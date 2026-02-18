https://sarabic.ae/20260218/استطلاع-رأي-واحد-من-كل-5-أوروبيين-يفضل-الديكتاتورية-على-الديمقراطية-1110472931.html
استطلاع رأي: واحد من كل 5 أوروبيين يفضل الديكتاتورية على الديمقراطية
استطلاع رأي: واحد من كل 5 أوروبيين يفضل الديكتاتورية على الديمقراطية
سبوتنيك عربي
أفاد استطلاع رأي أجرته مؤسسة "أباوت بيبول"، أن "واحدًا من كل 5 أوروبيين (22%) يعتقد أن الديكتاتورية، في بعض الحالات، خيار أفضل من الديمقراطية، وأن أقل من نصف... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
الديكتاتورية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101071203_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25d249a3b36322cf66b4c7a485d96434.jpg
وأضاف التقرير الصادر يوم أمس الثلاثاء، أن "واحدًا من كل 4 مستطلعين (26%) وافق على العبارة التالية: "لو كان هناك قائد كفؤ وفعال في بلدي، لما مانعتُ من تقييده للحقوق الديمقراطية وعدم خضوعه للمساءلة أمام المواطنين عن أفعاله".ومع ذلك، يعارض 69% على الأقل من المستطلعين الحكم الاستبدادي.وأُجري الاستطلاع في الفترة من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وشمل سكان اليونان وفرنسا والسويد والمملكة المتحدة ورومانيا.
استطلاع رأي: واحد من كل 5 أوروبيين يفضل الديكتاتورية على الديمقراطية
أفاد استطلاع رأي أجرته مؤسسة "أباوت بيبول"، أن "واحدًا من كل 5 أوروبيين (22%) يعتقد أن الديكتاتورية، في بعض الحالات، خيار أفضل من الديمقراطية، وأن أقل من نصف المشاركين في الاستطلاع يثقون بالاتحاد الأوروبي".
وأضاف التقرير الصادر يوم أمس الثلاثاء، أن "واحدًا من كل 4 مستطلعين (26%) وافق على العبارة التالية: "لو كان هناك قائد كفؤ وفعال في بلدي، لما مانعتُ من تقييده للحقوق الديمقراطية وعدم خضوعه للمساءلة أمام المواطنين عن أفعاله".
ومع ذلك، يعارض 69% على الأقل من المستطلعين الحكم الاستبدادي.
ووفقًا للتقرير، أعرب نحو 76% من اليونانيين المشاركين في الاستطلاع، عن استيائهم من أداء الديمقراطية في بلادهم، مقارنةً بـ68% في فرنسا، و66% في رومانيا، و42% في المملكة المتحدة، و32% في السويد.
وفيما يتعلق بالثقة في المؤسسات السياسية، أشار التقرير إلى أن "43% فقط من المستطلعة آراؤهم يثقون بالاتحاد الأوروبي، و27% يثقون بوسائل الإعلام، و24% يثقون بالأحزاب السياسية".
وأُجري الاستطلاع في الفترة من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وشمل سكان اليونان وفرنسا والسويد
والمملكة المتحدة ورومانيا.