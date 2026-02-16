روبيو: الأمور في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/روبيو-الأمور-في-سوريا-تسير-في-الاتجاه-الصحيح-1110399721.html
روبيو: الأمور في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح
روبيو: الأمور في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح في سوريا رغم وجود الأيام الصعبة. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T04:40+0000
2026-02-16T04:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e511c535fc8793a847eb1e63a136e0f.jpg
وأفادت وكالة "الإخبارية" السورية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بأن تصريحات روبيو جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في أثناء زيارته الرسمية إلى براتيسلافا.وأوضحت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بوقف القتال في شمال شرق سوريا حتى يتم الاستطاعة من نقل سجناء تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الإرهابي وإعادة دمج القوات الكردية في القوات الحكومية.وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده "راضية عن مسار التطورات في سوريا، ويجب الحفاظ عليه"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية وجدت نفسها أمام خيارين بشأن الملف السوري، واختارت في النهاية التعاون مع المسؤولين السوريين.وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أول أمس السبت، تنفيذها 10 غارات جوية على أكثر من 30 هدفا لتنظيم "داعش" في سوريا، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري، "لمواصلة الضغط العسكري المتواصل على فلوله"، بحسب قولها.وأضافت، في بيان لها، أن قواتها استهدفت مواقع تابعة لـ"داعش" ومخازن أسلحة، باستخدام ذخائر دقيقة تم تنفيذها بواسطة طائرات ثابتة الجناحين وطائرات مروحية وطائرات مسيّرة.ولفتت "سنتكوم"، في بيانها، إلى أنه "سبق لقواتها أن نفّذت 5 غارات على موقع اتصالات تابع لـ"داعش"، ومركز لوجستي حيوي، ومخازن أسلحة، خلال الفترة من 27 يناير(كانون الثاني الماضي) إلى 2 فبراير (شباط الجاري)".
https://sarabic.ae/20260214/الشيباني-بعد-لقائه-ببارزاني-أكراد-سوريا-لم-يطالبوا-بالحكم-الذاتي-1110363829.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737550_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a76f76ccaae835132f448f988db0b5c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

روبيو: الأمور في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح

04:40 GMT 16.02.2026
© AP Photo / Kevin Wolfوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح في سوريا رغم وجود الأيام الصعبة.
وأفادت وكالة "الإخبارية" السورية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بأن تصريحات روبيو جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في أثناء زيارته الرسمية إلى براتيسلافا.
الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
الشيباني بعد لقائه ببارزاني: أكراد سوريا لم يطالبوا بالحكم الذاتي
14 فبراير, 15:34 GMT
وأوضحت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بوقف القتال في شمال شرق سوريا حتى يتم الاستطاعة من نقل سجناء تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الإرهابي وإعادة دمج القوات الكردية في القوات الحكومية.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده "راضية عن مسار التطورات في سوريا، ويجب الحفاظ عليه"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية وجدت نفسها أمام خيارين بشأن الملف السوري، واختارت في النهاية التعاون مع المسؤولين السوريين.
وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أول أمس السبت، تنفيذها 10 غارات جوية على أكثر من 30 هدفا لتنظيم "داعش" في سوريا، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري، "لمواصلة الضغط العسكري المتواصل على فلوله"، بحسب قولها.
وأضافت، في بيان لها، أن قواتها استهدفت مواقع تابعة لـ"داعش" ومخازن أسلحة، باستخدام ذخائر دقيقة تم تنفيذها بواسطة طائرات ثابتة الجناحين وطائرات مروحية وطائرات مسيّرة.
ولفتت "سنتكوم"، في بيانها، إلى أنه "سبق لقواتها أن نفّذت 5 غارات على موقع اتصالات تابع لـ"داعش"، ومركز لوجستي حيوي، ومخازن أسلحة، خلال الفترة من 27 يناير(كانون الثاني الماضي) إلى 2 فبراير (شباط الجاري)".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала