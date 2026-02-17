برلمان بيرو يقر عزل رئيس البلاد

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
برلمان بيرو يقر عزل رئيس البلاد
سبوتنيك عربي
وأوضحت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عزل برلمان بيرو لرئيس البلاد جاء في ⁠أعقاب فضيحة ​تتعلق باجتماعات سرية مع ​رجل ​أعمال ​صيني، ليواصل ⁠بذلك سلسلة تغييرات ‌متتالية في ‌قيادة البلد الواقع بأمريكا الجنوبية.وأكدت الصحيفة الغربية أنه جرى ⁠عزل خوسيه جيري ​بأغلبية ⁠بسيطة من ⁠الأصوات.وأشارت إلى أنه على على الرغم من الاضطرابات السياسية التي شهدتها بيرو على مدى سنوات، فإنها تتمتع بأحد أكثر الاقتصادات استقرارا في المنطقة.ولفتت إلى أنه "سيصبح من يتولى الرئاسة خلفا لجيري الرئيس الثامن للبلاد، كما سيصبح خوسيه جيري الرئيس الثالث على التوالي الذي تجري إقالته من منصبه.ويشار إلى أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت بعض الاحتجاجات وسط العاصمة ليما، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة وأشعلوا النيران في القمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفق مراسل وكالة "سبوتنيك".وكانت المطالب الرئيسة للمتظاهرين تشمل رحيل الرئيس المؤقت خوسيه جيري، آنذاك، وأعضاء الكونغرس الحالي، معتبرين أن "السلطات التنفيذية والتشريعية متورطة في قضايا فساد وتسعى للسيطرة على القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية".
برلمان بيرو يقر عزل رئيس البلاد

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، ⁠أن برلمان ​بيرو ⁠أطاح بالرئيس ‌خوسيه جيري، ‌وذلك بعد أربعة أشهر فقط من ⁠توليه منصبه.
وأوضحت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عزل برلمان بيرو لرئيس البلاد جاء في ⁠أعقاب فضيحة ​تتعلق باجتماعات سرية مع ​رجل ​أعمال ​صيني، ليواصل ⁠بذلك سلسلة تغييرات ‌متتالية في ‌قيادة البلد الواقع بأمريكا الجنوبية.
وأكدت الصحيفة الغربية أنه جرى ⁠عزل خوسيه جيري ​بأغلبية ⁠بسيطة من ⁠الأصوات.
وأشارت إلى أنه على على الرغم من الاضطرابات السياسية التي شهدتها بيرو على مدى سنوات، فإنها تتمتع بأحد أكثر الاقتصادات استقرارا في المنطقة.
ولفتت إلى أنه "سيصبح من يتولى الرئاسة خلفا لجيري الرئيس الثامن للبلاد، كما سيصبح خوسيه جيري الرئيس الثالث على التوالي الذي تجري إقالته من منصبه.
ويشار إلى أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت بعض الاحتجاجات وسط العاصمة ليما، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة وأشعلوا النيران في القمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفق مراسل وكالة "سبوتنيك".
وكانت المطالب الرئيسة للمتظاهرين تشمل رحيل الرئيس المؤقت خوسيه جيري، آنذاك، وأعضاء الكونغرس الحالي، معتبرين أن "السلطات التنفيذية والتشريعية متورطة في قضايا فساد وتسعى للسيطرة على القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية".
