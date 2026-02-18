https://sarabic.ae/20260218/الحرس-الثوري-الإيراني-يجري-تدريبات-على-إغلاق-مضيق-هرمز-1110495094.html

الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات على "إغلاق مضيق هرمز"

الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات على "إغلاق مضيق هرمز"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الحرس الثوري الإيراني أجرى تدريبات بحرية عسكرية على إغلاق "مضيق هرمز" بمنطقة الخليج. 18.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-18T14:55+0000

2026-02-18T14:55+0000

2026-02-18T14:55+0000

الحرس الثوري الإيراني

أخبار إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102273/78/1022737824_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_16708fad3c239f590556c14d6af85931.jpg

وذكرت الوسائل الإعلامية المحلية، مساء اليوم الأربعاء، أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أغلقت الممر المائي الحيوي أمام حركة الملاحة البحرية لعدة ساعات.وأكدت أنه تم إغلاق الممر المائي الحيوي وذلك من خلال إجراء مناورة واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، أن "قرار إغلاق مضيق هرمز ليس بيد القيادة الميدانية، بل يعود إلى كبار قادة النظام في البلاد"، مؤكدًا في الوقت ذاته جاهزية قواته لتنفيذ القرار فور صدوره.ونقل موقع "ديده بان إيران"، عن الأدميرال تنكسيري، الذي يشرف على الجزء الرئيسي من مناورات القوات البحرية في المضيق، قوله إن "مسألة الإغلاق عند الضرورة تخضع لتقدير المستويات العليا من القيادة"، مضيفًا: "بصفتي عسكريا، نحن مستعدون لتنفيذ أي توجيهات تصدر إلينا".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، "إغلاق مضيق هرمز لساعات عدة"، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الرئيسية من مناورة عسكرية تحمل اسم "السيطرة الذكية على مضيق هرمز"، حيث أفاد التلفزيون الإيراني بأن الحرس الثوري أغلق المضيق مؤقتًا لأغراض أمنية خلال تنفيذ المناورة، في إطار ما وصفه بتعزيز الجاهزية الدفاعية ورفع مستوى التنسيق العملياتي.ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل الطاقة في العالم، ما يجعل أي إجراءات عسكرية أو أمنية فيه محط اهتمام إقليمي ودولي واسع.وأعلن إعلام رسمي إيراني، الاثنين الماضي، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استخدمت مسيرات جديدة ضد أهداف بحرية وجوية في مناورات تحت اسم "التحكم الذكي بمضيق هرمز".وخلال المناورات، "تم اختبار صواريخ كروز عُززت القوة التفجيرية لرؤوسها وزودت بأنظمة تفشل عبر أساليب الحرب الالكترونية".

https://sarabic.ae/20260216/خبير-إيراني-مناورات-الحرس-الثوري-في-مضيق-هرمز-رسالة-جهوزية-لواشنطن-قبيل-المفاوضات-1110435195.html

https://sarabic.ae/20260216/مسيرات-سرية-وصواريخ-ذكية-الحرس-الثوري-يختتم-المرحلة-الأولى-من-مناورات-مضيق-هرمز-1110437504.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرس الثوري الإيراني, أخبار إيران, العالم, الأخبار