بدعوى "حماية الأخلاق"... أفغانستان تصادر وتحرق 500 آلة موسيقية في ولاية باروان
ذكرت وسائل إعلام أفغانية، أن موظفين في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغانية أحرقوا 500 آلة موسيقية في مواقد نار. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
وصادرت السلطات هذه الآلات التي "تُعتبر من أدوات الفساد الأخلاقي" من سكان ولاية باروان على مدار عام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء "باجوك" الأفغانية.وصرح رئيس الإدارة، مقبول أحمد وقاص، للوكالة بأن هذه اللوازم، "المستخدمة في الرقص والاحتفال بمختلف المناسبات"، جُمعت على مدار العام الماضي في كل من مدينة شاريكار، عاصمة الولاية، وفي مختلف المناطق".وقال وقاص إن "هذا الإجراء جزء من الجهود المستمرة لمكافحة الرذيلة"، داعيا السكان إلى "الامتناع عن استخدام المواد التي تعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية"، وفق قوله.
وصادرت السلطات هذه الآلات التي "تُعتبر من أدوات الفساد الأخلاقي" من سكان ولاية باروان على مدار عام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء "باجوك" الأفغانية.
وأضافت الوكالة: "في ولاية باروان، أفادت إدارة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشكاوى بإتلاف أكثر من 500 آلة موسيقية ولوازمها عن طريق الحرق".
وصرح رئيس الإدارة، مقبول أحمد وقاص، للوكالة بأن هذه اللوازم، "المستخدمة في الرقص والاحتفال بمختلف المناسبات"، جُمعت على مدار العام الماضي في كل من مدينة شاريكار، عاصمة الولاية، وفي مختلف المناطق".
ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله: "أُحرقت الآلات الموسيقية في منطقة غولغاندي بحضور مسؤولين حكوميين، ومديرية المخابرات العامة، وجهات أخرى ذات صلة".
وقال وقاص إن "هذا الإجراء جزء من الجهود المستمرة لمكافحة الرذيلة"، داعيا السكان إلى "الامتناع عن استخدام المواد التي تعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية"، وفق قوله.