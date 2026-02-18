https://sarabic.ae/20260218/استطلاع-رأي-واحد-من-كل-5-أوروبيين-يفضل-الديكتاتورية-على-الديمقراطية-1110472931.html

استطلاع رأي: واحد من كل 5 أوروبيين يفضل الديكتاتورية على الديمقراطية

استطلاع رأي: واحد من كل 5 أوروبيين يفضل الديكتاتورية على الديمقراطية

أفاد استطلاع رأي أجرته مؤسسة "أباوت بيبول"، أن "واحدًا من كل 5 أوروبيين (22%) يعتقد أن الديكتاتورية، في بعض الحالات، خيار أفضل من الديمقراطية، وأن أقل من نصف... 18.02.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف التقرير الصادر يوم أمس الثلاثاء، أن "واحدًا من كل 4 مستطلعين (26%) وافق على العبارة التالية: "لو كان هناك قائد كفؤ وفعال في بلدي، لما مانعتُ من تقييده للحقوق الديمقراطية وعدم خضوعه للمساءلة أمام المواطنين عن أفعاله".ومع ذلك، يعارض 69% على الأقل من المستطلعين الحكم الاستبدادي.وأُجري الاستطلاع في الفترة من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وشمل سكان اليونان وفرنسا والسويد والمملكة المتحدة ورومانيا.

