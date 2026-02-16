دراسة: الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بـ 3 ساعات يعزز صحة القلب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260216/دراسة-الامتناع-عن-تناول-الطعام-قبل-النوم-بـ-3-ساعات-يعزز-صحة-القلب-1110427644.html
دراسة: الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بـ 3 ساعات يعزز صحة القلب
دراسة: الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بـ 3 ساعات يعزز صحة القلب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل يُمثل قاعدة بسيطة وفعالة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T16:03+0000
2026-02-16T16:03+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:965:2048:2117_1920x0_80_0_0_57155ee15ca89a3bed210f487be72493.jpg
وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology، أن تمديد فترة الصيام الليلي ليتوافق مع إيقاع النوم الطبيعي للجسم يُحسن التنسيق بين وظائف القلب والتمثيل الغذائي والنوم، مما يساهم في حماية صحة القلب، بحسب ماذكر موقع "ساينس دايلي" العلمي. وأكدت الباحثة الرئيسية دانييلا غريمالدي، أن "تمديد فترة الصيام الليلي بالتزامن مع النوم يُعد تدخلاً غذائيًا سهل التطبيق، ويعزز وظائف القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن". ولفتت الدراسة إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يرفع مخاطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والالتهابات المزمنة، خاصة عند استهلاك نسبة كبيرة من السعرات اليومية بعد المساء، كما يزيد من تخزين الطاقة الزائدة على شكل دهون بسبب انخفاض النشاط البدني ليلاً. وخلصت إلى أن اعتماد قاعدة "ثلاث ساعات قبل النوم" لإنهاء تناول الطعام، مع تخفيف الإضاءة مساءً، يُشكل خطوة بسيطة لكنها فعالة لتحسين صحة القلب والأيض، ويُعد أسلوبًا واعدًا يسهل تطبيقه في الحياة اليومية دون الحاجة إلى تقليل السعرات الحرارية.
https://sarabic.ae/20260131/دراسة-الرجال-يصابون-بأمراض-القلب-قبل-النساء-بنحو-عقد-من-الزمن-1109846151.html
https://sarabic.ae/20260119/-التمارين-الرياضية-القصيرة-والمتقطعة-تحسن-اللياقة-البدنية-وصحة-القلب-والأوعية-1109404022.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:773:2048:2309_1920x0_80_0_0_e7e054a0ddfe9bd8aca3b1047a4d97ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة: الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بـ 3 ساعات يعزز صحة القلب

16:03 GMT 16.02.2026
© Photo / unsplash/Robina Weermeijerنموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Photo / unsplash/Robina Weermeijer
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل يُمثل قاعدة بسيطة وفعالة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.
وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology، أن تمديد فترة الصيام الليلي ليتوافق مع إيقاع النوم الطبيعي للجسم يُحسن التنسيق بين وظائف القلب والتمثيل الغذائي والنوم، مما يساهم في حماية صحة القلب، بحسب ماذكر موقع "ساينس دايلي" العلمي.
أمراض القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
مجتمع
دراسة: الرجال يصابون بأمراض القلب قبل النساء بنحو عقد من الزمن
31 يناير, 13:54 GMT
وشملت الدراسة بالغين في منتصف العمر وكبار السن المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأيض، حيث أظهر المشاركون في مجموعة الصيام الممتد انخفاضًا بنسبة 3.5% في ضغط الدم الليلي، وانخفاضًا بنسبة 5% في معدل ضربات القلب، إضافة إلى تحسن في استجابة البنكرياس للجلوكوز واستقرار مستويات السكر في الدم خلال النهار.
وأكدت الباحثة الرئيسية دانييلا غريمالدي، أن "تمديد فترة الصيام الليلي بالتزامن مع النوم يُعد تدخلاً غذائيًا سهل التطبيق، ويعزز وظائف القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن".
تمارين لياقة بدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
مجتمع
التمارين الرياضية القصيرة والمتقطعة تحسن اللياقة البدنية وصحة القلب والأوعية
19 يناير, 18:24 GMT
ولفتت الدراسة إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يرفع مخاطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والالتهابات المزمنة، خاصة عند استهلاك نسبة كبيرة من السعرات اليومية بعد المساء، كما يزيد من تخزين الطاقة الزائدة على شكل دهون بسبب انخفاض النشاط البدني ليلاً.
وخلصت إلى أن اعتماد قاعدة "ثلاث ساعات قبل النوم" لإنهاء تناول الطعام، مع تخفيف الإضاءة مساءً، يُشكل خطوة بسيطة لكنها فعالة لتحسين صحة القلب والأيض، ويُعد أسلوبًا واعدًا يسهل تطبيقه في الحياة اليومية دون الحاجة إلى تقليل السعرات الحرارية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала