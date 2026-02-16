نعيم قاسم: تركيز الحكومة اللبنانية على نزع السلاح "خطيئة كبرى" لأنها تنفذ أهداف إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/نعيم-قاسم-تركيز-الحكومة-اللبنانية-على-نزع-السلاح-خطيئة-كبرى-لأنها-تنفذ-أهداف-إسرائيل-1110427891.html
نعيم قاسم: تركيز الحكومة اللبنانية على نزع السلاح "خطيئة كبرى" لأنها تنفذ أهداف إسرائيل
نعيم قاسم: تركيز الحكومة اللبنانية على نزع السلاح "خطيئة كبرى" لأنها تنفذ أهداف إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح هو بمثابة "خطيئة كبرى" لأنها تنفذ أهداف "العدو... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T16:17+0000
2026-02-16T16:17+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
نعيم قاسم
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg
وقال قاسم في كلمته بمناسبة "ذكرى الشهداء القادة"، اليوم الاثنين: "مسؤولية الدولة أن تواجه العدوان، ما تقوم به الحكومة في التركيز على نزع السلاح خطيئة كبرى لأنها تنفذ أهداف العدو".وشدد على أن أداء الحكومة اللبنانية هو مسؤول عن "استمرار الانتهاكات من قبل العدو الإسرائيلي".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تعليمات مباشرة للجيش بأن يتصدى لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
https://sarabic.ae/20260216/الرئيس-اللبناني-يدعو-واشنطن-للضغط-على-إسرائيل-1110413057.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aed6ec310242dcb4f02e0e5e7e1ca9bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, نعيم قاسم, أخبار حزب الله
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, نعيم قاسم, أخبار حزب الله

نعيم قاسم: تركيز الحكومة اللبنانية على نزع السلاح "خطيئة كبرى" لأنها تنفذ أهداف إسرائيل

16:17 GMT 16.02.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح هو بمثابة "خطيئة كبرى" لأنها تنفذ أهداف "العدو الإسرائيلي".
وقال قاسم في كلمته بمناسبة "ذكرى الشهداء القادة"، اليوم الاثنين: "مسؤولية الدولة أن تواجه العدوان، ما تقوم به الحكومة في التركيز على نزع السلاح خطيئة كبرى لأنها تنفذ أهداف العدو".
وأضاف: "نحن لا نريد الحرب ولكننا مستعدون للدفاع والمواجهة ولن نخضع"، مشيرا إلى أن الدستور اللبناني ينص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة "لتحرير لبنان من إسرائيل ومن يريد الاستسلام عليه أن يحصل على إجماع وطني ويغير الدستور".
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
الرئيس اللبناني يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل
12:11 GMT
وشدد على أن أداء الحكومة اللبنانية هو مسؤول عن "استمرار الانتهاكات من قبل العدو الإسرائيلي".
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، رغم تشكيك إسرائيل بـ"مدى كفاية هذه الخطوات".
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تعليمات مباشرة للجيش بأن يتصدى لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала