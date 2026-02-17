عربي
طهران: الوفد الإيراني مستعد للبقاء أياما وأسابيع في جنيف من أجل التوصل إلى اتفاق
طهران: الوفد الإيراني مستعد للبقاء أياما وأسابيع في جنيف من أجل التوصل إلى اتفاق
وقال بقائي لقناة "برس تي في": "الوقت عامل حاسم بالنسبة لنا، والمرحلة الراهنة حساسة ومصيرية. وكما يقول وزير الخارجية عباس عراقجي دائمًا، فنحن مستعدون للبقاء لفترة أطول: أيام عدة أو حتى أسابيع، للتوصل إلى اتفاق نهائي".وأضاف بقائي في تصريحات لقناة "برس تي في" الإيرانية: "رفع العقوبات هو الأولوية القصوى في المفاوضات النووية".وأشار إلى أن "إيران تشارك في المفاوضات النووية بحسن نية وجدية، ونأمل أن نرى القدر نفسه من الجدية وحسن النية من الوفد الأمريكي، مستعدون للبقاء أياما وأسابيع في جنيف من أجل التوصل إلى اتفاق".وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في جنيف.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل الرسائل، بوساطة من سلطنة عُمان".وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، فإن طهران تصر على الرفع الكامل للعقوبات وتريد مناقشة تدابير بناء الثقة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.ترامب: سأشارك بشكل غير مباشر في المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الوفد الإيراني مستعد للبقاء في جنيف لأيام عدة أو حتى أسابيع للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
وقال بقائي لقناة "برس تي في": "الوقت عامل حاسم بالنسبة لنا، والمرحلة الراهنة حساسة ومصيرية. وكما يقول وزير الخارجية عباس عراقجي دائمًا، فنحن مستعدون للبقاء لفترة أطول: أيام عدة أو حتى أسابيع، للتوصل إلى اتفاق نهائي".

كما ذكر بقائي بأن رفع العقوبات يعد الأولوية القصوى لطهران في المفاوضات النووية، مشيرًا إلى أن بلاده تشارك في المفاوضات بجدية وحسن نية وتأمل رؤية المستوى ذاته لدى الوفد الأميركي.

وأضاف بقائي في تصريحات لقناة "برس تي في" الإيرانية: "رفع العقوبات هو الأولوية القصوى في المفاوضات النووية".
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
تصويت... برأيك هل تنجح مفاوضات جنيف في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران؟
10:38 GMT
وأشار إلى أن "إيران تشارك في المفاوضات النووية بحسن نية وجدية، ونأمل أن نرى القدر نفسه من الجدية وحسن النية من الوفد الأمريكي، مستعدون للبقاء أياما وأسابيع في جنيف من أجل التوصل إلى اتفاق".
وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في جنيف.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل الرسائل، بوساطة من سلطنة عُمان".
وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، فإن طهران تصر على الرفع الكامل للعقوبات وتريد مناقشة تدابير بناء الثقة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
ترامب: سأشارك بشكل غير مباشر في المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف
