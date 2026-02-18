عربي
https://sarabic.ae/20260218/البيت-الأبيض-تعهدات-أعضاء-مجلس-السلام-ستتجاوز-5-مليارات-دولار-لدعم-غزة-1110504526.html
البيت الأبيض: تعهدات أعضاء مجلس السلام ستتجاوز 5 مليارات دولار لدعم غزة
البيت الأبيض: تعهدات أعضاء مجلس السلام ستتجاوز 5 مليارات دولار لدعم غزة
سبوتنيك عربي
أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيستضيف غدا الخميس 19 فبراير/ شباط، اجتماعا لـ"مجلس السلام" يتضمن تعهدات من الدول الأعضاء بالمجلس لدعم غزة.
2026-02-18T19:21+0000
2026-02-18T19:21+0000
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109523094_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_0ac50f887424177e2567c42df52932d0.jpg
جاء ذلك في إحاطة صحفية أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، قالت فيها إن حجم التعهدات ستتجاوز 5 مليارات دولار لدعم غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
https://sarabic.ae/20260218/سموتريتش-هدفنا-المقبل-هو-إلغاء-اتفاقيات-أوسلو-وتشجيع-هجرة-الفلسطينيين-من-غزة-والضفة-الغربية-1110478996.html
https://sarabic.ae/20260212/إعلام-ترامب-يعتزم-الإعلان-عن-خطة-تمويل-غزة-وإرسال-قوات-في-أول-اجتماع-لمجلس-السلام-1110305638.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109523094_53:0:941:666_1920x0_80_0_0_7f90d2657816871758a8b3881f0198f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, إسرائيل

البيت الأبيض: تعهدات أعضاء مجلس السلام ستتجاوز 5 مليارات دولار لدعم غزة

19:21 GMT 18.02.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق "مجلس السلام" في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيستضيف غدا الخميس 19 فبراير/ شباط، اجتماعا لـ"مجلس السلام" يتضمن تعهدات من الدول الأعضاء بالمجلس لدعم غزة.
جاء ذلك في إحاطة صحفية أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، قالت فيها إن حجم التعهدات ستتجاوز 5 مليارات دولار لدعم غزة.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
سموتريتش: هدفنا المقبل هو إلغاء اتفاقيات أوسلو وتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية
08:44 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وفي 22 يناير/ كانون الثاني 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.
وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
إعلام: ترامب يعتزم الإعلان عن خطة تمويل غزة وإرسال قوات في أول اجتماع لمجلس السلام
12 فبراير, 19:42 GMT
ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.
وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
