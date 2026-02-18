https://sarabic.ae/20260218/أربعة-قتلى-و29-جريحا-في-حادث-تصادم-30-مركبة-بولاية-كولورادو-الأمريكية-1110471386.html
أربعة قتلى و29 جريحا في حادث تصادم 30 مركبة بولاية كولورادو الأمريكية
أربعة قتلى و29 جريحا في حادث تصادم 30 مركبة بولاية كولورادو الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 29 آخرين في حادث سير ضخم شمل 30 مركبة في ولاية كولورادو الأمريكية. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T01:15+0000
2026-02-18T01:15+0000
2026-02-18T01:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
حوادث
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110471223_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_820c058ee4b7063b71513f17db52ba78.jpg
أرجعت التحقيقات الأولية السبب الرئيسي إلى "ظروف الـ'brown out'" الناتجة عن رياح قوية بلغت سرعتها أكثر من 60 ميلاً في الساعة، حملت كميات هائلة من الغبار والتراب، مما تسبب في انخفاض الرؤية إلى "صفر تقريباً" أو "شبه معدوم".تم نقل 29 مصاباً إلى المستشفيات المحلية، ولم تُحدد بعد درجة خطورة إصاباتهم، بينما أكدت الشرطة أن أربعة أشخاص فارقوا الحياة في موقع الحادث أو أثناء نقلهم. أغلق الطريق السريع في الاتجاهين جنوب بويبلو، واستمر الإغلاق لساعات طويلة حتى تم فتح الاتجاه الجنوبي جزئياً بعد ظهر اليوم، بينما ظل الاتجاه الشمالي مغلقاً لفترة أطول لإزالة الحطام وإجراء التحقيقات.أكدت شرطة الولاية أن الحادث شمل مركبات متعددة الأنواع، وأن التحقيق الأولي يركز على العوامل الجوية كسبب رئيسي، مع استبعاد حالياً عوامل أخرى مثل السرعة الزائدة أو القيادة تحت التأثير. وجهت السلطات نداءً عاجلاً للسائقين بتجنب المنطقة تماماً حتى يتم رفع الإغلاق الكامل وتحسين الرؤية.
https://sarabic.ae/20260217/إصابة-خمسة-أشخاص-في-انفجار-بكنيسة-بولاية-نيويورك-1110470925.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110471223_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_e203599b0d13bb0b61f686681c26cc9c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, حوادث, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, حوادث, العالم
أربعة قتلى و29 جريحا في حادث تصادم 30 مركبة بولاية كولورادو الأمريكية
01:15 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 01:36 GMT 18.02.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 29 آخرين في حادث سير ضخم شمل 30 مركبة في ولاية كولورادو الأمريكية.
أرجعت التحقيقات الأولية السبب الرئيسي إلى "ظروف الـ'brown out'" الناتجة عن رياح قوية بلغت سرعتها أكثر من 60 ميلاً في الساعة، حملت كميات هائلة من الغبار والتراب، مما تسبب في انخفاض الرؤية
إلى "صفر تقريباً" أو "شبه معدوم".
تم نقل 29 مصاباً إلى المستشفيات المحلية، ولم تُحدد بعد درجة خطورة إصاباتهم
، بينما أكدت الشرطة أن أربعة أشخاص فارقوا الحياة في موقع الحادث أو أثناء نقلهم.
أغلق الطريق السريع في الاتجاهين جنوب بويبلو، واستمر الإغلاق لساعات طويلة حتى تم فتح الاتجاه الجنوبي جزئياً بعد ظهر اليوم، بينما ظل الاتجاه الشمالي مغلقاً لفترة أطول لإزالة الحطام وإجراء التحقيقات.
أكدت شرطة الولاية أن الحادث شمل مركبات متعددة الأنواع، وأن التحقيق الأولي يركز على العوامل الجوية كسبب رئيسي، مع استبعاد حالياً عوامل أخرى مثل السرعة الزائدة أو القيادة تحت التأثير.
وجهت السلطات نداءً عاجلاً للسائقين بتجنب المنطقة تماماً حتى يتم رفع الإغلاق الكامل وتحسين الرؤية.