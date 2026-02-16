https://sarabic.ae/20260216/-موسكالكوفا-روسيا-لا-ترى-أي-اهتمام-من-كييف-بإعادة-مواطنيها-إلى-أوكرانيا-1110414347.html
موسكالكوفا: روسيا لا ترى أي اهتمام من كييف بإعادة مواطنيها إلى أوكرانيا
صرّحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، بأن "روسيا لا ترى أي اهتمام من كييف بإعادة مواطنيها الذين تم إجلاؤهم من منطقة القتال إلى أوكرانيا". 16.02.2026
وقالت موسكالكوفا للصحفيين: "عرضتُ تسليمهم إلى الجانب الأوكراني (المواطنون الأوكرانيون الذين أجلتهم القوات الروسية من منطقة القتال)، ولكن حتى اليوم، لا نرى أي اهتمام من أوكرانيا بإعادة مواطنيها إلى عائلاتهم وأحبائهم".أفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن "روسيا استعادت 157 جنديا روسيا، من الأسر الأوكراني، مقابل إطلاق سراح 157 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف أن الإمارات والولايات المتحدة توسطتا في عودة الجنود الروس من الأسر، مضيفًا: "قدمت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة جهود وساطة إنسانية خلال عودة الجنود الروس من الأسر".
وقالت موسكالكوفا للصحفيين: "عرضتُ تسليمهم إلى الجانب الأوكراني (المواطنون الأوكرانيون الذين أجلتهم القوات الروسية من منطقة القتال)، ولكن حتى اليوم، لا نرى أي اهتمام من أوكرانيا بإعادة مواطنيها إلى عائلاتهم وأحبائهم".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن "روسيا استعادت 157 جنديا روسيا، من الأسر الأوكراني، مقابل إطلاق سراح 157 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية".
وجاء في البيان: "في 5 فبراير/شباط، تم استعادة 157 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وتم تبادل 157 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف أن الإمارات والولايات المتحدة توسطتا في عودة الجنود الروس من الأسر، مضيفًا: "قدمت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة جهود وساطة إنسانية خلال عودة الجنود الروس من الأسر".