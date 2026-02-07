https://sarabic.ae/20260207/ميسي-قد-ينضم-لدوري-روشن-السعودي-تعرف-إلى-التفاصيل-1110126388.html
ميسي قد ينضم لدوري روشن السعودي.. تعرف إلى التفاصيل
ميسي قد ينضم لدوري روشن السعودي.. تعرف إلى التفاصيل
سبوتنيك عربي
يستعد دوري دوري روشن السعودي لاستقبال المزيد من نجوم كرة القدم البارزين عالميا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة وأبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T21:56+0000
2026-02-07T21:56+0000
2026-02-07T21:56+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
مباريات الدوري السعودي
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110126533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f62446731e1575ea06b9b31987e57a4.jpg
وأشارت أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن النجم الأرجنتيني قد ينضم إلى نادي "ضمك" السعودي، ويرجح ذلك تدوينة على "إكس" نشرها صالح أبو نخاع، الرئيس السابق للنادي، عن هذا الأمر.وقال أبو نخاع: "هل من الممكن أن نشاهد النجم العالمي ليونيل ميسي الموسم القادم في نادي ضمك؟".وأضاف: "ضمك أحد أندية عسير التي تلعب في دوري روشن السعودي.. ووجود ميسي سيساهم في التسويق للسياحة في المنطقة".يذكر أن اسم ميسي تم تداوله عام 2023 وكان الحديث يدور حول انضمامه لنادي الهلال، لكن النجم الأرجنتيني فضل الانتقال من باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي الأمريكي.ورغم ذلك لم يصدر بيان رسمي من نادي ضمك حول ما يثار عن إمكانية انتقال ميسي للنادي خلال موسم الانتقالات المقبل.
https://sarabic.ae/20251106/ميسي-يكشف-سر-رفضه-عرض-الهلال-السعودي-1106792224.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110126533_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1fbc9dc7424abc28023544f2363af8b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, ليونيل ميسي, مباريات الدوري السعودي, السعودية
رياضة, ليونيل ميسي, مباريات الدوري السعودي, السعودية
ميسي قد ينضم لدوري روشن السعودي.. تعرف إلى التفاصيل
يستعد دوري دوري روشن السعودي لاستقبال المزيد من نجوم كرة القدم البارزين عالميا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة وأبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.
وأشارت أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن النجم الأرجنتيني
قد ينضم إلى نادي "ضمك" السعودي، ويرجح ذلك تدوينة على "إكس" نشرها صالح أبو نخاع، الرئيس السابق للنادي، عن هذا الأمر.
وقال أبو نخاع: "هل من الممكن أن نشاهد النجم العالمي ليونيل ميسي الموسم القادم في نادي ضمك؟".
وأضاف: "ضمك أحد أندية عسير التي تلعب في دوري
روشن السعودي.. ووجود ميسي سيساهم في التسويق للسياحة في المنطقة".
يذكر أن اسم ميسي تم تداوله عام 2023 وكان الحديث يدور حول انضمامه لنادي الهلال، لكن النجم الأرجنتيني فضل الانتقال من باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي الأمريكي
.
ورغم ذلك لم يصدر بيان رسمي من نادي ضمك حول ما يثار عن إمكانية انتقال ميسي للنادي خلال موسم الانتقالات المقبل.