خبير مصري لـ"سبوتنيك": التلاسن بين أوربان وزيلينسكي يؤكد أن دعم أوروبا لأوكرانيا رهان خاسر
وقال غباشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن المجر تدرك جيدًا مدى حساسية الملف الأوكراني بالنسبة لروسيا باعتبار أوكرانيا إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، مشيرًا إلى أن دول أوروبا الشرقية تعي تمامًا القيمة الاستراتيجية والأمنية لهذه الدول بالنسبة لروسيا.وأضاف أن مسألة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو تمثل استفزازًا مباشرًا لروسيا في المقام الأول، وهو ما يفسر حرص المجر على الحفاظ على مسافة جيدة وتوازن دقيق بين عضويتها في الاتحاد الأوروبي وعلاقاتها الطيبة مع موسكو.وأوضح الأمين العام لمركز الفارابي وجود تناغم واضح بين رؤية أوربان وترامب فيما يتعلق بضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، حيث لا ترغب الولايات المتحدة في هذا الضم، ووصول الاستفزاز لروسيا إلى درجة الصدام الحتمي.وشدد غباشي على أن الخلاف المتصاعد يثبت صحة الرؤية الروسية بأن دعم كييف هو رهان خاسر استنزف العالم الغربي كثيرًا، رغم محاولات ألمانيا وفرنسا حشد الدعم، مبينًا أن الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر من الصراع، خاصة ألمانيا التي عانت من تعويض الغاز الروسي وارتفاع التضخم وإغلاق 1200 من كبريات المصانع الأوروبية.وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد وجه، في وقت سابق من اليوم السبت، انتقادا لزيلينسكي، عقب تصريحات أدلى بها الأخير خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، سخر فيها من أوربان قائلا إنه يفكر في "نمو بطنه" بدلا من تعزيز الجيش.وردّ أوربان عبر منشور على منصة "إكس"، شكر فيه زيلينسكي بسخرية على ما وصفه بـ"الخطاب الانتخابي" الذي يروّج لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن كييف "تخطئ في فهم جوهر النقاش".وفي وقت سابق، أعرب أوربان في مناسبات سابقة عن رفضه منح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا يحق لها فرض شروطها وهي لا تزال دولة مرشحة للانضمام.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف رئيس الورزاء المجري فيكتور أوربان بأنه صديق حقيقي، ومناضل، وفائز، ووعد بدعمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وسيزور وزير الخارجية الأمريكي روبيو المجر نهاية هذا الأسبوع، وسيسافر أوربان إلى واشنطن للقاء ترامب والمشاركة في حفل افتتاح "مجلس السلام" الأسبوع المقبل.
أكد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الخلافات والتلاسن بين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وزيلينسكي يأتي بسبب إصرار أوكرانيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وقال غباشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن المجر
تدرك جيدًا مدى حساسية الملف الأوكراني بالنسبة لروسيا باعتبار أوكرانيا إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، مشيرًا إلى أن دول أوروبا الشرقية تعي تمامًا القيمة الاستراتيجية والأمنية لهذه الدول بالنسبة لروسيا.
وأضاف أن مسألة انضمام أوكرانيا
لحلف الناتو تمثل استفزازًا مباشرًا لروسيا في المقام الأول، وهو ما يفسر حرص المجر على الحفاظ على مسافة جيدة وتوازن دقيق بين عضويتها في الاتحاد الأوروبي وعلاقاتها الطيبة مع موسكو.
واعتبر غباشي أن الملاسنات والمناوشات الدائرة بين أوربان وزيلينسكي مرتبطة بهذا الشأن، خاصة في ظل إصرار الأخير على الاحتماء بالاتحاد الأوروبي، حتى لو كان ذلك على حساب منظومة الأمن الدولي للاتحاد الأوروبي.
وأوضح الأمين العام لمركز الفارابي وجود تناغم واضح بين رؤية أوربان وترامب فيما يتعلق بضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، حيث لا ترغب الولايات المتحدة
في هذا الضم، ووصول الاستفزاز لروسيا إلى درجة الصدام الحتمي.
وشدد غباشي على أن الخلاف المتصاعد يثبت صحة الرؤية الروسية بأن دعم كييف هو رهان خاسر استنزف العالم الغربي كثيرًا، رغم محاولات ألمانيا وفرنسا حشد الدعم، مبينًا أن الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر من الصراع، خاصة ألمانيا التي عانت من تعويض الغاز الروسي وارتفاع التضخم وإغلاق 1200 من كبريات المصانع الأوروبية.
وأشار غباشي إلى أن استمرار الدعم قد يدفع نحو انقسام داخلي حاد بين دول أوروبا ويحدث شرخًا في حلف الناتو، لافتًا إلى أن مؤتمر ميونخ يناقش حاليًا مستقبل الحلف والاتحاد الأوروبي في ظل الحديث عن تعدد الأقطاب وانقسام الدول الأوروبية حول طبيعة علاقتها مع واشنطن، ورغبتها في بناء قوة ذاتية للتخلص من الهيمنة الأمريكية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يعيش حاليًا أضعف حالاته على الإطلاق.
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
قد وجه، في وقت سابق من اليوم السبت، انتقادا لزيلينسكي، عقب تصريحات أدلى بها الأخير خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، سخر فيها من أوربان قائلا إنه يفكر في "نمو بطنه" بدلا من تعزيز الجيش.
وردّ أوربان عبر منشور على منصة "إكس"، شكر فيه زيلينسكي بسخرية على ما وصفه بـ"الخطاب الانتخابي" الذي يروّج لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن كييف "تخطئ في فهم جوهر النقاش".
قال أوربان: "هذا النقاش لا يدور حولي ولا حولك، بل يدور حول مستقبل المجر وأوكرانيا وأوروبا. ولهذا السبب تحديداً لا يمكنكم أن تصبحوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق، أعرب أوربان في مناسبات سابقة عن رفضه منح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي
، معتبرا أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا يحق لها فرض شروطها وهي لا تزال دولة مرشحة للانضمام.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف رئيس الورزاء المجري فيكتور أوربان بأنه صديق حقيقي، ومناضل، وفائز، ووعد بدعمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "فيكتور أوربان قائد قويٌ بحق، أثبت بالفعل قدرته على تحقيق نتائج باهرة
. إنه يناضل بلا كلل من أجل بلاده وشعبه العظيمين، ويحبهما بقدر ما أحب الولايات المتحدة الأمريكية".
وسيزور وزير الخارجية الأمريكي روبيو المجر نهاية هذا الأسبوع، وسيسافر أوربان إلى واشنطن للقاء ترامب والمشاركة في حفل افتتاح "مجلس السلام" الأسبوع المقبل.