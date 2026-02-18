https://sarabic.ae/20260218/البيت-الأبيض-تعهدات-أعضاء-مجلس-السلام-ستتجاوز-5-مليارات-دولار-لدعم-غزة-1110504526.html

البيت الأبيض: تعهدات أعضاء مجلس السلام ستتجاوز 5 مليارات دولار لدعم غزة

البيت الأبيض: تعهدات أعضاء مجلس السلام ستتجاوز 5 مليارات دولار لدعم غزة

سبوتنيك عربي

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيستضيف غدا الخميس 19 فبراير/ شباط، اجتماعا لـ"مجلس السلام" يتضمن تعهدات من الدول الأعضاء بالمجلس لدعم غزة. 18.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-18T19:21+0000

2026-02-18T19:21+0000

2026-02-18T19:21+0000

العالم

أخبار العالم الآن

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109523094_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_0ac50f887424177e2567c42df52932d0.jpg

جاء ذلك في إحاطة صحفية أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، قالت فيها إن حجم التعهدات ستتجاوز 5 مليارات دولار لدعم غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.

https://sarabic.ae/20260218/سموتريتش-هدفنا-المقبل-هو-إلغاء-اتفاقيات-أوسلو-وتشجيع-هجرة-الفلسطينيين-من-غزة-والضفة-الغربية-1110478996.html

https://sarabic.ae/20260212/إعلام-ترامب-يعتزم-الإعلان-عن-خطة-تمويل-غزة-وإرسال-قوات-في-أول-اجتماع-لمجلس-السلام-1110305638.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, إسرائيل