوض احتمالات حل الدولتين.
وأكد الأمين العام مجددًا أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، "ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وختم البيان بدعوة غوتيريش لكافة الأطراف إلى الحفاظ على المسار الوحيد للسلام الدائم، وهو حل الدولتين عن طريق التفاوض، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي.
وصادقت الحكومة الاسرائيلية، في جلستها أمس الأحد، على قرار يسمح لها بتسجيل أراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة
، لأول مرة منذ نكسة عام 1967.
وقدم المقترح كلٌ من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسيُتيح تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة.
وجاء في البيان مشترك للوزراء كاتس وليفين وسموتريتش: "لأول مرة منذ حرب الأيام الستة، صادقت الحكومة على اقتراحنا بفتح مسار تسجيل الأراضي في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
وتابع البيان المشترك: "ستتيح إجراءات التسوية فحص الحقوق بشفافية وعمق، بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية، ويُمكن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظمة".
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الحكومة تصدق للمرة الأولى منذ 1967 على قرارنا لبدء تسجيل الأراضي بالضفة الغربية، مؤكدا أن القرار يتيح تسجيل مناطق واسعة من أراضي الضفة كأملاك لإسرائيل
.