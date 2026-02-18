https://sarabic.ae/20260218/إعلام-الولايات-المتحدة-تعتزم-سحب-جميع-قواتها-من-سوريا-خلال-شهرين-1110508002.html
إعلام: الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها من سوريا خلال شهرين
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت إجراءات سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي من سوريا، في خطوة تنهي عملية عسكرية أمريكية
ونقلت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، عن 3 مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الجيش الأمريكي أنهى بالفعل انسحابه من حامية قاعدة التنف الواقعة عند الحدود السورية الأردنية العراقية.وأوضحت أن واشنطن أنهت انسحابها من قاعدة "الشدادي" شمال شرق سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ستنسحب من المواقع المتبقية خلال الشهرين المقبلين.وتنتهج إدارة الرئيس الأمريكي نهجا دبلوماسيا جديدا مع سوريا منذ رحيل حكومة الأسد، وتولى أحمد الشرع رئاسة البلاد للفترة الانتقالية، شمل ذلك رفع العقوبات عن دمشق وخطوات أخرى لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالتزامن مع تأكيد سوريا تركيزها على الملفات الاقتصادية والتعافي من آثار الحرب التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان.ومنذ تولي الشرع السلطة بعد رحيل حكومة الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، يحاول تجاوز الأزمات والخلافات الخارجية والداخلية ويؤكد حرصه على التركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تساعد سوريا في مواجهة التحديات والصعاب التي ارتبطت بالحرب خلال أكثر من عقد من الزمان.
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت إجراءات سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي من سوريا، في خطوة تنهي عملية عسكرية أمريكية استمرت قرابة عقد داخل البلاد.
ونقلت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، عن 3 مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الجيش الأمريكي أنهى بالفعل انسحابه من حامية قاعدة التنف
الواقعة عند الحدود السورية الأردنية العراقية.
وأوضحت أن واشنطن أنهت انسحابها من قاعدة "الشدادي" شمال شرق سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ستنسحب من المواقع المتبقية
خلال الشهرين المقبلين.
وتنتهج إدارة الرئيس الأمريكي نهجا دبلوماسيا جديدا مع سوريا منذ رحيل حكومة الأسد، وتولى أحمد الشرع رئاسة البلاد للفترة الانتقالية، شمل ذلك رفع العقوبات عن دمشق وخطوات أخرى لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالتزامن مع تأكيد سوريا تركيزها على الملفات الاقتصادية والتعافي من آثار الحرب
التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان.
ومنذ تولي الشرع السلطة بعد رحيل حكومة الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، يحاول تجاوز الأزمات والخلافات الخارجية والداخلية ويؤكد حرصه على التركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تساعد سوريا في مواجهة التحديات والصعاب التي ارتبطت بالحرب خلال أكثر من عقد من الزمان.