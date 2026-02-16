عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
كاراسين: من الضروري في محادثات جنيف وضع خارطة طريق للمضي قدما "بروح أنكوريج"
كاراسين: من الضروري في محادثات جنيف وضع خارطة طريق للمضي قدما "بروح أنكوريج"
كاراسين: من الضروري في محادثات جنيف وضع خارطة طريق للمضي قدما "بروح أنكوريج"

22:40 GMT 16.02.2026 (تم التحديث: 23:02 GMT 16.02.2026)
© AFP 2023 / Fabrice Coffriniنائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين
نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
شدّد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، غريغوري كاراسين على أهمية أن تضع الوفود الرسمية المشاركة في المحادثات المقبلة حول أوكرانيا في جنيف خارطة طريق للمضي قدمًا "بروح أنكوريج".
وصرّح كاراسين لصحيفة "إزفيستيا" قائلًا: "من الضروري أن تضع الوفود الرسمية لروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة (في محادثات جنيف) خارطة طريق للمضي قدمًا بروح أنكوريج".
كان وفدًا روسيًا برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي غادر إلى جنيف للمشاركة في المحادثات الثلاثية مع أوكرانيا والولايات المتحدة، المقرر عقدها يومي 17 و18 فبراير الجاري.
وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، المرتقب عقدها في جنيف اليوم الثلاثاء، ستدور خلف أبواب مغلقة ولن يُسمح بحضور ممثلي وسائل الإعلام فيها.
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
الخارجية السويسرية: المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف خلف أبواب مغلقة
20:00 GMT
وقد أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الوفد الروسي تلقى تعليمات مفصلة من الرئيس فلاديمير بوتين عشية مغادرته إلى جنيف لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، ستبحث مجموعة واسعة من القضايا، بينها الأراضي.
وصرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية، بأن الوفد الروسي تلقى تعليمات مفصلة من بوتين عشية مغادرته إلى جنيف، وإن الرئيس الروسي سيكون على اتصال دائم بالمفاوضين الروس بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأشار الكرملين إلى أنه تم توسيع قوام الوفد الروسي إلى المفاوضات، حيث يرأس الوفد مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي. ويضم الوفد أيضًأ نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ومسؤولين آخرين، كما ستعقد الاجتماعات في إطار فريق العمل المعني بالقضايا الاقتصادية والذي يرأسه كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي.
