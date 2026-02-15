https://sarabic.ae/20260215/محلل-سعودي-خلافات-أوربان-وزيلينسكي-تكشف-الانقسام-الأوروبي-حول-دعم-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-1110378419.html
محلل سعودي: خلافات أوربان وزيلينسكي تكشف الانقسام الأوروبي حول دعم انضمام أوكرانيا للاتحاد
محلل سعودي: خلافات أوربان وزيلينسكي تكشف الانقسام الأوروبي حول دعم انضمام أوكرانيا للاتحاد
أكد المحلل السياسي السعودي، سعد الحامد، اليوم الأحد، أن "الخلافات الراهنة بين زيلينسكي ورئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، تتجاوز كونها توترات شخصية عابرة،...
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "التباين الجيوسياسي يمثل جوهر هذا الصراع، إذ يرهن زيلينسكي مستقبل بلاده بالاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي والهياكل الغربية، في حين يتبنى أوربان سياسة نفعية وبرجماتية تجاه روسيا ترفض تسريع انضمام أوكرانيا أو تقديم دعم أوروبي غير مشروط لها".وأشار الحامد إلى "وجود تقاطع واضح في الرؤى بين أوربان والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بمسألة التوسع في التكتلات الدولية مثل حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي، وانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي"، مبينا أن "أوربان يتوافق مع مقاربة ترامب تجاه روسيا ويعارض بشكل قاطع انضمام كييف للحلف".وشدد المحلل السعودي على "صحة المخاوف المتعلقة بالإنهاك الاقتصادي والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي، نتيجة الضغوط المرتبطة بانضمام أوكرانيا وما يتبعها من ارتفاع في أسعار الطاقة ومعدلات التضخم"، لافتا إلى أن "التحالفات الدولية تقوم على التوافق رغم أن اتخاذ القرارات المصيرية يتطلب إجماعا قد يكون من الصعب تحقيقه في ظل هذه الانقسامات".
وائل مجدي
أكد المحلل السياسي السعودي، سعد الحامد، اليوم الأحد، أن "الخلافات الراهنة بين زيلينسكي ورئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، تتجاوز كونها توترات شخصية عابرة، لتشكل صداما عميقا في الرؤى الاستراتيجية والتوجهات السياسية".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "التباين الجيوسياسي يمثل جوهر هذا الصراع، إذ يرهن زيلينسكي مستقبل بلاده بالاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي والهياكل الغربية، في حين يتبنى أوربان سياسة نفعية وبرجماتية تجاه روسيا ترفض تسريع انضمام أوكرانيا أو تقديم دعم أوروبي غير مشروط لها".
وأضاف المحلل السياسي أن "ملف الأقليات والحسابات السياسية الداخلية لكل من الزعيمين يعمقان الفجوة بينهما"، مشيرا إلى أن "أوربان يستهدف قاعدة قومية محافظة ويصور نفسه مدافعا عن السيادة الوطنية ضد بيروقراطية بروكسل، بينما يصرّ زيلينسكي على إظهار الصلابة في مواجهة أي طرف يعرقل مسار بلاده نحو أوروبا".
وأشار الحامد إلى "وجود تقاطع واضح في الرؤى بين أوربان والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بمسألة التوسع في التكتلات الدولية مثل حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي، وانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
"، مبينا أن "أوربان يتوافق مع مقاربة ترامب تجاه روسيا ويعارض بشكل قاطع انضمام كييف للحلف".
وقال الحامد: إن "هناك انقساما دوليا حول توسعة الاتحاد الأوروبي، فبينما يرى البعض أنها تعزز النفوذ الجيوسياسي، يُبدي آخرون تحفظات شديدة من أن انضمام دولة في حالة حرب سيخلق انقسامات داخلية حادة، ويزيد من الأعباء الاقتصادية التي تنهك الجسم الأوروبي وتعمق الفجوة بين أعضائه".
وشدد المحلل السعودي على "صحة المخاوف المتعلقة بالإنهاك الاقتصادي والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي، نتيجة الضغوط المرتبطة بانضمام أوكراني
ا وما يتبعها من ارتفاع في أسعار الطاقة ومعدلات التضخم"، لافتا إلى أن "التحالفات الدولية تقوم على التوافق رغم أن اتخاذ القرارات المصيرية يتطلب إجماعا قد يكون من الصعب تحقيقه في ظل هذه الانقسامات".