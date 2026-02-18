إعلام: الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها من سوريا خلال شهرين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/إعلام-الولايات-المتحدة-تعتزم-سحب-جميع-قواتها-من-سوريا-خلال-شهرين-1110508002.html
إعلام: الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها من سوريا خلال شهرين
إعلام: الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها من سوريا خلال شهرين
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت إجراءات سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي من سوريا، في خطوة تنهي عملية عسكرية أمريكية... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T20:53+0000
2026-02-18T20:53+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أحمد الشرع
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103767/09/1037670905_0:568:4053:2848_1920x0_80_0_0_89b4744a84675366cca8a83ce51c532f.jpg
ونقلت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، عن 3 مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الجيش الأمريكي أنهى بالفعل انسحابه من حامية قاعدة التنف الواقعة عند الحدود السورية الأردنية العراقية.وأوضحت أن واشنطن أنهت انسحابها من قاعدة "الشدادي" شمال شرق سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ستنسحب من المواقع المتبقية خلال الشهرين المقبلين.وتنتهج إدارة الرئيس الأمريكي نهجا دبلوماسيا جديدا مع سوريا منذ رحيل حكومة الأسد، وتولى أحمد الشرع رئاسة البلاد للفترة الانتقالية، شمل ذلك رفع العقوبات عن دمشق وخطوات أخرى لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالتزامن مع تأكيد سوريا تركيزها على الملفات الاقتصادية والتعافي من آثار الحرب التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان.ومنذ تولي الشرع السلطة بعد رحيل حكومة الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، يحاول تجاوز الأزمات والخلافات الخارجية والداخلية ويؤكد حرصه على التركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تساعد سوريا في مواجهة التحديات والصعاب التي ارتبطت بالحرب خلال أكثر من عقد من الزمان.
https://sarabic.ae/20260212/القيادة-المركزية-الأمريكية-تؤكد-اكتمال-انسحاب-قواتها-من-قاعدة-التنف-في-سوريا-1110298116.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103767/09/1037670905_256:0:4053:2848_1920x0_80_0_0_af4dd6d91e53a337ea4277a24114b3e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, دونالد ترامب
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, دونالد ترامب

إعلام: الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها من سوريا خلال شهرين

20:53 GMT 18.02.2026
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت إجراءات سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي من سوريا، في خطوة تنهي عملية عسكرية أمريكية استمرت قرابة عقد داخل البلاد.
ونقلت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، عن 3 مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الجيش الأمريكي أنهى بالفعل انسحابه من حامية قاعدة التنف الواقعة عند الحدود السورية الأردنية العراقية.
وأوضحت أن واشنطن أنهت انسحابها من قاعدة "الشدادي" شمال شرق سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ستنسحب من المواقع المتبقية خلال الشهرين المقبلين.
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد اكتمال انسحاب قواتها من قاعدة "التنف" في سوريا
12 فبراير, 16:02 GMT
وتنتهج إدارة الرئيس الأمريكي نهجا دبلوماسيا جديدا مع سوريا منذ رحيل حكومة الأسد، وتولى أحمد الشرع رئاسة البلاد للفترة الانتقالية، شمل ذلك رفع العقوبات عن دمشق وخطوات أخرى لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالتزامن مع تأكيد سوريا تركيزها على الملفات الاقتصادية والتعافي من آثار الحرب التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان.
ومنذ تولي الشرع السلطة بعد رحيل حكومة الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، يحاول تجاوز الأزمات والخلافات الخارجية والداخلية ويؤكد حرصه على التركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تساعد سوريا في مواجهة التحديات والصعاب التي ارتبطت بالحرب خلال أكثر من عقد من الزمان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала