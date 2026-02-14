https://sarabic.ae/20260214/الشيباني-بعد-لقائه-ببارزاني-أكراد-سوريا-لم-يطالبوا-بالحكم-الذاتي-1110363829.html

الشيباني بعد لقائه ببارزاني: أكراد سوريا لم يطالبوا بالحكم الذاتي

أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عقب اجتماعه مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن "الأكراد لم يطرحوا مطلب... 14.02.2026, سبوتنيك عربي

وأكد الشيباني أن الحكومة السورية تتمسك بمبدأ "سوريا واحدة موحدة"، بما يضمن حقوق جميع المواطنين وسلامتهم، بما في ذلك الأكراد، وفقا لوسائل إعلام عربية.من جهته، أفاد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية بأن بارزاني أعرب عن تقديره لعدد من الخطوات التي اتخذها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مشيراً إلى ارتياحه للمرسوم الرئاسي الأخير المتعلق بحقوق الأكراد في سوريا.يأتي ذلك غداة بدء انتشار وحدات من القوات الحكومية في مدينة الحسكة التي يقطنها أكراد وعرب، وفي ريف مدينة عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية في أقصى شمال محافظة حلب والتي تحظى بأهمية رمزية لدى "قسد".لكن وفق وسائل إعلام عربية، فإن قوات الأمن السورية انتشرت فقط في بعض المناطق في ريف عين العرب (كوباني)، وذلك نظرا للوجود المكثف لـ"قسد" في هذه المدينة التي تمثل نقطة انطلاق إلى قرى ومحافظات شمالي وشرقي سوريا.

