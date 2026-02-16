https://sarabic.ae/20260216/الرئيس-اللبناني-يدعو-واشنطن-للضغط-على-إسرائيل-1110413057.html
الرئيس اللبناني يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل
الرئيس اللبناني يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بيروت مصممة على المضي قدما في نشر قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، مشددا على رفضه لاستمرار إسرائيل في ممارساتها ضد... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T12:11+0000
2026-02-16T12:11+0000
2026-02-16T12:11+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9339c6a4138ab9b5ebbe162aaa20c158.jpg
جاء ذلك خلال استقباله السيناتور الأمريكية إليسا سلوتكين، في بيروت، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان على موقع "إكس"، اليوم الإثنين.وقال البيان إن عون دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وإعادة الأسرى.وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، رغم تشكيك إسرائيل بـ"مدى كفاية هذه الخطوات". وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تعليمات مباشرة للجيش بأن يتصدى لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_0834edb31aa99a043c1c9facaf56f6f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس اللبناني يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بيروت مصممة على المضي قدما في نشر قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، مشددا على رفضه لاستمرار إسرائيل في ممارساتها ضد لبنان.
جاء ذلك خلال استقباله السيناتور الأمريكية إليسا سلوتكين، في بيروت، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان على موقع "إكس"، اليوم الإثنين.
وقال البيان إن عون دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل
لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وإعادة الأسرى.
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار
الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، رغم تشكيك إسرائيل بـ"مدى كفاية هذه الخطوات".
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تعليمات مباشرة للجيش بأن يتصدى لأي توغل
إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.