نعيم قاسم: تركيز الحكومة اللبنانية على نزع السلاح "خطيئة كبرى" لأنها تنفذ أهداف إسرائيل
نعيم قاسم: تركيز الحكومة اللبنانية على نزع السلاح "خطيئة كبرى" لأنها تنفذ أهداف إسرائيل
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح هو بمثابة "خطيئة كبرى" لأنها تنفذ أهداف "العدو... 16.02.2026
2026-02-16T16:17+0000
2026-02-16T16:17+0000
2026-02-16T16:17+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg
وقال قاسم في كلمته بمناسبة "ذكرى الشهداء القادة"، اليوم الاثنين: "مسؤولية الدولة أن تواجه العدوان، ما تقوم به الحكومة في التركيز على نزع السلاح خطيئة كبرى لأنها تنفذ أهداف العدو".وشدد على أن أداء الحكومة اللبنانية هو مسؤول عن "استمرار الانتهاكات من قبل العدو الإسرائيلي".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تعليمات مباشرة للجيش بأن يتصدى لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
نعيم قاسم: تركيز الحكومة اللبنانية على نزع السلاح "خطيئة كبرى" لأنها تنفذ أهداف إسرائيل
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح هو بمثابة "خطيئة كبرى" لأنها تنفذ أهداف "العدو الإسرائيلي".
وقال قاسم في كلمته بمناسبة "ذكرى الشهداء القادة"، اليوم الاثنين: "مسؤولية الدولة أن تواجه العدوان، ما تقوم به الحكومة في التركيز على نزع السلاح خطيئة كبرى لأنها تنفذ أهداف العدو".
وأضاف: "نحن لا نريد الحرب ولكننا مستعدون للدفاع والمواجهة ولن نخضع"، مشيرا إلى أن الدستور اللبناني ينص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة "لتحرير لبنان من إسرائيل ومن يريد الاستسلام عليه أن يحصل على إجماع وطني ويغير الدستور".
وشدد على أن أداء الحكومة اللبنانية هو مسؤول عن "استمرار الانتهاكات
من قبل العدو الإسرائيلي".
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، رغم تشكيك إسرائيل بـ"مدى كفاية هذه الخطوات".
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تعليمات مباشرة للجيش بأن يتصدى لأي توغل إسرائيلي
في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.