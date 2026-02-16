https://sarabic.ae/20260216/دراسة-الامتناع-عن-تناول-الطعام-قبل-النوم-بـ-3-ساعات-يعزز-صحة-القلب-1110427644.html
دراسة: الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بـ 3 ساعات يعزز صحة القلب
كشفت دراسة حديثة أن الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل يُمثل قاعدة بسيطة وفعالة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.
وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology، أن تمديد فترة الصيام الليلي ليتوافق مع إيقاع النوم الطبيعي للجسم يُحسن التنسيق بين وظائف القلب والتمثيل الغذائي والنوم، مما يساهم في حماية صحة القلب، بحسب ماذكر موقع "ساينس دايلي" العلمي. وأكدت الباحثة الرئيسية دانييلا غريمالدي، أن "تمديد فترة الصيام الليلي بالتزامن مع النوم يُعد تدخلاً غذائيًا سهل التطبيق، ويعزز وظائف القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن". ولفتت الدراسة إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يرفع مخاطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والالتهابات المزمنة، خاصة عند استهلاك نسبة كبيرة من السعرات اليومية بعد المساء، كما يزيد من تخزين الطاقة الزائدة على شكل دهون بسبب انخفاض النشاط البدني ليلاً. وخلصت إلى أن اعتماد قاعدة "ثلاث ساعات قبل النوم" لإنهاء تناول الطعام، مع تخفيف الإضاءة مساءً، يُشكل خطوة بسيطة لكنها فعالة لتحسين صحة القلب والأيض، ويُعد أسلوبًا واعدًا يسهل تطبيقه في الحياة اليومية دون الحاجة إلى تقليل السعرات الحرارية.
