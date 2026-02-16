https://sarabic.ae/20260216/طفرة-غير-مسبوقة-كم-بلغت-مكاسب-إنتر-ميامي-منذ-انضمام-ميسي؟--1110443078.html
طفرة غير مسبوقة.. كم بلغت مكاسب "إنتر ميامي" منذ انضمام ميسي؟
طفرة غير مسبوقة.. كم بلغت مكاسب "إنتر ميامي" منذ انضمام ميسي؟
سبوتنيك عربي
تربع إنتر ميامي على عرش أغلى أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم، بقيمة تقديرية بلغت 1.35 مليار دولار، وفقًا لقائمة فوربس السنوية لعام 2026، متفوقًا لأول مرة على... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T21:32+0000
2026-02-16T21:32+0000
2026-02-16T21:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/17/1108494724_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_05bae328f9f4813f68c085e2ea9394be.jpg
ويعزى هذا التصدر بشكل أساسي إلى التأثير الهائل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حوّل النادي الجنوب فلوريدي من "أسوأ فريق في الدوري" -كما وُصف قبل انضمامه- إلى قوة مالية ورياضية عالمية. وأجرت المجلة دراسة شاملة اعتمدت على بيانات مالية عامة للأندية، مقابلات مع أكثر من 60 مسؤولًا تنفيذيًا ومالكًا، ومصادر أخرى متعددة، لتصل إلى هذه التقديرات. وجاءت قائمة أغلى 10 أندية في الدوري الأمريكي حسب فوربس كالتالي: إنتر ميامي - 1.35 مليار دولار لوس أنجلوس إف سي - 1.32 مليار دولار لوس أنجلوس غالاكسي - 1.08 مليار دولار نيويورك سيتي إف سي - 1.02 مليار دولار أتلانتا يونايتد إف سي - مليار دولار سياتل ساوندرز إف سي - 860 مليون دولار أوستن إف سي - 855 مليون دولار كولومبوس كرو - 805 مليون دولار إف سي سينسيناتي - 800 مليون دولار سان دييغو إف سي - 795 مليون دولار ويُعد هذا الإنجاز نقلة نوعية لإنتر ميامي، الذي انتقل من مشروع مهدد بالزوال إلى رمز عالمي لكرة القدم، بفضل "تأثير ميسي" الذي تجاوز الملاعب ليغطي الجوانب التجارية والإعلامية والرياضية على حد سواء.
https://sarabic.ae/20260207/ميسي-قد-ينضم-لدوري-روشن-السعودي-تعرف-إلى-التفاصيل-1110126388.html
https://sarabic.ae/20251207/ميسي-يقود-إنتر-ميامي-إلى-اللقب-الأول-في-تاريخه-1107919287.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/17/1108494724_0:0:1698:1273_1920x0_80_0_0_96bec14f1997031dd6dedd84575f6c03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة
طفرة غير مسبوقة.. كم بلغت مكاسب "إنتر ميامي" منذ انضمام ميسي؟
تربع إنتر ميامي على عرش أغلى أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم، بقيمة تقديرية بلغت 1.35 مليار دولار، وفقًا لقائمة فوربس السنوية لعام 2026، متفوقًا لأول مرة على لوس أنجلوس إف سي الذي احتل الصدارة لثلاث سنوات متتالية.
ويعزى هذا التصدر بشكل أساسي إلى التأثير الهائل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
، الذي حوّل النادي الجنوب فلوريدي من "أسوأ فريق في الدوري" -كما وُصف قبل انضمامه- إلى قوة مالية ورياضية عالمية.
وكشفت فوربس أن إيرادات إنتر ميامي تضاعفت نحو أربع مرات منذ انضمام ميسي، حيث ارتفعت من 56 مليون دولار في عام 2022 إلى نحو 200 مليون دولار في موسم 2025-2026، مدفوعة بزيادة هائلة في الإيرادات التجارية والإعلامية والجماهيرية.
وأجرت المجلة دراسة شاملة اعتمدت على بيانات مالية عامة للأندية، مقابلات مع أكثر من 60 مسؤولًا تنفيذيًا ومالكًا، ومصادر أخرى متعددة، لتصل إلى هذه التقديرات.
وجاءت قائمة أغلى 10 أندية في الدوري الأمريكي حسب فوربس كالتالي:
إنتر ميامي - 1.35 مليار دولار
لوس أنجلوس إف سي - 1.32 مليار دولار
لوس أنجلوس غالاكسي - 1.08 مليار دولار
نيويورك سيتي إف سي - 1.02 مليار دولار
أتلانتا يونايتد إف سي - مليار دولار
سياتل ساوندرز إف سي - 860 مليون دولار
أوستن إف سي - 855 مليون دولار
كولومبوس كرو - 805 مليون دولار
إف سي سينسيناتي - 800 مليون دولار
سان دييغو إف سي - 795 مليون دولار
ويُعد هذا الإنجاز نقلة نوعية لإنتر ميامي
، الذي انتقل من مشروع مهدد بالزوال إلى رمز عالمي لكرة القدم، بفضل "تأثير ميسي" الذي تجاوز الملاعب ليغطي الجوانب التجارية والإعلامية والرياضية على حد سواء.