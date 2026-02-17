https://sarabic.ae/20260217/تصويت-برأيك-هل-تنجح-مفاوضات-جنيف-في-التوصل-إلى-اتفاق-بين-واشنطن-وطهران؟-1110451823.html
تصويت... برأيك هل تنجح مفاوضات جنيف في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران؟
تصويت... برأيك هل تنجح مفاوضات جنيف في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران؟
تتجه الأنظار نحو جنيف التي انطلقت فيها، اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة من سلطنة عمان، وسط ترقب
الحديث عن أجواء إيجابية وتقدم في بعض الملفات يقابله تشكيك في إمكانية تجاوز القضايا العالقة، خصوصا في ظل تعدد نقاط الخلاف المرتبطة بالضمانات وآليات التنفيذ ورفع العقوبات. وبين التفاؤل الحذر والتحفظ الواقعي، تبدو الصورة غير محسومة حتى الآن.وبينما يرى مراقبون أن المؤشرات التي ترشح عن أجواء عقد الجولة الثانية في جنيف تتسم بالإيجابية للتوصل إلى اتفاق، يرى مراقبون اَخرون أن خيار تمديد المفاوضات قد يكون السيناريو الأكثر واقعية في حال تعذّر حسم القضايا العالقة ضمن الإطار الزمني الحالي، في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة.برأيك هل تنجح مفاوضات جنيف في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران؟
تتجه الأنظار نحو جنيف التي انطلقت فيها، اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة من سلطنة عمان، وسط ترقب دولي لنتائج قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين الجانبين بعد سنوات من التوتر والعقوبات والتصعيد السياسي.
الحديث عن أجواء إيجابية وتقدم في بعض الملفات يقابله تشكيك في إمكانية تجاوز القضايا العالقة، خصوصا في ظل تعدد نقاط الخلاف المرتبطة بالضمانات وآليات التنفيذ ورفع العقوبات. وبين التفاؤل الحذر والتحفظ الواقعي، تبدو الصورة غير محسومة حتى الآن.
وبينما يرى مراقبون أن المؤشرات التي ترشح عن أجواء عقد الجولة الثانية في جنيف تتسم بالإيجابية للتوصل إلى اتفاق، يرى مراقبون اَخرون أن خيار تمديد المفاوضات قد يكون السيناريو الأكثر واقعية في حال تعذّر حسم القضايا العالقة ضمن الإطار الزمني الحالي، في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة.
برأيك هل تنجح مفاوضات جنيف في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران؟