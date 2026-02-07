عربي
https://sarabic.ae/20260207/ميسي-قد-ينضم-لدوري-روشن-السعودي-تعرف-إلى-التفاصيل-1110126388.html
ميسي قد ينضم لدوري روشن السعودي.. تعرف إلى التفاصيل
ميسي قد ينضم لدوري روشن السعودي.. تعرف إلى التفاصيل
سبوتنيك عربي
يستعد دوري دوري روشن السعودي لاستقبال المزيد من نجوم كرة القدم البارزين عالميا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة وأبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T21:56+0000
2026-02-07T21:56+0000
ميسي قد ينضم لدوري روشن السعودي.. تعرف إلى التفاصيل

21:56 GMT 07.02.2026
© AP Photoالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
يستعد دوري دوري روشن السعودي لاستقبال المزيد من نجوم كرة القدم البارزين عالميا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة وأبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.
وأشارت أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن النجم الأرجنتيني قد ينضم إلى نادي "ضمك" السعودي، ويرجح ذلك تدوينة على "إكس" نشرها صالح أبو نخاع، الرئيس السابق للنادي، عن هذا الأمر.
وقال أبو نخاع: "هل من الممكن أن نشاهد النجم العالمي ليونيل ميسي الموسم القادم في نادي ضمك؟".
وأضاف: "ضمك أحد أندية عسير التي تلعب في دوري روشن السعودي.. ووجود ميسي سيساهم في التسويق للسياحة في المنطقة".
احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بهدفه في مرمى ريال مدريد خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، أبريل 10 عام 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
مجتمع
ميسي يكشف سر رفضه عرض "الهلال" السعودي
6 نوفمبر 2025, 09:44 GMT
يذكر أن اسم ميسي تم تداوله عام 2023 وكان الحديث يدور حول انضمامه لنادي الهلال، لكن النجم الأرجنتيني فضل الانتقال من باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي الأمريكي.
ورغم ذلك لم يصدر بيان رسمي من نادي ضمك حول ما يثار عن إمكانية انتقال ميسي للنادي خلال موسم الانتقالات المقبل.
