https://sarabic.ae/20260217/عمرها-5-آلاف-عام-علماء-يكتشفون-سلالة-بكتيريا-قديمة-مقاومة-للمضادات-الحيوية-1110453665.html
عمرها 5 آلاف عام... علماء يكتشفون سلالة بكتيريا قديمة مقاومة للمضادات الحيوية
عمرها 5 آلاف عام... علماء يكتشفون سلالة بكتيريا قديمة مقاومة للمضادات الحيوية
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء رومانيون سلالة بكتيريا قديمة مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة، في كهف سكريشوارا في جبال أبوسيني في رومانيا.
2026-02-17T11:47+0000
2026-02-17T11:47+0000
علم
بيولوجيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/01/1076509664_0:424:2048:1575_1920x0_80_0_0_865506fe005fb9e840a48def1617033c.jpg
واكتشف العلماء سلالة البكتيريا القديمة المقاومة للمضادات الحيوية الحديثة، التي يصل عمرها إلى 5 آلاف عام، في ألواح جليدية داخل كهف سكريشوارا، حسبما أفادت مجلة "فرونتييرس" العلمية.وذكرت المجلة في بيان: "عندما بحث العلماء سلالة البكتيريا الموجودة في ألواح الكهف الجليدية، وعمرها 5 آلاف عام، اكتشفوا أن هذه السلالة مقاومة لعشرة مضادات حيوية حديثة، وتحتوي على مزيد من الجينات المرتبطة بمقاومة الإجهاد".واسم هذه السلالة من البكتيريا هو "Psychrobacter SC65A.3 "، ووفقا للمسؤولة عن الاكتشاف، دكتورة كريستينا بوركاريف، من معهد بيولوجيا بوخارست لدى لأكاديمية الرومانية للعلوم، يمكن للسلالة الموجودة أن تمنع نمو بعض البكتيريا الرئيسية المقاومة للمضادات.
https://sarabic.ae/20260119/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لاختيار-المضادات-الحيوية-للأطفال-خلال-وقت-قياسي-1109398996.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/01/1076509664_0:232:2048:1767_1920x0_80_0_0_322abdad54c445e8fde3cdd09f9d0d54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علم, بيولوجيا
علم, بيولوجيا

عمرها 5 آلاف عام... علماء يكتشفون سلالة بكتيريا قديمة مقاومة للمضادات الحيوية

11:47 GMT 17.02.2026
© Photo / unsplash/CDCأحد أصناف البكتيريا
أحد أصناف البكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
© Photo / unsplash/CDC
تابعنا عبر
اكتشف علماء رومانيون سلالة بكتيريا قديمة مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة، في كهف سكريشوارا في جبال أبوسيني في رومانيا.
واكتشف العلماء سلالة البكتيريا القديمة المقاومة للمضادات الحيوية الحديثة، التي يصل عمرها إلى 5 آلاف عام، في ألواح جليدية داخل كهف سكريشوارا، حسبما أفادت مجلة "فرونتييرس" العلمية.
وذكرت المجلة في بيان: "عندما بحث العلماء سلالة البكتيريا الموجودة في ألواح الكهف الجليدية، وعمرها 5 آلاف عام، اكتشفوا أن هذه السلالة مقاومة لعشرة مضادات حيوية حديثة، وتحتوي على مزيد من الجينات المرتبطة بمقاومة الإجهاد".
مركبات نانوية هجينة ناقلات نانو لمكافحة بؤر العدوى بشكل مستهدف تم ابتكارها في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة جديدة لاختيار المضادات الحيوية للأطفال خلال وقت قياسي
19 يناير, 15:00 GMT
واسم هذه السلالة من البكتيريا هو "Psychrobacter SC65A.3 "، ووفقا للمسؤولة عن الاكتشاف، دكتورة كريستينا بوركاريف، من معهد بيولوجيا بوخارست لدى لأكاديمية الرومانية للعلوم، يمكن للسلالة الموجودة أن تمنع نمو بعض البكتيريا الرئيسية المقاومة للمضادات.
