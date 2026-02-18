بدعوى "حماية الأخلاق"... أفغانستان تصادر وتحرق 500 آلة موسيقية في ولاية باروان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/بدعوى-حماية-الأخلاق-أفغانستان-تصادر-وتحرق-500-آلة-موسيقية-في-ولاية-باروان-1110492699.html
بدعوى "حماية الأخلاق"... أفغانستان تصادر وتحرق 500 آلة موسيقية في ولاية باروان
بدعوى "حماية الأخلاق"... أفغانستان تصادر وتحرق 500 آلة موسيقية في ولاية باروان
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أفغانية، أن موظفين في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغانية أحرقوا 500 آلة موسيقية في مواقد نار. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T13:25+0000
2026-02-18T13:30+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082649627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d9006170989822c85de127ff07a2334.jpg
وصادرت السلطات هذه الآلات التي "تُعتبر من أدوات الفساد الأخلاقي" من سكان ولاية باروان على مدار عام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء "باجوك" الأفغانية.وصرح رئيس الإدارة، مقبول أحمد وقاص، للوكالة بأن هذه اللوازم، "المستخدمة في الرقص والاحتفال بمختلف المناسبات"، جُمعت على مدار العام الماضي في كل من مدينة شاريكار، عاصمة الولاية، وفي مختلف المناطق".وقال وقاص إن "هذا الإجراء جزء من الجهود المستمرة لمكافحة الرذيلة"، داعيا السكان إلى "الامتناع عن استخدام المواد التي تعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية"، وفق قوله.
https://sarabic.ae/20260124/مصرع-61-شخصا-خلال-3-أيام-في-أفغانستان-جراء-الثلوج-والأمطار-1109602806.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082649627_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbb0c3f6539e78506f9dc4f61911bb4e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, أخبار أفغانستان اليوم

بدعوى "حماية الأخلاق"... أفغانستان تصادر وتحرق 500 آلة موسيقية في ولاية باروان

13:25 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 13:30 GMT 18.02.2026)
© AP Photo / Fareed Khanلاجئون أفغان يصلون إلى محطة حافلات كراتشي في إقليم السند، للمغادرة إلى أفغانستان في 30 أكتوبر 2023. وأصدرت إسلام آباد أمرًا لـ 1.7 مليون أفغاني، تقول إنهم يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، بالمغادرة بحلول الأول من نوفمبر، أو سيتم ترحيلهم.
لاجئون أفغان يصلون إلى محطة حافلات كراتشي في إقليم السند، للمغادرة إلى أفغانستان في 30 أكتوبر 2023. وأصدرت إسلام آباد أمرًا لـ 1.7 مليون أفغاني، تقول إنهم يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، بالمغادرة بحلول الأول من نوفمبر، أو سيتم ترحيلهم. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Fareed Khan
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أفغانية، أن موظفين في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغانية أحرقوا 500 آلة موسيقية في مواقد نار.
وصادرت السلطات هذه الآلات التي "تُعتبر من أدوات الفساد الأخلاقي" من سكان ولاية باروان على مدار عام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء "باجوك" الأفغانية.
وأضافت الوكالة: "في ولاية باروان، أفادت إدارة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشكاوى بإتلاف أكثر من 500 آلة موسيقية ولوازمها عن طريق الحرق".
يتجمع السكان المحليون حول مروحية عسكرية هبطت لإجلاء الضحايا المصابين في زلزال أودى بحياة العديد من الأشخاص ودمر قرى في شرق أفغانستان، في مزار دارا، ولاية كونار، أفغانستان، يوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
أفغانستان.. مصرع 61 شخصا خلال 3 أيام جراء الثلوج والأمطار
24 يناير, 22:50 GMT
وصرح رئيس الإدارة، مقبول أحمد وقاص، للوكالة بأن هذه اللوازم، "المستخدمة في الرقص والاحتفال بمختلف المناسبات"، جُمعت على مدار العام الماضي في كل من مدينة شاريكار، عاصمة الولاية، وفي مختلف المناطق".
ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله: "أُحرقت الآلات الموسيقية في منطقة غولغاندي بحضور مسؤولين حكوميين، ومديرية المخابرات العامة، وجهات أخرى ذات صلة".
وقال وقاص إن "هذا الإجراء جزء من الجهود المستمرة لمكافحة الرذيلة"، داعيا السكان إلى "الامتناع عن استخدام المواد التي تعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية"، وفق قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала