برلمان بيرو يقر عزل رئيس البلاد

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، ⁠أن برلمان ​بيرو ⁠أطاح بالرئيس ‌خوسيه جيري، ‌وذلك بعد أربعة أشهر فقط من ⁠توليه منصبه. 17.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عزل برلمان بيرو لرئيس البلاد جاء في ⁠أعقاب فضيحة ​تتعلق باجتماعات سرية مع ​رجل ​أعمال ​صيني، ليواصل ⁠بذلك سلسلة تغييرات ‌متتالية في ‌قيادة البلد الواقع بأمريكا الجنوبية.وأكدت الصحيفة الغربية أنه جرى ⁠عزل خوسيه جيري ​بأغلبية ⁠بسيطة من ⁠الأصوات.وأشارت إلى أنه على على الرغم من الاضطرابات السياسية التي شهدتها بيرو على مدى سنوات، فإنها تتمتع بأحد أكثر الاقتصادات استقرارا في المنطقة.ولفتت إلى أنه "سيصبح من يتولى الرئاسة خلفا لجيري الرئيس الثامن للبلاد، كما سيصبح خوسيه جيري الرئيس الثالث على التوالي الذي تجري إقالته من منصبه.ويشار إلى أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت بعض الاحتجاجات وسط العاصمة ليما، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة وأشعلوا النيران في القمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفق مراسل وكالة "سبوتنيك".وكانت المطالب الرئيسة للمتظاهرين تشمل رحيل الرئيس المؤقت خوسيه جيري، آنذاك، وأعضاء الكونغرس الحالي، معتبرين أن "السلطات التنفيذية والتشريعية متورطة في قضايا فساد وتسعى للسيطرة على القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية".

