معهد: انخفاض محتمل في عدد سكان ألمانيا بنسبة 10% خلال العقود القادمة
معهد: انخفاض محتمل في عدد سكان ألمانيا بنسبة 10% خلال العقود القادمة
توقع معهد إيفو، ومقره ميونيخ، انخفاضًا حادًا في عدد سكان ألمانيا خلال العقود القادمة، حيث يُتوقع أن يصل الانخفاض إلى 10% بحلول عام 2070.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108549693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3bf040f8b1acfe773f56f8bffd8595c1.jpg
وأوضح المعهد في بيان له يوم الثلاثاء: "قدم المكتب الإحصائي توقعات جديدة لعدد السكان، تختلف نتائجها اختلافًا كبيرًا عن التوقعات السابقة".ولفت إلى أن التقديرات السابقة توقعت انخفاضًا بنسبة 1% فقط بحلول سبعينيات القرن الحالي.ووفقًا للبيان، جاء هذا التعديل بناءً على بيانات جديدة من تعداد عام 2022، والتي أظهرت أن عدد سكان ألمانيا آنذاك بلغ حوالي 81.9 مليون نسمة، أي أقل بنحو 100 ألف نسمة من التقديرات السابقة.أشار البيان إلى أن انخفاض عدد السكان لن يتسبب فقط في نقص العمالة، بل سيؤثر أيضاً على نظام التأمين التقاعدي الإلزامي.وفي الوقت نفسه، أوضح المعهد أن سوق الإسكان قد يستقر في العديد من مناطق البلاد.
معهد: انخفاض محتمل في عدد سكان ألمانيا بنسبة 10% خلال العقود القادمة
توقع معهد إيفو، ومقره ميونيخ، انخفاضًا حادًا في عدد سكان ألمانيا خلال العقود القادمة، حيث يُتوقع أن يصل الانخفاض إلى 10% بحلول عام 2070.
وأوضح المعهد في بيان له يوم الثلاثاء: "قدم المكتب الإحصائي توقعات جديدة لعدد السكان، تختلف نتائجها اختلافًا كبيرًا عن التوقعات السابقة".
وأضاف، "فبينما كان من الممكن سابقًا افتراض ثبات عدد السكان تقريبًا حتى عام 2070، يُتوقع الآن انخفاض بنسبة 10%".
ولفت إلى أن التقديرات السابقة توقعت انخفاضًا بنسبة 1% فقط بحلول سبعينيات القرن الحالي.
ووفقًا للبيان، جاء هذا التعديل بناءً على بيانات جديدة من تعداد عام 2022، والتي أظهرت أن عدد سكان ألمانيا آنذاك بلغ حوالي 81.9 مليون نسمة، أي أقل بنحو 100 ألف نسمة
من التقديرات السابقة.
أشار البيان إلى أن انخفاض عدد السكان
لن يتسبب فقط في نقص العمالة، بل سيؤثر أيضاً على نظام التأمين التقاعدي الإلزامي.
وفي الوقت نفسه، أوضح المعهد أن سوق الإسكان قد يستقر في العديد من مناطق البلاد.