https://sarabic.ae/20260217/رئيس-الوزراء-البولندي-لن-نرسل-جنودنا-إلى-قطاع-غزة-1110455262.html
رئيس الوزراء البولندي: لن نرسل جنودنا إلى قطاع غزة
رئيس الوزراء البولندي: لن نرسل جنودنا إلى قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، في افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم، أن بولندا لن ترسل قواتها إلى قطاع غزة. 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T12:19+0000
2026-02-17T12:19+0000
2026-02-17T12:19+0000
بولندا
العالم
العالم العربي
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108204187_0:0:2412:1358_1920x0_80_0_0_9b1da6021bb6a4596c59715c2849a0ab.jpg
وقال توسك: "يجب طرح السؤال بوضوح. بولندا لا تنوي إرسال جنودها إلى قطاع غزة ولن ترسلهم".وأضاف أن لبولندا أولويات أمنية أخرى.وأشار إلى أن بولندا لن تستثمر في مشاريع التنمية في قطاع غزة، مؤضحًا أن "هناك حاجة إلى المال للاستثمارات في مدننا".وفي وقت سابق، رفضت بولندا، دعوة للمشاركة في "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنضم بذلك إلى قائمة عدد من الدول التي لم تقبل العرض.وصوّت 13 عضواً من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتقترح الخطة الأمريكية لغزة إدارةً دوليةً مؤقتةً للقطاع ، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنصّ على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر . ولم تُعلن بعدُ تفاصيلُ تشكيل قوة حفظ السلام.خطة أمريكية لنزع سلاح "حماس" على مراحل… هل تنجح واشنطن حيث فشلت إسرائيل؟
https://sarabic.ae/20260211/دولة-أوروبية-جديدة-ترفض-دعوة-ترامب-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-1110254885.html
بولندا
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108204187_268:0:2412:1608_1920x0_80_0_0_731e3c28af699808b4306d6e157d699a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بولندا, العالم, العالم العربي, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
بولندا, العالم, العالم العربي, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
رئيس الوزراء البولندي: لن نرسل جنودنا إلى قطاع غزة
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، في افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم، أن بولندا لن ترسل قواتها إلى قطاع غزة.
وقال توسك: "يجب طرح السؤال بوضوح. بولندا لا تنوي إرسال جنودها إلى قطاع غزة ولن ترسلهم".
وأضاف أن لبولندا أولويات أمنية أخرى.
وتابع: "لدينا مخاوفنا الأمنية الخاصة، ولا يتعين عليّ أن أشرح لأحد ما نركز عليه".
وأشار إلى أن بولندا لن تستثمر في مشاريع التنمية في قطاع غزة، مؤضحًا أن "هناك حاجة إلى المال للاستثمارات في مدننا".
وفي وقت سابق، رفضت بولندا، دعوة للمشاركة في "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنضم بذلك إلى قائمة عدد من الدول التي لم تقبل العرض.
في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لحلّ الأزمة في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضواً من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتقترح الخطة الأمريكية لغزة إدارةً دوليةً مؤقتةً للقطاع ، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنصّ على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر . ولم تُعلن بعدُ تفاصيلُ تشكيل قوة حفظ السلام.