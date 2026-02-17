https://sarabic.ae/20260217/عمرها-5-آلاف-عام-علماء-يكتشفون-سلالة-بكتيريا-قديمة-مقاومة-للمضادات-الحيوية-1110453665.html
عمرها 5 آلاف عام... علماء يكتشفون سلالة بكتيريا قديمة مقاومة للمضادات الحيوية
اكتشف علماء رومانيون سلالة بكتيريا قديمة مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة، في كهف سكريشوارا في جبال أبوسيني في رومانيا.
علم
بيولوجيا
واكتشف العلماء سلالة البكتيريا القديمة المقاومة للمضادات الحيوية الحديثة، التي يصل عمرها إلى 5 آلاف عام، في ألواح جليدية داخل كهف سكريشوارا، حسبما أفادت مجلة "فرونتييرس" العلمية.وذكرت المجلة في بيان: "عندما بحث العلماء سلالة البكتيريا الموجودة في ألواح الكهف الجليدية، وعمرها 5 آلاف عام، اكتشفوا أن هذه السلالة مقاومة لعشرة مضادات حيوية حديثة، وتحتوي على مزيد من الجينات المرتبطة بمقاومة الإجهاد".واسم هذه السلالة من البكتيريا هو "Psychrobacter SC65A.3 "، ووفقا للمسؤولة عن الاكتشاف، دكتورة كريستينا بوركاريف، من معهد بيولوجيا بوخارست لدى لأكاديمية الرومانية للعلوم، يمكن للسلالة الموجودة أن تمنع نمو بعض البكتيريا الرئيسية المقاومة للمضادات.
اكتشف علماء رومانيون سلالة بكتيريا قديمة مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة، في كهف سكريشوارا في جبال أبوسيني في رومانيا.
