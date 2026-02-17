https://sarabic.ae/20260217/ترامب-يعلن-اعتزامه-الانخراط-في-الخلاف-بين-الإمارات-والسعودية-1110460971.html
ترامب يعلن اعتزامه الانخراط في الخلاف بين الإمارات والسعودية
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه لم ينخرط في الخلاف بين الإمارات والسعودية وسيفعل ذلك معربا عن ثقته أن بإمكانه حله "بسهولة". 17.02.2026
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس ترامب أنه لم ينخرط بعد في الخلاف بين الإمارات والسعودية.وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي ردا على سؤال يتعلق بـ"مدى انخراطه في الخلاف بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؟".وأجاب الرئيس ترامب قائلا: "لا، لم أنخرط، لكنني سأفعل ذلك"، حسب قوله، متابعا: "يمكنني حل الأمر بسهولة.. نعم بالفعل هناك خلاف بينهما، ويمكننا حله بسهولة. أنا أقوم بإيجاد حلول للحروب وللكثير من الخلافات بين الدول وقد لاحظتم ذلك.. هذا خلاف يسهل حله"، حسب قوله.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن هناك اختلافات في الرؤى مع الإمارات العربية المتحدة بشأن اليمن، حيث اعتبر خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البولندي في وارسو، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي أن "خروج الإمارات بشكل كامل من اليمن يشكل أمرًا أساسيا لاستمرار العلاقات القوية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة".وشدد بن فرحان في تصريحاته، على أن "العلاقات السعودية - الإماراتية تحظى بأهمية بالغة من وجهة نظر الرياض، وتعد عنصرا محوريا في تعزيز الاستقرار الإقليمي".وتابع، مؤكدًا أن "الحفاظ على علاقة إيجابية ومتينة مع الإمارات يمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي".وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن "القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من الأراضي اليمنية بصورة رسمية وعلنية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2025، حيث جرى سحب جميع المعدات والأسلحة والتجهيزات، وفقاً للإجراءات العسكرية المعتمدة، بما ينفي بشكل قاطع وجود أي تواجد عسكري أو لوجستي أو تقني تابع لدولة الإمارات داخل اليمن". ويأتي هذا بعدما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات الشقيقة من "ضغط على الانتقالي الجنوبي"، مؤكدة أن أي مساس بأمن المملكة "خط أحمر" واصفة الخطوات الإماراتية بـ"البالغة الخطورة".وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن "الحل السياسي الشامل في اليمن يجب أن يشارك فيه كل الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي"، مشددة على أن القضية الجنوبية عادلة وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحلها.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس ترامب أنه لم ينخرط بعد في الخلاف بين الإمارات والسعودية.
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي ردا على سؤال يتعلق بـ"مدى انخراطه في الخلاف بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؟".
وأجاب الرئيس ترامب
قائلا: "لا، لم أنخرط، لكنني سأفعل ذلك"، حسب قوله، متابعا: "يمكنني حل الأمر بسهولة.. نعم بالفعل هناك خلاف بينهما، ويمكننا حله بسهولة. أنا أقوم بإيجاد حلول للحروب وللكثير من الخلافات بين الدول وقد لاحظتم ذلك.. هذا خلاف يسهل حله"، حسب قوله.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن هناك اختلافات في الرؤى مع الإمارات العربية المتحدة بشأن اليمن، حيث اعتبر خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البولندي في وارسو، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي أن "خروج الإمارات بشكل كامل من اليمن يشكل أمرًا أساسيا لاستمرار العلاقات القوية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة".
وشدد بن فرحان في تصريحاته، على أن "العلاقات السعودية - الإماراتية تحظى بأهمية بالغة من وجهة نظر الرياض، وتعد عنصرا محوريا في تعزيز الاستقرار الإقليمي".
وتابع، مؤكدًا أن "الحفاظ على علاقة إيجابية ومتينة مع الإمارات
يمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي".
وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن "القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من الأراضي اليمنية بصورة رسمية وعلنية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2025، حيث جرى سحب جميع المعدات والأسلحة والتجهيزات، وفقاً للإجراءات العسكرية المعتمدة، بما ينفي بشكل قاطع وجود أي تواجد عسكري أو لوجستي
أو تقني تابع لدولة الإمارات داخل اليمن".
ويأتي هذا بعدما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات الشقيقة من "ضغط على الانتقالي الجنوبي"، مؤكدة أن أي مساس بأمن المملكة "خط أحمر" واصفة الخطوات الإماراتية بـ"البالغة الخطورة".
وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن "الحل السياسي الشامل في اليمن يجب أن يشارك فيه كل الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي"، مشددة على أن القضية الجنوبية عادلة وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحلها.