"سبوتنيك" ترصد أكبر مهرجان للأضواء في الإمارات

"سبوتنيك" ترصد أكبر مهرجان للأضواء في الإمارات

سبوتنيك عربي

رصدت عدسة "سبوتنيك" فعاليات مهرجان الشارقة للأضواء الذي يواصل ترسيخ مكانته كأكبر حدث بصري وفني في دولة الإمارات والمنطقة، حيث تحوّلت الإمارة على مدار أيام... 16.02.2026, سبوتنيك عربي

وتتميّز الدورة الحالية بتوسّع غير مسبوق في نطاق العروض، سواء من حيث عدد المواقع أو مستوى التقنيات المستخدمة لأول مرة ، إذ تعتمد العروض على أحدث تقنيات الإسقاط الضوئي ثلاثي الأبعاد، والذكاء الاصطناعي، والمؤثرات الصوتية المتزامنة، لتقديم قصص بصرية مستوحاة من التراث الإماراتي والهوية الثقافية للشارقة. وفي قلب الفعاليات، تبرز قرية الأضواء كإحدى أهم الوجهات التي تستقطب العائلات والزوار من مختلف الأعمار. وتضم القرية مجسمات مضيئة تفاعلية، ومساحات فنية مفتوحة، ومنصات ترفيهية، إضافة إلى عروض موسيقية وأنشطة للأطفال، ما يجعلها مركزا نابضا بالحياة طوال أيام المهرجان. وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أكدت إدارة تنظيم مهرجان الشارقة للأضواء أن هذه الدورة "تعكس رؤية الإمارة في تقديم تجربة فنية متجددة تجمع بين الثقافة والتقنية"، مشيرة إلى أن المهرجان "أصبح منصة إقليمية رائدة تستقطب فنانين عالميين وشركات متخصصة في فنون الضوء".وأضافت الإدارة: "الإقبال الكبير من الزوار هذا العام يعكس المكانة التي وصل إليها المهرجان، ويؤكد دوره كأضخم حدث ضوئي في المنطقة، وحرصنا على أن تكون كل تجربة فيه مختلفة ومبتكرة".ويؤكد القائمون على المهرجان أن هذا الحدث لم يعد مجرد عروض ضوئية، بل أصبح عنصرا أساسيا في المشهد الثقافي والسياحي في الإمارات عامة للشارقة بشكل خاص ، لما يقدمه من قيمة فنية ومعرفية، ولما يساهم به في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للفنون والثقافة.ومع استمرار التطوير في التقنيات المستخدمة واتساع نطاق المشاركة، يرسّخ مهرجان الشارقة للأضواء حضوره كأكبر مهرجان ضوئي في الإمارات والمنطقة، وحدثًا بصريًا ينتظره الجمهور عامًا بعد عام.

