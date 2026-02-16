https://sarabic.ae/20260216/طفرة-غير-مسبوقة-كم-بلغت-مكاسب-إنتر-ميامي-منذ-انضمام-ميسي؟--1110443078.html

طفرة غير مسبوقة.. كم بلغت مكاسب "إنتر ميامي" منذ انضمام ميسي؟

طفرة غير مسبوقة.. كم بلغت مكاسب "إنتر ميامي" منذ انضمام ميسي؟

سبوتنيك عربي

تربع إنتر ميامي على عرش أغلى أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم، بقيمة تقديرية بلغت 1.35 مليار دولار، وفقًا لقائمة فوربس السنوية لعام 2026، متفوقًا لأول مرة على... 16.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-16T21:32+0000

2026-02-16T21:32+0000

2026-02-16T21:32+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/17/1108494724_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_05bae328f9f4813f68c085e2ea9394be.jpg

ويعزى هذا التصدر بشكل أساسي إلى التأثير الهائل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حوّل النادي الجنوب فلوريدي من "أسوأ فريق في الدوري" -كما وُصف قبل انضمامه- إلى قوة مالية ورياضية عالمية. وأجرت المجلة دراسة شاملة اعتمدت على بيانات مالية عامة للأندية، مقابلات مع أكثر من 60 مسؤولًا تنفيذيًا ومالكًا، ومصادر أخرى متعددة، لتصل إلى هذه التقديرات. وجاءت قائمة أغلى 10 أندية في الدوري الأمريكي حسب فوربس كالتالي: إنتر ميامي - 1.35 مليار دولار لوس أنجلوس إف سي - 1.32 مليار دولار لوس أنجلوس غالاكسي - 1.08 مليار دولار نيويورك سيتي إف سي - 1.02 مليار دولار أتلانتا يونايتد إف سي - مليار دولار سياتل ساوندرز إف سي - 860 مليون دولار أوستن إف سي - 855 مليون دولار كولومبوس كرو - 805 مليون دولار إف سي سينسيناتي - 800 مليون دولار سان دييغو إف سي - 795 مليون دولار ويُعد هذا الإنجاز نقلة نوعية لإنتر ميامي، الذي انتقل من مشروع مهدد بالزوال إلى رمز عالمي لكرة القدم، بفضل "تأثير ميسي" الذي تجاوز الملاعب ليغطي الجوانب التجارية والإعلامية والرياضية على حد سواء.

https://sarabic.ae/20260207/ميسي-قد-ينضم-لدوري-روشن-السعودي-تعرف-إلى-التفاصيل-1110126388.html

https://sarabic.ae/20251207/ميسي-يقود-إنتر-ميامي-إلى-اللقب-الأول-في-تاريخه-1107919287.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة