الشيباني بعد لقائه ببارزاني: أكراد سوريا لم يطالبوا بالحكم الذاتي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الشيباني بعد لقائه ببارزاني: أكراد سوريا لم يطالبوا بالحكم الذاتي
الشيباني بعد لقائه ببارزاني: أكراد سوريا لم يطالبوا بالحكم الذاتي
وأكد الشيباني أن الحكومة السورية تتمسك بمبدأ "سوريا واحدة موحدة"، بما يضمن حقوق جميع المواطنين وسلامتهم، بما في ذلك الأكراد، وفقا لوسائل إعلام عربية.من جهته، أفاد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية بأن بارزاني أعرب عن تقديره لعدد من الخطوات التي اتخذها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مشيراً إلى ارتياحه للمرسوم الرئاسي الأخير المتعلق بحقوق الأكراد في سوريا.يأتي ذلك غداة بدء انتشار وحدات من القوات الحكومية في مدينة الحسكة التي يقطنها أكراد وعرب، وفي ريف مدينة عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية في أقصى شمال محافظة حلب والتي تحظى بأهمية رمزية لدى "قسد".لكن وفق وسائل إعلام عربية، فإن قوات الأمن السورية انتشرت فقط في بعض المناطق في ريف عين العرب (كوباني)، وذلك نظرا للوجود المكثف لـ"قسد" في هذه المدينة التي تمثل نقطة انطلاق إلى قرى ومحافظات شمالي وشرقي سوريا.
الأخبار
أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عقب اجتماعه مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن "الأكراد لم يطرحوا مطلب الحكم الذاتي داخل سوريا".
وأكد الشيباني أن الحكومة السورية تتمسك بمبدأ "سوريا واحدة موحدة"، بما يضمن حقوق جميع المواطنين وسلامتهم، بما في ذلك الأكراد، وفقا لوسائل إعلام عربية.
وخلال اللقاء، شدد بارزاني على دعمه لوحدة سوريا واستقرارها، مؤكدا أن القرار السياسي يصدر من دمشق، مع ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتعزيز مؤسسات الدولة. كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي، خاصة في مجالات إعادة الإعمار وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.
قوات الأمن لدى السلطات السورية الجديدة تنتشر في ضواحي مدينة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
الداخلية السورية: اتفاق 10 مارس أساس الدخول التدريجي إلى مناطق "الجزيرة" وتأمين المنشآت الحيوية
9 فبراير, 07:18 GMT
من جهته، أفاد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية بأن بارزاني أعرب عن تقديره لعدد من الخطوات التي اتخذها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مشيراً إلى ارتياحه للمرسوم الرئاسي الأخير المتعلق بحقوق الأكراد في سوريا.

وفي مطلع الشهر الجاري، دخلت قوات الأمن السورية إلى القامشلي، أبرز المدن ذات الغالبية الكردية شمال شرقي سوريا، تنفيذا لاتفاق أنهى أسابيع من التصعيد العسكري بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية يوقعان اتفاقا لاندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
إعلام سوري: الاجتماع بين قسد والحكومة السورية لم يسفر عن نتائج ملموسة لتنفيذ اتفاق 10 مارس
4 يناير, 13:39 GMT
يأتي ذلك غداة بدء انتشار وحدات من القوات الحكومية في مدينة الحسكة التي يقطنها أكراد وعرب، وفي ريف مدينة عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية في أقصى شمال محافظة حلب والتي تحظى بأهمية رمزية لدى "قسد".
لكن وفق وسائل إعلام عربية، فإن قوات الأمن السورية انتشرت فقط في بعض المناطق في ريف عين العرب (كوباني)، وذلك نظرا للوجود المكثف لـ"قسد" في هذه المدينة التي تمثل نقطة انطلاق إلى قرى ومحافظات شمالي وشرقي سوريا.
