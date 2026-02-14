خبير مصري لـ"سبوتنيك": التلاسن بين أوربان وزيلينسكي يؤكد أن دعم أوروبا لأوكرانيا رهان خاسر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير مصري لـ"سبوتنيك": التلاسن بين أوربان وزيلينسكي يؤكد أن دعم أوروبا لأوكرانيا رهان خاسر
خبير مصري لـ"سبوتنيك": التلاسن بين أوربان وزيلينسكي يؤكد أن دعم أوروبا لأوكرانيا رهان خاسر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
خبير مصري لـ"سبوتنيك": التلاسن بين أوربان وزيلينسكي يؤكد أن دعم أوروبا لأوكرانيا رهان خاسر

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الخلافات والتلاسن بين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وزيلينسكي يأتي بسبب إصرار أوكرانيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وقال غباشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن المجر تدرك جيدًا مدى حساسية الملف الأوكراني بالنسبة لروسيا باعتبار أوكرانيا إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، مشيرًا إلى أن دول أوروبا الشرقية تعي تمامًا القيمة الاستراتيجية والأمنية لهذه الدول بالنسبة لروسيا.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
أوربان يرد على زيلينسكي: لهذا السبب لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
18:55 GMT
وأضاف أن مسألة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو تمثل استفزازًا مباشرًا لروسيا في المقام الأول، وهو ما يفسر حرص المجر على الحفاظ على مسافة جيدة وتوازن دقيق بين عضويتها في الاتحاد الأوروبي وعلاقاتها الطيبة مع موسكو.

واعتبر غباشي أن الملاسنات والمناوشات الدائرة بين أوربان وزيلينسكي مرتبطة بهذا الشأن، خاصة في ظل إصرار الأخير على الاحتماء بالاتحاد الأوروبي، حتى لو كان ذلك على حساب منظومة الأمن الدولي للاتحاد الأوروبي.

وأوضح الأمين العام لمركز الفارابي وجود تناغم واضح بين رؤية أوربان وترامب فيما يتعلق بضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، حيث لا ترغب الولايات المتحدة في هذا الضم، ووصول الاستفزاز لروسيا إلى درجة الصدام الحتمي.
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
دميترييف: روبيو يفضل لقاء أوربان على اجتماع أوروبي حول أوكرانيا في ميونخ
أمس, 23:03 GMT
وشدد غباشي على أن الخلاف المتصاعد يثبت صحة الرؤية الروسية بأن دعم كييف هو رهان خاسر استنزف العالم الغربي كثيرًا، رغم محاولات ألمانيا وفرنسا حشد الدعم، مبينًا أن الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر من الصراع، خاصة ألمانيا التي عانت من تعويض الغاز الروسي وارتفاع التضخم وإغلاق 1200 من كبريات المصانع الأوروبية.

وأشار غباشي إلى أن استمرار الدعم قد يدفع نحو انقسام داخلي حاد بين دول أوروبا ويحدث شرخًا في حلف الناتو، لافتًا إلى أن مؤتمر ميونخ يناقش حاليًا مستقبل الحلف والاتحاد الأوروبي في ظل الحديث عن تعدد الأقطاب وانقسام الدول الأوروبية حول طبيعة علاقتها مع واشنطن، ورغبتها في بناء قوة ذاتية للتخلص من الهيمنة الأمريكية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يعيش حاليًا أضعف حالاته على الإطلاق.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد وجه، في وقت سابق من اليوم السبت، انتقادا لزيلينسكي، عقب تصريحات أدلى بها الأخير خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، سخر فيها من أوربان قائلا إنه يفكر في "نمو بطنه" بدلا من تعزيز الجيش.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيجلب الحرب إلى أوروبا
12 فبراير, 13:12 GMT
وردّ أوربان عبر منشور على منصة "إكس"، شكر فيه زيلينسكي بسخرية على ما وصفه بـ"الخطاب الانتخابي" الذي يروّج لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن كييف "تخطئ في فهم جوهر النقاش".
قال أوربان: "هذا النقاش لا يدور حولي ولا حولك، بل يدور حول مستقبل المجر وأوكرانيا وأوروبا. ولهذا السبب تحديداً لا يمكنكم أن تصبحوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق، أعرب أوربان في مناسبات سابقة عن رفضه منح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا يحق لها فرض شروطها وهي لا تزال دولة مرشحة للانضمام.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي
11 فبراير, 11:14 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف رئيس الورزاء المجري فيكتور أوربان بأنه صديق حقيقي، ومناضل، وفائز، ووعد بدعمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "فيكتور أوربان قائد قويٌ بحق، أثبت بالفعل قدرته على تحقيق نتائج باهرة. إنه يناضل بلا كلل من أجل بلاده وشعبه العظيمين، ويحبهما بقدر ما أحب الولايات المتحدة الأمريكية".
وسيزور وزير الخارجية الأمريكي روبيو المجر نهاية هذا الأسبوع، وسيسافر أوربان إلى واشنطن للقاء ترامب والمشاركة في حفل افتتاح "مجلس السلام" الأسبوع المقبل.
