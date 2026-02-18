عربي
أربعة قتلى و29 جريحا في حادث تصادم 30 مركبة بولاية كولورادو الأمريكية
أربعة قتلى و29 جريحا في حادث تصادم 30 مركبة بولاية كولورادو الأمريكية
أرجعت التحقيقات الأولية السبب الرئيسي إلى "ظروف الـ'brown out'" الناتجة عن رياح قوية بلغت سرعتها أكثر من 60 ميلاً في الساعة، حملت كميات هائلة من الغبار والتراب، مما تسبب في انخفاض الرؤية إلى "صفر تقريباً" أو "شبه معدوم".تم نقل 29 مصاباً إلى المستشفيات المحلية، ولم تُحدد بعد درجة خطورة إصاباتهم، بينما أكدت الشرطة أن أربعة أشخاص فارقوا الحياة في موقع الحادث أو أثناء نقلهم. أغلق الطريق السريع في الاتجاهين جنوب بويبلو، واستمر الإغلاق لساعات طويلة حتى تم فتح الاتجاه الجنوبي جزئياً بعد ظهر اليوم، بينما ظل الاتجاه الشمالي مغلقاً لفترة أطول لإزالة الحطام وإجراء التحقيقات.أكدت شرطة الولاية أن الحادث شمل مركبات متعددة الأنواع، وأن التحقيق الأولي يركز على العوامل الجوية كسبب رئيسي، مع استبعاد حالياً عوامل أخرى مثل السرعة الزائدة أو القيادة تحت التأثير. وجهت السلطات نداءً عاجلاً للسائقين بتجنب المنطقة تماماً حتى يتم رفع الإغلاق الكامل وتحسين الرؤية.
01:15 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 01:36 GMT 18.02.2026)
أربعة قتلى و29 جريحا في حادث تصادم 30 مركبة بولاية كولورادو الأمريكية
© AP Photo
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 29 آخرين في حادث سير ضخم شمل 30 مركبة في ولاية كولورادو الأمريكية.
أرجعت التحقيقات الأولية السبب الرئيسي إلى "ظروف الـ'brown out'" الناتجة عن رياح قوية بلغت سرعتها أكثر من 60 ميلاً في الساعة، حملت كميات هائلة من الغبار والتراب، مما تسبب في انخفاض الرؤية إلى "صفر تقريباً" أو "شبه معدوم".
تم نقل 29 مصاباً إلى المستشفيات المحلية، ولم تُحدد بعد درجة خطورة إصاباتهم، بينما أكدت الشرطة أن أربعة أشخاص فارقوا الحياة في موقع الحادث أو أثناء نقلهم.
أغلق الطريق السريع في الاتجاهين جنوب بويبلو، واستمر الإغلاق لساعات طويلة حتى تم فتح الاتجاه الجنوبي جزئياً بعد ظهر اليوم، بينما ظل الاتجاه الشمالي مغلقاً لفترة أطول لإزالة الحطام وإجراء التحقيقات.
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
إصابة خمسة أشخاص في انفجار بكنيسة بولاية نيويورك
أمس, 23:15 GMT
أكدت شرطة الولاية أن الحادث شمل مركبات متعددة الأنواع، وأن التحقيق الأولي يركز على العوامل الجوية كسبب رئيسي، مع استبعاد حالياً عوامل أخرى مثل السرعة الزائدة أو القيادة تحت التأثير.
وجهت السلطات نداءً عاجلاً للسائقين بتجنب المنطقة تماماً حتى يتم رفع الإغلاق الكامل وتحسين الرؤية.
