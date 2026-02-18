https://sarabic.ae/20260218/المفوضية-الأوروبية-تقترح-خطة-تسليحية-للجانب-الشرقية--1110496576.html
قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، خطة دعم لدول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، تتضمن زيادة التمويل الدفاعي وتعزيز أمن الحدود. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
وعرضت المفوضية الأوروبية خطة الدعم لبلدان الاتحاد الأروبي التي تحد روسيا وبلاروسيا وأوكرانيا، وهي فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا.ووفقا لهذة الوثيقة فإن هذه الخطة تشمل زيادة التمويل في المجال العسكري، وزيادة التنسيق على الحدود، ومراقبة الأمن الداخلي، وتطوير شبكات الموصلات والبنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج للأمن والتنمية.ومن بين أولويات المفوضية الأوروبية، تجديد الطرق والسكك الحديدية والممرات البحرية ودعم أهم المشاريع العابرة للحدود.ويتضمن المخطط بشكل منفصل منشأة "إيست إنفست" الجديدة، التي تهدف، كما ورد في الوثيقة، إلى "تحفيز الاستثمار" في المناطق الشرقية للاتحاد الأوروبي.ووفقًا لعرض المفوضية الأوروبية، من المقرر تقديم دعم قروض بقيمة 28 مليار يورو للدول المؤهلة بحلول نهاية عام 2027، بمشاركة مؤسسات مالية دولية وبنوك تنمية وطنية.علاوة على ذلك، من المقرر استخدام أموال من صندوق التنمية الإقليمية للاتحاد الأوروبي لتنمية المناطق الشرقية للاتحاد الأوروبي.
المفوضية الأوروبية تقترح خطة لعسكرة الجانب الشرقي على الحدود مع روسيا
15:29 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 15:45 GMT 18.02.2026)
قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، خطة دعم لدول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، تتضمن زيادة التمويل الدفاعي وتعزيز أمن الحدود.
وعرضت المفوضية الأوروبية خطة الدعم لبلدان الاتحاد الأروبي
التي تحد روسيا وبلاروسيا وأوكرانيا، وهي فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا.
ووفقا لهذة الوثيقة فإن هذه الخطة تشمل زيادة التمويل في المجال العسكري، وزيادة التنسيق على الحدود، ومراقبة الأمن الداخلي، وتطوير شبكات الموصلات والبنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج للأمن والتنمية.
ومن بين أولويات المفوضية الأوروبية، تجديد الطرق والسكك الحديدية والممرات البحرية ودعم أهم المشاريع العابرة للحدود.
ترمي هذه التغييرات إلى "إعادة توجيه بنية الموصلات للمناطق الشرقية لتقليل اعتمادها على الروابط اللوجستية القائمة مع روسيا وبلاروسيا".
ويتضمن المخطط بشكل منفصل منشأة "إيست إنفست" الجديدة، التي تهدف، كما ورد في الوثيقة، إلى "تحفيز الاستثمار" في المناطق الشرقية للاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لعرض المفوضية الأوروبية، من المقرر تقديم دعم قروض بقيمة 28 مليار يورو للدول المؤهلة بحلول نهاية عام 2027، بمشاركة مؤسسات مالية دولية وبنوك تنمية وطنية.
علاوة على ذلك، من المقرر استخدام أموال من صندوق التنمية الإقليمية للاتحاد الأوروبي لتنمية المناطق الشرقية للاتحاد الأوروبي.