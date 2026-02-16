https://sarabic.ae/20260216/روبيو-الأمور-في-سوريا-تسير-في-الاتجاه-الصحيح-1110399721.html

روبيو: الأمور في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح في سوريا رغم وجود الأيام الصعبة.

وأفادت وكالة "الإخبارية" السورية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بأن تصريحات روبيو جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في أثناء زيارته الرسمية إلى براتيسلافا.وأوضحت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بوقف القتال في شمال شرق سوريا حتى يتم الاستطاعة من نقل سجناء تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الإرهابي وإعادة دمج القوات الكردية في القوات الحكومية.وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده "راضية عن مسار التطورات في سوريا، ويجب الحفاظ عليه"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية وجدت نفسها أمام خيارين بشأن الملف السوري، واختارت في النهاية التعاون مع المسؤولين السوريين.وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أول أمس السبت، تنفيذها 10 غارات جوية على أكثر من 30 هدفا لتنظيم "داعش" في سوريا، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري، "لمواصلة الضغط العسكري المتواصل على فلوله"، بحسب قولها.وأضافت، في بيان لها، أن قواتها استهدفت مواقع تابعة لـ"داعش" ومخازن أسلحة، باستخدام ذخائر دقيقة تم تنفيذها بواسطة طائرات ثابتة الجناحين وطائرات مروحية وطائرات مسيّرة.ولفتت "سنتكوم"، في بيانها، إلى أنه "سبق لقواتها أن نفّذت 5 غارات على موقع اتصالات تابع لـ"داعش"، ومركز لوجستي حيوي، ومخازن أسلحة، خلال الفترة من 27 يناير(كانون الثاني الماضي) إلى 2 فبراير (شباط الجاري)".

