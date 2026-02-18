https://sarabic.ae/20260218/الكرملين-أعضاء-الوفد-الروسي-المشارك-بمحادثات-جنيف-سيقدمون-تقريرا-إلى-بوتين-بأقرب-فرصة-1110501821.html

الكرملين: أعضاء الوفد الروسي المشارك بمحادثات جنيف سيقدمون تقريرا إلى بوتين بأقرب فرصة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه لم تتوفر بعد أي معلومات حول مكان انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا. 18.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف، للصحفيين ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لا يمكن قول أي شيء حتى الآن".وأوضح المتحدث باسم الرئيس الروسي أن أعضاء الوفد الروسي المشارك في محادثات السلام الأوكرانية في جنيف سيقدمون تقريرًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول نتائج محادثاتهم في أقرب فرصة.وقال ردًا على سؤال آخر: "سيصلون قريبًا، وستكون لديهم النتائج. من السابق لأوانه طرح مثل هذه الأسئلة".كما سُئل عن موقف أوكرانيا، فأجاب: "لا أستطيع التعليق. نحن ننتظر المعلومات". ورداً على سؤال حول تقييم روسيا لمشاركة الولايات المتحدة في المحادثات، صرّح المتحدث باسم الكرملين: "من السابق لأوانه التقييم".وأفاد مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي في محادثات جنيف، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، بأنه أجرى اجتماعا مغلقا مع الطرف الأوكراني فقط.وأكد ميدينسكي للصحفيين إجراء المباحثات المغلقة مع الطرف الأوكراني في جنيف، لمدة ساعتين، عقب اختتام الاجتماع الثلاثي (الذي ضم الولايات المتحدة الأمريكية).وأشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد، وأكد أنه يجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.

