كاراسين: من الضروري في محادثات جنيف وضع خارطة طريق للمضي قدما "بروح أنكوريج"
22:40 GMT 16.02.2026 (تم التحديث: 23:02 GMT 16.02.2026)
شدّد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، غريغوري كاراسين على أهمية أن تضع الوفود الرسمية المشاركة في المحادثات المقبلة حول أوكرانيا في جنيف خارطة طريق للمضي قدمًا "بروح أنكوريج".
وصرّح كاراسين لصحيفة "إزفيستيا" قائلًا: "من الضروري أن تضع الوفود الرسمية لروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة (في محادثات جنيف) خارطة طريق للمضي قدمًا بروح أنكوريج".
كان وفدًا روسيًا برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي غادر إلى جنيف للمشاركة في المحادثات الثلاثية
مع أوكرانيا والولايات المتحدة، المقرر عقدها يومي 17 و18 فبراير الجاري.
وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات بين وفود روسيا والولايات المتحدة
وأوكرانيا، المرتقب عقدها في جنيف اليوم الثلاثاء، ستدور خلف أبواب مغلقة ولن يُسمح بحضور ممثلي وسائل الإعلام فيها.
وقد أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الوفد الروسي تلقى تعليمات مفصلة من الرئيس فلاديمير بوتين عشية مغادرته إلى جنيف لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، ستبحث مجموعة واسعة من القضايا، بينها الأراضي.
وصرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية، بأن الوفد الروسي تلقى تعليمات مفصلة من بوتين عشية مغادرته إلى جنيف، وإن الرئيس الروسي سيكون على اتصال دائم بالمفاوضين الروس بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأشار الكرملين إلى أنه تم توسيع قوام الوفد الروسي إلى المفاوضات، حيث يرأس الوفد مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي. ويضم الوفد أيضًأ نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ومسؤولين آخرين، كما ستعقد الاجتماعات في إطار فريق العمل المعني بالقضايا الاقتصادية والذي يرأسه كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي.